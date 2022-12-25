Татьяна Тарасова: «Влюблена в Туктамышеву за то, что она такая долгожительница. Остальные откатают год-два, никого нет и уже не помнишь, как звали»
Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.
Туктамышева завоевала бронзу. Победу одержала Софья Акатьева, серебро – у Камилы Валиевой.
«Я в восторге от того, что Лиза Туктамышева выступает, катает чудесные программы. Она очень сильна технически.
Я по-настоящему влюблена в нее за то, что она такая долгожительница. Остальные откатают год-два, никого нет и уже не помнишь, как звали.
А Лиза у нас на глазах все эти годы. Выдающаяся наша спортсменка, красавица, умница. Хочется, чтобы у нас такие были», – сказала Тарасова.
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
Или забыла про свою любимицу, которую тащила по головам?
Вот правда, какая же противоречивая Татьяна Анатольевна, иногда честная и прямолинейная, а иногда беспринципная... Такие крайности в одном человеке)
А ЛП вела бы все еще Слуцкая, а участниками были пенсионеры ФК лет 50-60
А шоу Навки вообще бы не существовало, так как никому не нужны деньги, и все к соревнованиям готовятся )) все человек 500 )) Только вот к соревнований допустят человек 20, а в сборной 6 мест, а на пьедестале все также 3 места
Как всем угодить? Или начиная где то с Медведевой надо было всем бросать спорт, чтобы уступить место старшим и ждать свою очередь до пенсии?
О чем вообще все мечтают? я не пойму
Но тут, я боюсь, дело уже в здоровье. Даже те, кто откатались "год-два" - это ярчайшие спортсменки с великолепными победами. Если здоровье в порядке - их забыть невозможно;)
Возможно просто рефлексия просто ветерана к другому "ветерану", но действующему.