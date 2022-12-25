«Такое настроение, что бежать не хочу». Устюгов решил завершить выступления на этапе Кубка России в Красногорске

Лыжник Сергей Устюгов заявил, что не хочет продолжать выступления на этапе Кубка России в Красногорске.

Сегодня прошел классический спринт, где Устюгов стал пятым. В программе этапа также спринты свободным стилем и классические гонки с раздельным стартом.

«Думаю, я не выйду на старт здесь. Пока не хочется, такое настроение, что бежать не хочу.

Но я останусь, просто покатаюсь здесь пару раз и уеду в конце соревнований. Побуду, потусуюсь, погуляю по новогодней Москве и выдвинусь в сторону дома», – сказал Устюгов.

Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»