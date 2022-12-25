Каррера о переходе РФС в Азию: «Россия – европейская футбольная держава. Дождался бы возвращения в УЕФА на месте чиновников»
Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе РФС в Азию.
«Переход РФС в Азию? Россия – европейская футбольная держава.
Несмотря на тяжелое время, на месте российских футбольных функционеров я бы дождался возвращения в УЕФА», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Ранее глава РФС Александр Дюков сообщил, что окончательное решение по вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию будет принято 27 декабря.
Если бы хотели капитуляции, то поставили бы Украине в разы больше оружия. А они (американцы в основном) поставляют какие-то крохи. Их цель ослабить Россию, а не разрушить.
А переход в Азию это сразу минус 10-15 лет , скакать туда сюда никто не даст , плюс на чемпионат мира все равно не пустят , а игры в лч с азиатскими клубами вообще никак не лучше варения в собственном соку
пора идти в азию
Нет. Нет. Нет.
ФИФА забанила Россию. Или в футболе есть Россия из Европы, и на Россию из Азии бан не распространяется?
И перед НАТО, и перед Европой , и перед Заокеанскими Кукловодами !
И в конце прошлого , и в начале этого года …
И не про футбол или бабки , а про вещи поважнее !
Не хочут, ироды, слушать нас !