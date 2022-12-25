Зидан и Энрике – кандидаты на пост тренера Португалии

Теги Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии по футболу серия А Италия возможные трансферы Зинедин Зидан Луис Энрике Федерация футбола Португалии Футбол

Зинедин Зидан и Луис Энрике – кандидаты на пост тренера сборной Португалии.

По данным A Bola, после отказа Жозе Моуринью от работы со сборной Португалии основными кандидатами на этот пост стали Зинедин Зидан, ранее работавший с «Реалом», и Луис Энрике, покинувший сборную Испании после ЧМ-2022.

При этом, как отмечается, в Федерации футбола Португалии (FPF) надеются, что к лету Моуринью поменяет мнение и все-таки согласится возглавить сборную.

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40 комментариев

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Ван Гал
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Самый хороший вариант для сборной Португалии мне кажется, Йохим Лёв. 100% будет результат
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AERN
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Рон же хотел, чтобы Энрике возглавил МЮ. Наверняка и тут он замолвил.
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TiGra
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Ответ белошип
3лч подряд 2лл и куча других трофеев)
Каких других куча трофеев? И что он кроме того реактивного Реала тренировал? Бесспорно достижение космическое с 3 ЛЧ, но там был максимально сыгранный и фантастический состав. Главное было не мешать им, что тоже большое дело. Вот во втором своем приходе в Реал он показал уже прогресс как тренер, начал пытаться работать с молодежью, схемами. Но он все еще кот в мешке, которому нудно пройти проверку другим клубом.
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=KoT=
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Жаль в РФ есть тренер, а то бы уже и туда сватали)
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Pushkin_CR7
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Энрике норм, он любитель без замыкателя играть)
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llolishe
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Энрике чтобы тренировал команду без Педри и Гави?Такого не может быть
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&_Bishep_&
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Ответ Экспертное мнение
На самом деле нет, Энрике идеально подходит под этот состав Португалии, с классными игроками он умеет ставить вертикальный футбол, Барса-2015 к примеру. Ватокат - это сказки, ему просто попался самый неудобный соперник из всех, а так мы на Евро-21 видели что испанцы играли лучше всех.
Да ничего он не умеет. Это против сильных сборных ( Италия, Франция, Германия) ватокатство смотрится не так убого, ибо выглядит как противодействие мощному сопернику. А когда оппонент послабее и изначально отходит назад ( Россия, Польша, Швеция, Греция, Марокко) вот тут проявляется все убожество и беззубость этого стиля. А вечера когда соперник расступается сам и у тебя залетает буквально всё иногда у всех случаются. Но это исключения.
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Vitto
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Луис Энрике должен в школе физру вести...
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Злобный Конь
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Виллаш-Боаш не вариант?
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Yri Yrov
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Ответ Иван Новиков
Зидан будет совмещать в Бразилии и Португалии.
А в очной встрече? Кричать в обе стороны
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Мохнатый55
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Зидан без Чакыра - деньги на ветер.
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Пирс Морган
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Первым делом выкинут фрукта
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Lionel Andres Messi 10
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Ответ Родя Раскольников
Один плохой матч против марокканского автобуса и футбологоловые нарекли очередного позиционщика ватокатом. Ой, ошибся, очередного позиционщика ИЗ Барселоны, остальные в сделку не входят.
Против японцев не сильно лучше сыграли.
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Panther Black
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План Энрике
1) Пас пас пас пас
2) Владение
3) ПАСПАСПАСПАС
4) НЕ БЕГАТЬ ПАСОВАТЬСЯ И ТОЛЬКО ПАСОВАТЬСЯ
5) ИГРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
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Lionel Andres Messi 10
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Ответ Экспертное мнение
На самом деле нет, Энрике идеально подходит под этот состав Португалии, с классными игроками он умеет ставить вертикальный футбол, Барса-2015 к примеру. Ватокат - это сказки, ему просто попался самый неудобный соперник из всех, а так мы на Евро-21 видели что испанцы играли лучше всех.
Вертикальный футбол в Барселоне зиждился за счёт индивидуального мастерства MSN; через год соперники научились против них играть, а чтобы усилить команду другими аспектами, Энрике просто не хватило тренерских идей (у него и сейчас с этим проблемы: взламывать хорошо организованную оборону он не умеет, также и работать с заменами, плюс частенько предпочитает выбирать состав исходя из личных предпочтений). Я лично невысокого мнения об Энрике как тренере, отсюда и критика в его адрес; его видение футбола считаю устаревшим.
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Orkhan Agalarov
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Ответ Иван Новиков
Зидан будет совмещать в Бразилии и Португалии.
И финал Бразилия-- Португали станет некой диссонансом для участников 😂
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&_Bishep_&
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Ответ Иван Новиков
Зидан будет совмещать в Бразилии и Португалии.
Наш бы на его месте оформил на работу двух переводчиков, а по факту платил бы зарплату одному.
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Иван Новиков
Зидан будет совмещать в Бразилии и Португалии.
Как удобно то будет если Португалия встретится с Бразилией, будет летать по всей длине поля, из одной технической зоны в другую.
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Усатый КозлоБык ©
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Физрике – топчик!!! доказала свою эффективность!!! 🤣🤣🤣🦣🦣🦣😟
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&_Bishep_&
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Ответ Darth_Malice
да и поле в принципе можно вдвое сократить по длине
Запретить передачи длиннее чем на 5 метров.
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Дядя ТУРА
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У Энрике выбор футболистов будет ограничен! В барсе нет португальцев
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Darth_Malice
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Ответ &_Bishep_&
Луис Энрике.(((((((((((((((( Первое условие : с тренировочной базы сборной убрать все футбольные ворота. Они будут отвлекать футболистов от усвоения его идей.
да и поле в принципе можно вдвое сократить по длине
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белошип
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Ответ TiGra
Откуда такая уверенность, что Зидан лучше Энрике, как тренер?
3лч подряд
2лл и куча других трофеев)
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Родя Раскольников
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Ответ Lionel Andres Messi 10
На фоне ватоката Луиса Энрике даже футбол Фернанду Сантуша может показаться гиператакующим.
Один плохой матч против марокканского автобуса и футбологоловые нарекли очередного позиционщика ватокатом.

Ой, ошибся, очередного позиционщика ИЗ Барселоны, остальные в сделку не входят.
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Мукунку хороший
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Энрике..? Сразу- нет!
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