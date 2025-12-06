«Россиянин на посту тренера «Спартака» – единственный правильный вариант. Есть сильные россияне, не буду называть фамилии». Шишкарев о красно-белых
Шишкарев: россиянин на посту тренера «Спартака» – единственный правильный вариант.
Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев считает, что тренировать «Спартак» должен российский специалист.
«Россиянин на посту главного тренера «Спартака» – единственный правильный вариант.
Хорошего иностранца сейчас не привезем, по разным причинам. Заманивать огромными деньгами? Перекармливать? Считаю, это неправильным. Есть сильные россияне. Не буду называть фамилии, но я за российского тренера», – сказал Шишкарев.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
