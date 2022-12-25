Татьяна Тарасова: «Влюблена в Туктамышеву за то, что она такая долгожительница. Остальные откатают год-два, никого нет и уже не помнишь, как звали»

высказалась о выступлении на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.

Туктамышева завоевала бронзу. Победу одержала Софья Акатьева, серебро – у Камилы Валиевой.

«Я в восторге от того, что Лиза Туктамышева выступает, катает чудесные программы. Она очень сильна технически.

Я по-настоящему влюблена в нее за то, что она такая долгожительница. Остальные откатают год-два, никого нет и уже не помнишь, как звали.

А Лиза у нас на глазах все эти годы. Выдающаяся наша спортсменка, красавица, умница. Хочется, чтобы у нас такие были», – сказала Тарасова.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!