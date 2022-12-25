Каррера о переходе РФС в Азию: «Россия – европейская футбольная держава. Дождался бы возвращения в УЕФА на месте чиновников»

поделился мнением о возможном переходе РФС в Азию.

«Переход РФС в Азию? Россия – европейская футбольная держава.

Несмотря на тяжелое время, на месте российских футбольных функционеров я бы дождался возвращения в », – сказал бывший главный тренер « ».

Ранее глава РФС Александр Дюков сообщил, что окончательное решение по вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию будет принято 27 декабря.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего