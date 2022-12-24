Кубок Содружества. Смольский, Бабиков, Латыпов, Халили, Поварницын, Цветков, Логинов выступят в большом масс-старте

25 декабря на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани мужчины выступят в большом масс-старте.

PARI Кубок Содружества

3-й этап

Рязань, Россия

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. (Россия)

3. (Россия)

4. Кирилл Бажин (Россия)

5. (Россия)

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

7. Александр Поварницын (Россия)

8. Максим Воробей (Беларусь)

9. Алексей Вагин (Россия)...

12. Иван Колотов (Россия)...

14. Михаил Бурундуков (Россия)...

16. (Россия)

17. Петр Пащенко (Россия)

18. Никита Лобастов (Беларусь)

19. Иван Тулатин (Беларусь)

21. Евгений Сидоров (Россия)

22. Александр Корнев (Россия)...

26. Кирилл Стрельцов (Россия)...

31. Даниил Серохвостов (Россия)

32. (Россия)...

36. Василий Томшин (Россия)

37. Семен Сучилов (Россия)...

39. Андрей Вьюхин (Россия)

40. Ильназ Мухамедзянов (Россия)

41. Роман Елетнов (Беларусь)

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани