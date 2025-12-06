  • Спортс
  • Арсен Венгер: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Они всегда близки к победе – им нужно сделать следующий шаг, для этого все необходимое есть»
2

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер включил сборную Англии в число фаворитов ЧМ-2026.

«На мой взгляд, сборная Англии будет одним из фаворитов чемпионата мира. Они всегда близки к победе. Они играли в четвертьфинале, полуфинале, финале.

И им нужно сделать следующий шаг. У них есть для этого все необходимые качества», – сказал Арсен Венгер.

Жеребьевка ЧМ-2026: Франция Мбаппе – с Норвегией Холанда, Англия – с Хорватией, Бразилия – с Марокко. У Узбекистана – Роналду

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
logoАрсен Венгер
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Англии по футболу
logoЧМ-2026
