Кубок Содружества. Смольский, Бабиков, Латыпов, Халили, Поварницын, Цветков, Логинов выступят в большом масс-старте

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Роман Елетнов Кирилл Стрельцов Максим Воробей Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Иван Колотов Михаил Бурундуков Алексей Вагин Евгений Сидоров Иван Тулатин Кубок Содружества Биатлон

25 декабря на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани мужчины выступят в большом масс-старте.

PARI Кубок Содружества

3-й этап

Рязань, Россия

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Антон Бабиков (Россия)

3. Эдуард Латыпов (Россия)

4. Кирилл Бажин (Россия) 

5. Карим Халили (Россия)

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

7. Александр Поварницын (Россия)

8. Максим Воробей (Беларусь)

9. Алексей Вагин (Россия)...

12. Иван Колотов (Россия)...

14. Михаил Бурундуков (Россия)...

16. Максим Цветков (Россия)

17. Петр Пащенко (Россия)

18. Никита Лобастов (Беларусь)

19. Иван Тулатин (Беларусь)

21. Евгений Сидоров (Россия)

22. Александр Корнев (Россия)...

26. Кирилл Стрельцов (Россия)...

31. Даниил Серохвостов (Россия)

32. Александр Логинов (Россия)...

36. Василий Томшин (Россия)

37. Семен Сучилов (Россия)...

39. Андрей Вьюхин (Россия)

40. Ильназ Мухамедзянов (Россия)

41. Роман Елетнов (Беларусь)

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани

1 комментарий

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volga_olga
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Интересно, что из-за пропуска летних этапов КС несколько сильных биатлонистов за пределами топ-30, то есть побегут транзитом мимо первого рубежа?
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