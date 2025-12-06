Арсен Венгер: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Они всегда близки к победе – им нужно сделать следующий шаг, для этого все необходимое есть»
Арсен Венгер: Англия – один из фаворитов ЧМ-2026.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер включил сборную Англии в число фаворитов ЧМ-2026.
«На мой взгляд, сборная Англии будет одним из фаворитов чемпионата мира. Они всегда близки к победе. Они играли в четвертьфинале, полуфинале, финале.
И им нужно сделать следующий шаг. У них есть для этого все необходимые качества», – сказал Арсен Венгер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
