Татьяна Тарасова: «Влюблена в Туктамышеву за то, что она такая долгожительница. Остальные откатают год-два, никого нет и уже не помнишь, как звали»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.

Туктамышева завоевала бронзу. Победу одержала Софья Акатьева, серебро – у Камилы Валиевой.

«Я в восторге от того, что Лиза Туктамышева выступает, катает чудесные программы. Она очень сильна технически.

Я по-настоящему влюблена в нее за то, что она такая долгожительница. Остальные откатают год-два, никого нет и уже не помнишь, как звали.

А Лиза у нас на глазах все эти годы. Выдающаяся наша спортсменка, красавица, умница. Хочется, чтобы у нас такие были», – сказала Тарасова.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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34 комментария

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Olga.t
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ТАТ хоть помнит как зовут Медведеву, в девичестве правда с другой фамилией?
Или забыла про свою любимицу, которую тащила по головам?

Вот правда, какая же противоречивая Татьяна Анатольевна, иногда честная и прямолинейная, а иногда беспринципная... Такие крайности в одном человеке)
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v.belorussky
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Я бы хотел оттарабанить Туктамышеву!
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tim55555
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Сейчас нужно учится тренерам готовить фигуристок с выходом на пик к 17-18 годам. Ставка на 15-летних допубертатниц через год-два совсем работать не будет.
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Акакий Акакиевич
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Ответ Sat397
Для долгой карьеры нужно всего -то ничего, иметь в своем распоряжении личного тренера - профессора, и много льда, где тебе никто не мешает. Вроде все просто, но кроме Лизы мало кто может себе позволить такие условия.
У Медведевой всё вами перечисленное было, а результата не было.
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Новый Орлеан
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О как! Новую методичку спустили?
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Gemma157
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Это да. Каталась тут одна в шлеме с карьерой длиной в 3 программы. Фамилию забыла, все на языке вертиться, а вспомнить не могу.. Она еще иногда чуть-чуть ведущая..
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QueenAmidala
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ТатьянТолтна, а не вы ли усердно выпроваживаете девочек на пенсию?
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Sat397
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Для долгой карьеры нужно всего -то ничего, иметь в своем распоряжении личного тренера - профессора, и много льда, где тебе никто не мешает. Вроде все просто, но кроме Лизы мало кто может себе позволить такие условия.
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Jessi
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Это камень не в Алину и Щ , а скорее в Тутберидзе
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Анастасия Внукова
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Если бы у Тарасовой было нормально с памятью, извинилась бы за то, что на всю страну врала, что Лиза кататься не умеет.
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Алеся Ткаченко
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Я в лживые похвальбы ТАТ не верю,а Лизу она всегда ненавидела,особенно когда та с Женичкой соперничала
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Бедоносец
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Намёк понятен, Татьяна Анатольевна. Знаем мы эту однодневку на паузе.🤣
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Дисперсия
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Тебя ж, тёть Тань, до сих пор не забыли, хоть ты и каталась чуть и не ахти.
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nina1212
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а представляете если бы никто никуда не уходил и все катались) как Лиза 15 лет
А ЛП вела бы все еще Слуцкая, а участниками были пенсионеры ФК лет 50-60
А шоу Навки вообще бы не существовало, так как никому не нужны деньги, и все к соревнованиям готовятся )) все человек 500 )) Только вот к соревнований допустят человек 20, а в сборной 6 мест, а на пьедестале все также 3 места
Как всем угодить? Или начиная где то с Медведевой надо было всем бросать спорт, чтобы уступить место старшим и ждать свою очередь до пенсии?
О чем вообще все мечтают? я не пойму
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Н.Ф.
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У этих "остальных" или здоровье уже ни к чёрту, или тяга к деньгам большая.
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Hardy
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Ответ Элла Бурс
Я люблю ТАТ, она не боится говорить свою правду, у нее всегда свое неудобное мнение, у нее всегда живая реакция. Но тут, я боюсь, дело уже в здоровье. Даже те, кто откатались "год-два" - это ярчайшие спортсменки с великолепными победами. Если здоровье в порядке - их забыть невозможно;)
у нее всегда непоследовательное неадекватное мнение, за что тут ее любить? сегодня говорит одно, завтра другое.
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Дудабот Уно
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Ответ Акакий Акакиевич
У хейтерков Феечки лютый батхерт.
Она вам не феечка! Сказано же: богиня, сильная и властная. Припадайте к первоисточнику, он течёт и изменяется)
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Светлана Менова
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Как?)) Татьяна Анатольевна забыла свою любимицу Женю Медведеву, которую через Туктика с помощью своих шубных интриг пропихнула на ЧМ-2019?
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Mira Val
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Татьянтольна, а можно похвалить Лизу, не набрасывая на других девочек? У самой Лизы можно поучиться.
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renar mamich
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Что она сказало не так? Все по факту!
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Элла Бурс
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Я люблю ТАТ, она не боится говорить свою правду, у нее всегда свое неудобное мнение, у нее всегда живая реакция.

Но тут, я боюсь, дело уже в здоровье. Даже те, кто откатались "год-два" - это ярчайшие спортсменки с великолепными победами. Если здоровье в порядке - их забыть невозможно;)
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варвара
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как-то грубовато это прозвучало, неуважительно.
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Лакс
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непонятно зачем ТАТ эти фальшивые и запоздалые признания в якобы любви к Лизе.
Возможно просто рефлексия просто ветерана к другому "ветерану", но действующему.
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Акакий Акакиевич
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Медведеву тоже уже забыла, Татьяна Анатольевна?
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lyubov61
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Ответ Sonyas
Помните, очень хорошо помните. Именно это имя мешает вам по ночам спать, все нервы себе уже им истрепали;)
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