«Такое настроение, что бежать не хочу». Устюгов решил завершить выступления на этапе Кубка России в Красногорске

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Лыжи

Лыжник Сергей Устюгов заявил, что не хочет продолжать выступления на этапе Кубка России в Красногорске. 

Сегодня прошел классический спринт, где Устюгов стал пятым. В программе этапа также спринты свободным стилем и классические гонки с раздельным стартом.

«Думаю, я не выйду на старт здесь. Пока не хочется, такое настроение, что бежать не хочу.

Но я останусь, просто покатаюсь здесь пару раз и уеду в конце соревнований. Побуду, потусуюсь, погуляю по новогодней Москве и выдвинусь в сторону дома», – сказал Устюгов.

Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»

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33 комментария

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Valery24
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Ответ Матвей Суицидин
Ох, Сережа. Растеряешь уважение болельщиков. Или борись и доказывай, что ты лучший, тем более впереди коньковый спринт. Если не выйдешь на старт, больше ни одного минуса Щеглоту не поставлю!
Последнее предложение-прям зачет😂😂
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Варлампий Варлампий
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Борода, зря ты испугался этого выскочку, зови его раз на раз, он сольется как слился Миша Джонсон в королевском забеге на 150 метров против Дони Бэйли
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keylargo
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Ответ bettini
Вот ты хейтерам подкинул новость, конечно, Сережа
Ну хейтерами на пустом месте не становятся. А тут еще что называется "падающего подтолкни". Хейт, с человеческой и какой угодно точки зрения, здесь вполне объясним. Как и аналогичные чувства к одному португалу, к примеру...
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Людмила Гвоздева
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совсем не по спортивному.
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Карпесов
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Ответ MrGreen73
К Болле можно предъявлять за его поведение и характер, тут уже походу ничего не изменишь. Но Саня при этом рубится и всегда хочет показать себя, не сдается. Серега как человек более приятный, но как спортсмен слишком слабохарактерный. На ОИ не взяли - поплыл, спринт на ЧМ не вышел - поплыл и не полез в командник. По сезону что-то не получается - сдается. И вот сейчас вместо того, чтобы выйти и показать себя, Серега, наоборот, прячется. Одному бы научиться вести себя достойнее, второму перестать быть мягкотелым.
Уж какие есть. Идеальных людей не бывает.
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Андрей Костоломченко
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Ответ Booligan
Например обогнать его в коньке
Обогнать в коньке то Серега всегда сможет. Надо как-то вне трассы уже дать понять этому человечку, что он никакой не повелитель лыж, а обычный мелочный завистливый сельский парнишка, который, кроме как плакать, больше ничего не умеет.
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Booligan
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Ответ Андрей Костоломченко
Еще бы. Только представьте, настроен на честную борьбу. А тебя гадко два этапа подряд один и тот же человек устраняет и судьи ему вообще ничего не предъявляют. А глорики еще и аплодируют этому мерзавцу. У любого может наступить опустошение... Понимаю Серегу, но уверен, что это он сгоряча сказал. Надо с Большуновым что-то то решать просто. Тогда и настроение поднимется)
Например обогнать его в коньке
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Андрей Костоломченко
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Ответ Tori Krug
Кто-то ещё гонит на Большунова, что он нюня. Главный нюня наших лыж - это Серёга. Уже который год не меняется его хандра по поводу и без. И это не так и то не этак ))) Саныч проплачется, но затем снова в бой идёт. Серёга же после такого шиш соберётся, будет полгода балду пинать.
Нюня в отличие от Сереги не умеет проигрывать. Серега всегда примет поражение, когда понимает, что он слабее (чего Большунов делать не умеет). Но Серега никогда себя на трассе не вел гадко и грязно соперников специально не выдавливал, в отличие от кое-кого.
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Щеглот
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Ответ Tatyana@griga
Вот это слова не мальчика, но мужа🙃
гыгыгыгы
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Lenhen
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Эти все обиженки чтоб больше ничего не бежать на Красногорке? Вот артист
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Щеглот
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А как вы комменты читаете? У меня чего то не очень выходит))
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Андрей Костоломченко
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Еще бы. Только представьте, настроен на честную борьбу. А тебя гадко два этапа подряд один и тот же человек устраняет и судьи ему вообще ничего не предъявляют. А глорики еще и аплодируют этому мерзавцу. У любого может наступить опустошение... Понимаю Серегу, но уверен, что это он сгоряча сказал. Надо с Большуновым что-то то решать просто. Тогда и настроение поднимется)
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keylargo
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Ответ Pankratoff
Как баба)
Бегает, кайфует)
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Щеглот
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Хахахаха
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Pankratoff
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Ответ selso99
Не выйдешь, скажут тряпка, Большунов выиграет. Выйдешь, опять зажмут, наступят на пятки Большунов выиграет.
Да уж, прям заговор против Устюгова, все ему козни строят....
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Booligan
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Сережа, носовой платок с новогодними орнаментами купи себе на красной площади
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Leo Bonart
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Ответ Sirrin
Истеричка
Спасибо, что представились
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Iuasamotu
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Правильно Серёга. Выступать там, где другим можно, а тебе нет, это неприемлемо
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Tori Krug
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Кто-то ещё гонит на Большунова, что он нюня. Главный нюня наших лыж - это Серёга. Уже который год не меняется его хандра по поводу и без. И это не так и то не этак ))) Саныч проплачется, но затем снова в бой идёт. Серёга же после такого шиш соберётся, будет полгода балду пинать.
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Pankratoff
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Если он действительно не выйдет на старт то это неуважение к болельщикам которые в большинстве своём сегодня поддерживали его.
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Sutekh Hexen
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Ну и правильно, Сереж. Главный старт у тебя Чемпионат России, вот на нем нужно быть в оптимальной форме. Сейчас важнее восстановится после такого напряженнейшего графика.
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selso99
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Не выйдешь, скажут тряпка, Большунов выиграет. Выйдешь, опять зажмут, наступят на пятки Большунов выиграет.
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MrGreen73
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К Болле можно предъявлять за его поведение и характер, тут уже походу ничего не изменишь. Но Саня при этом рубится и всегда хочет показать себя, не сдается. Серега как человек более приятный, но как спортсмен слишком слабохарактерный. На ОИ не взяли - поплыл, спринт на ЧМ не вышел - поплыл и не полез в командник. По сезону что-то не получается - сдается. И вот сейчас вместо того, чтобы выйти и показать себя, Серега, наоборот, прячется. Одному бы научиться вести себя достойнее, второму перестать быть мягкотелым.
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Надежда67
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Ранее читала в интервью,что он хотел бежать один спринт,после НГ едет в Сыктывкар,на подготовку
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Нелыжник я
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На дистанции уже не выходит, только спринт. Иди, Сережа, на диван
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