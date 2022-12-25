Каррера о переходе РФС в Азию: «Россия – европейская футбольная держава. Дождался бы возвращения в УЕФА на месте чиновников»

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе РФС в Азию.

«Переход РФС в Азию? Россия – европейская футбольная держава.

Несмотря на тяжелое время, на месте российских футбольных функционеров я бы дождался возвращения в УЕФА», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Ранее глава РФС Александр Дюков сообщил, что окончательное решение по вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию будет принято 27 декабря.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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46 комментариев

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analogia
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Ответ Никита Самарин
Массимо как никогда прав. Россия - это Европа!
Россия - это Евразия
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tolstiy
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Я против перехода в азию, но сколько ждать милости от европы? 5-10-15 лет? Пусть чётко скажут. А то на данный момент это выглядит неоправданно, либо капитуляцией (исчезновением) рф.... Так что, почему нет.... Тем более денег там много, вливать они сейчас продолжат, может лет через 10 даже престижные турниры будут с крутыми игроками....
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Андрей Бодров
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Ответ Игорь Ерин
Неужели кому - то до сих пор не понятно , что " налаживание отношений во всех сферах" между Россией и Западом возможно только при полной капитуляции России ? И все , кто сейчас говорят , что " надо вернуться в Европу" , говорят на самом деле вот что : " Россия должна капитулировать , выполнить все условия Украины и Запада - и только после этого мы как-то ее " вернём"... " Устраивает это россиян ?
Судя по всему не понимают, или пишущую здесь в большинстве либерду это полностью устраивает...
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Alex Mc
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Пора этот бред с европейскостью заканчивать. В Азии будет интереснее
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Vitto
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Ответ Игорь Ерин
Неужели кому - то до сих пор не понятно , что " налаживание отношений во всех сферах" между Россией и Западом возможно только при полной капитуляции России ? И все , кто сейчас говорят , что " надо вернуться в Европу" , говорят на самом деле вот что : " Россия должна капитулировать , выполнить все условия Украины и Запада - и только после этого мы как-то ее " вернём"... " Устраивает это россиян ?
Это не так.. В Европе куча пророссийских стран и политических элит. И в Америке тоже куча любителей РФ.
Если бы хотели капитуляции, то поставили бы Украине в разы больше оружия. А они (американцы в основном) поставляют какие-то крохи. Их цель ослабить Россию, а не разрушить.
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Nikolay Romanenko
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Ответ Michael Scott
И как игроков будут мотивировать матчи с клубами из Тайланда и Китая?
Эти матчи будут мотивировать больше, чем отсутствие матчей. Другой вопрос, что нас в Азию скорее всего не примут.
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Даша Тихонова
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Ответ Заяцволк
Если бы только в этом было дело. Там же нужна какая-то приставка для телека, это надо куда-то в магаз идти искать, потом что-то там подключать, короче, слишком много действий, лень. А то - просто нажал на кнопку пульта, и футбол показывают, вот так должно быть в цивилизованном мире, без лишних действий
Вы в каком мире живёте? приставка...подключать... Да не отходя от телевизора можно верифицироваться и оплатить просмотр. Вот так живет сейчас "цивилизованный" мир. Хотя я ненавижу это определение, кто оценивает цивилизованность?
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Игорь Ерин
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Неужели кому - то до сих пор не понятно , что " налаживание отношений во всех сферах" между Россией и Западом возможно только при полной капитуляции России ? И все , кто сейчас говорят , что " надо вернуться в Европу" , говорят на самом деле вот что : " Россия должна капитулировать , выполнить все условия Украины и Запада - и только после этого мы как-то ее " вернём"... " Устраивает это россиян ?
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Сергей Ка
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Россия уже давно стала ордой, той кем и была всю свою историю. Даже для азиатов она токсична. А про Европу следует забыть, навсегда.
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Игорь Ерин
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Лет 70-80 ждать ? Столько не живут ...
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Заяцволк
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Ответ Ранальду с пивком
Что ты только что написал ? Бабки плати и смотри что хочешь, как и принято в цивилизованном мире …..
Если бы только в этом было дело. Там же нужна какая-то приставка для телека, это надо куда-то в магаз идти искать, потом что-то там подключать, короче, слишком много действий, лень. А то - просто нажал на кнопку пульта, и футбол показывают, вот так должно быть в цивилизованном мире, без лишних действий
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Юрий Кечко
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Ответ Кинг Конг Жив
А Каррера не сказал как долго надо ждать, пока чиновники из уефа не соизволят России продолжать играть в футбол официальные игры? После того как ЕС все девять пакетов санкций отменит? Я тоже считаю, что переход а Азию не самая хорошая идея. Но думаю, что у РФС есть информация, что это незаконное отстранение очень надолго, не на пару лет точно. А футбол развивать надо, играть надо, игроков мотивировать, пусть в менее престижных турнирах тоже надо. Поэтому между полным игнором со стороны уефа и возможностью играть в футбол, выбирают этот не самый популярный вариант.
Не на пару лет это может лет 5 быть
А переход в Азию это сразу минус 10-15 лет , скакать туда сюда никто не даст , плюс на чемпионат мира все равно не пустят , а игры в лч с азиатскими клубами вообще никак не лучше варения в собственном соку
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Усталость Баринова
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Ответ Ранальду с пивком
Я как житель азиатской части России за то чтобы Сибирь +ДВ отдали в АФК , так как высших лигах эти клубы являются всегда абузой для европейской России , футбол не развивается по той же причине . Нет смысла существования СКА -Хабаровск , Владивостока и т.д. ЕК в их городах никогда проводиться не будут , они будут перенесены в Москву , и какой смысл в этом? Если ты живешь в Азии , клуб в Азии (это решила планета Земля которая так сформировалась, и исторические процессы которые произошли) значит должен играть в Азии , кубок конечно общий можно оставить . «Зауралом» запросто футбол шёл бы своим чередом . Такое можно провернуть , если бы чиновники работали , вели переговоры, анализировали, предлагали . И к сожалению когда многие возникать начинают , забывают , что за Уральскими горами тоже люди любят футбол и хотят видеть клубы в своих городах.
Уже давно где-то здесь писал подобный комментарий, ещё до войны, что давно имело смысл поделить географически лигу, чтобы и восточные команды могли играть больше, бороться за что-то, и перелётов меньше. В конце года можно было бы сделать какой-нибудь финал четырёх в одном месте, за внутреннее первенство, но в каждой части команды бы боролись за выход в свои международные соревнования. У России есть уникальная черта - большие размеры, и чем ныть постоянно, можно было бы сделать из этого фишку.
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Michael Scott
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Ответ Кинг Конг Жив
А Каррера не сказал как долго надо ждать, пока чиновники из уефа не соизволят России продолжать играть в футбол официальные игры? После того как ЕС все девять пакетов санкций отменит? Я тоже считаю, что переход а Азию не самая хорошая идея. Но думаю, что у РФС есть информация, что это незаконное отстранение очень надолго, не на пару лет точно. А футбол развивать надо, играть надо, игроков мотивировать, пусть в менее престижных турнирах тоже надо. Поэтому между полным игнором со стороны уефа и возможностью играть в футбол, выбирают этот не самый популярный вариант.
И как игроков будут мотивировать матчи с клубами из Тайланда и Китая?
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Кинг Конг Жив
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А Каррера не сказал как долго надо ждать, пока чиновники из уефа не соизволят России продолжать играть в футбол официальные игры? После того как ЕС все девять пакетов санкций отменит? Я тоже считаю, что переход а Азию не самая хорошая идея. Но думаю, что у РФС есть информация, что это незаконное отстранение очень надолго, не на пару лет точно. А футбол развивать надо, играть надо, игроков мотивировать, пусть в менее престижных турнирах тоже надо. Поэтому между полным игнором со стороны уефа и возможностью играть в футбол, выбирают этот не самый популярный вариант.
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george_best7
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Ответ инок
Пора уже этот бред с переходом заканчивать. Вы мнение болельщиков для начала спросите, уверен что большинство будет против перехода в Азию.
Мнение болельщиков уже спросили, когда funайди ввели.
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oregu
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думаю разница не велика, реинтегрироваться из текущей ситуации, или реинтегрироваться после 1, 2 циклов из азии обратно.
пора идти в азию
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pvh-82
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Ответ nobrainnopain
Так сразу вряд ли получится, но двигаться в этом направлении и можно будет создать дельный турнир, а с обеднением Европы игроки сами начнут тянуться туда
Да! Вот эту тему и надо качать. Европейский футбол сдохнет! И это будет круто!
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Кто составил коспекты Лобановского?
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Бесполезно, там коллективный передозняк.
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Chernoy
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Ответ RSM-1930
на матч тв был опрос, около 60% болельщиков за переход в Азию
Ну блин, на Матче можно смотреть только трансляции спортивных мероприятий, все остальное там, это первый и россия 1
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Chernoy
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Ответ ингибитор с ноги батр
с чего бы это ? При выборе - "ничего" против игр в Азии, только полнейшие болтваны выберут "ничего".
А уже Азия подтвердила, что готова принять? Уже ведущие сборные (Япония, Корея и Австралия) сказали, что будут с нами играть? Уже ФИФА утвердила, что нас допустят до ЧМ если мы пройдём отбор?
Нет. Нет. Нет.
ФИФА забанила Россию. Или в футболе есть Россия из Европы, и на Россию из Азии бан не распространяется?
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OldRedWhite
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Ответ Toxic Trips
Просто Вопрос в лоб УЕФА поставьте и все , они сами заинтересованы что бы наши деньги были в Европе , а не в Азии, так что прогнутся и предложат какой то вариант.
Так уже ставили !
И перед НАТО, и перед Европой , и перед Заокеанскими Кукловодами !
И в конце прошлого , и в начале этого года …
И не про футбол или бабки , а про вещи поважнее !
Не хочут, ироды, слушать нас !
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nobrainnopain
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Ответ Toxic Trips
Просто Вопрос в лоб УЕФА поставьте и все , они сами заинтересованы что бы наши деньги были в Европе , а не в Азии, так что прогнутся и предложат какой то вариант.
Скажут да и продлят бан за притеснение голубых. С шулерами нельзя играть по правилам
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nobrainnopain
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Ответ pvh-82
Согласен, тот же Катар, Саудовская Аравия, Китай и Россия смогут выставить по 5-6 топ клубов закачав туда бабла, пригласить Роналду и Мессии.... Будет топ Лига! И качнуть УЕФА не хило получится а в последствии развалить весь европейский футбол
Так сразу вряд ли получится, но двигаться в этом направлении и можно будет создать дельный турнир, а с обеднением Европы игроки сами начнут тянуться туда
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Valeri Galochkin
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Ответ Никита Самарин
Массимо как никогда прав. Россия - это Европа!
Россия только деньги платит в УЕФА и только. Мы(УЕФА) России запретили выступать, но вы деньги платите!?
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