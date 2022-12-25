Зидан и Энрике – кандидаты на пост тренера Португалии

Зинедин Зидан и Луис Энрике – кандидаты на пост тренера сборной .

По данным A Bola, после отказа от работы со сборной Португалии основными кандидатами на этот пост стали , ранее работавший с «Реалом», и , покинувший сборную Испании после ЧМ-2022.

При этом, как отмечается, в футбола Португалии (FPF) надеются, что к лету Моуринью поменяет мнение и все-таки согласится возглавить сборную.