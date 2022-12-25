Зидан и Энрике – кандидаты на пост тренера Португалии
Зинедин Зидан и Луис Энрике – кандидаты на пост тренера сборной Португалии.
По данным A Bola, после отказа Жозе Моуринью от работы со сборной Португалии основными кандидатами на этот пост стали Зинедин Зидан, ранее работавший с «Реалом», и Луис Энрике, покинувший сборную Испании после ЧМ-2022.
При этом, как отмечается, в Федерации футбола Португалии (FPF) надеются, что к лету Моуринью поменяет мнение и все-таки согласится возглавить сборную.
1) Пас пас пас пас
2) Владение
3) ПАСПАСПАСПАС
4) НЕ БЕГАТЬ ПАСОВАТЬСЯ И ТОЛЬКО ПАСОВАТЬСЯ
5) ИГРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
2лл и куча других трофеев)
Ой, ошибся, очередного позиционщика ИЗ Барселоны, остальные в сделку не входят.