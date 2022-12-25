Кассано о победе Месси на ЧМ: «Что теперь скажете, любители Марадоны? Что Диего харизматичнее? Идите к черту. Весь мир у ног величайшего в истории»

Теги ПСЖ Лионель Месси Антонио Кассано лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 брань Футбол

Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Что вы, любители Марадоны, скажете теперь, когда величайший футболист всех времен, Месси, стал и чемпионом мира?

Наверняка вы начнете говорить про то, что Марадона был харизматичнее, ярче как личность. Но это все ерунда, смиритесь. Идите к черту! Весь мир у ног величайшего, а он скромно молчит», – сказал Кассано в эфире Radio Deejay.

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70 комментариев

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Владимир Гостев
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Ответ 3a_3eHuT
Скажем, что на Месси и этот титул надрачивали весь год, нарастая скорость к ЧМ и по ходу его. Журналисты, специалисты, все..., хз почему. Кончили в финале, конечно, но чтобы кончить надо помогать.... Помогали всем миром. Как по мне этот титул с запашком.
Зубы почисти и помойся - может пропадет запашок...
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TravenS
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Ответ Sweet Little Sister
людям нужен идол и вот это мелкое, невоспитанное чмо преподносят нам как гения. я в шоке.. Так как он повел себя в матче с французами указывает на то, что он как был необразованным и неотесанным, так им и остался... бедность, мячик и вот богатсво , и вот идол, и вот гений... но интеллект табуретки не скроешь...
Уже выучил состав Аль-Насра?
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Alexshara
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Да, у ног Марадоны
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Zatvornick
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Ответ Айлин 1990
А я считаю наоборот, вся проклятие Аргентины ушёл с Марадоной. Ведь сразу после его смерти , Аргентина выиграла 3 финала. КА, Финалисимо, ЧМ. Возможно проклятие началось после того как он забил рукой Англии. Ведь он отнял у Англии финал, а люди проклинали его целый год и вместе сним Аргентину.
После того как он забил гол рукой - они выиграли чемпионат мира, то есть версия о проклятии отпадает. И ещё раз. Они выиграли все три финала - после того как он ушёл на небо, и его дух смог помочь этому величайшему неудачнику в истории.
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ACM1LAN
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Ответ Sweet Little Sister
кстати, победа не его, а команды, а еще точнее СУДЕЙСКАЯ ОШИБКА
Где ошибка?
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dimur
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Что теперь скажете, любители Марадоны?
Скажем, что любим Марадону, и это не мешает нам любить Месси.
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umnik3
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Ответ strauch
У Аргентины проблема с их гениями. Они мудаки и говно. Что Диего, что Лео.
Ясно, а ты Д Артаньян
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Caledon Hockley
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Я вообще считаю самым лучшим футболистом в истории Зидана. Всю свою жизнь так считаю и мнение вряд ли изменю. Но все эти сравнения. По мне так это вкусовщина
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Sweet Little Sister
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Ответ Iuasamotu
Месси превзошёл всех. Его победа на ЧМ, это утеха за последние годы разочарований в футболе)
кстати, победа не его, а команды, а еще точнее СУДЕЙСКАЯ ОШИБКА
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Sweet Little Sister
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людям нужен идол
и вот это мелкое, невоспитанное чмо преподносят
нам как гения.
я в шоке.. Так как он повел себя в матче с французами
указывает на то, что он как был необразованным и неотесанным, так им и остался...
бедность, мячик и вот богатсво , и вот идол, и вот гений...
но интеллект табуретки не скроешь...
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filippa
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я так понимаю Месси пошел на повышение. если раньше сравнивали Криш или Лео. то теперь Диего или Лео.
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romanisti89
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Белый балотелли
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Вася Жучкин
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Ответ ⚽️Juventini⚽️
Разговор был по футбольным метрикам , по ним они сильнее , если стабильность и статистика то есть криштиано .
Ты не ответил, по каким "всем футбольным метрикам" они сильнее?

По статистике и стабильности Роналду не сильнее Месси. Примерно на том же уровне - да. В чём-то лучше, в чём -то хуже. Но однозначного превосходства над Месси у него нет

И да, если мы говорим о лучшем игроке в истории (а не просто о выдающемся), то стабильность тут очень важна. Какой ты лучший в истории, если показывал фантастический уровень только три года за всю карьеру?
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AF007
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Месси это и есть футбол. Месси это и есть жизнь.

Карьера Лео Кинга > карьеры роналду, левандовски и всех других замыкальщиков вместе взятые
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atomio
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Ответ f9rbjygrmn
Не ты ли писал, что снимешь шляпу перед Месси если он выиграет ЧМ?
он известный сменщик обуви, а так же постоянно подчищает все свои заминусованные каменты. просто смешно)) реально не здоровый человек
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tnec
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Марадона был велик в свою эпоху, по 1994 максимум.
Месси в свою.
А мне лично жаль, что не было возможности насладиться магией Рональдиньо также близко, как Месси. Когда ты можешь 1-2 раза в неделю смотреть его матчи- ПСЖ, Барса, Милан, сборная Бразилии.
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⚽️Juventini⚽️
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Ответ Данил Луговский
каким всем? поподробнее
А мне оно надо что бы тебе что то разжёвывать ?. То что они на другом уровне , и гораздо сильнее чем Месси , очевидно любому здравому человеку .
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⚽️Juventini⚽️
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Ответ Вася Жучкин
По каким всем? Да, оба они на пике играли более зрелищно, но красивые финты - это далеко не весь футбол, и на пике они были года три каждый (Роналдо чуть больше). Месси показывает высочайший уровень уже 15 лет. И оба ни в какое сравнение с Месси не идут по уровню профессионализма. Невозможно представить, что Месси уедет тусить на карнавал в разгар сезона
Разговор был по футбольным метрикам , по ним они сильнее , если стабильность и статистика то есть криштиано .
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Мария Карпенко
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Ответ Экспертное мнение
Не напомнишь, кто забивал в финале ЧМ-1986? Дворовые футболисты из средних клубов вроде Реала - Вальдано? У Месси в партнерах Альварес еще из Ривер Плейта вызывался, остальные из Севилья, Атлетико, Брайтона, Бенфики, Астон Виллы, Тоттенхэма.... ни один из этих клубов не относится к грандам первого эшелона. Плюс у Месси результативное действие во всех матчах ЧМ, кроме игры с Польшей. Такого доминирования одного игрока в истории еще не было. Важнейший матч с Мексикой, где грозил вылет, и Аргентина ничего не смогла создать - вытащил Месси голом из ничего, про это тактично умолчал ты.
Матч с Мексикой? Так решался вход из группы в матче с Польшей, потому что Месси с КСА, кроме пенальти, ничего и сделать не смог. Альварес вызывался уже из МС, и то, в качестве альтернативы Лаутаро из Интера. Юве (Паредес, Ди Мария), Севилья (Акунья, Гомес, Монтиель), Атлетико (Де Пауль, Корреа, Молина), МЮ (Мартинес) и Бенфика (Фернандес, Отаменди) - отличные клубы по европейским меркам.
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Вася Жучкин
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Ответ ⚽️Juventini⚽️
Бразильцы Роналдо и Роналдинью , вертели по футбольным метрикам твоего недостижимого по всем пунктам
По каким всем? Да, оба они на пике играли более зрелищно, но красивые финты - это далеко не весь футбол, и на пике они были года три каждый (Роналдо чуть больше). Месси показывает высочайший уровень уже 15 лет. И оба ни в какое сравнение с Месси не идут по уровню профессионализма. Невозможно представить, что Месси уедет тусить на карнавал в разгар сезона
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Iuasamotu
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Месси превзошёл всех. Его победа на ЧМ, это утеха за последние годы разочарований в футболе)
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Айлин 1990
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Ответ Zatvornick
Марадона ушёл на небо и помог Аргентине стать чемпионами мира. Без Марадоны Месси ничо не мог. (как тебе такое, Антонио Кассано? а теперь иди к черту сам)
А я считаю наоборот, вся проклятие Аргентины ушёл с Марадоной.
Ведь сразу после его смерти , Аргентина выиграла 3 финала.
КА, Финалисимо, ЧМ.

Возможно проклятие началось после того как он забил рукой Англии. Ведь он отнял у Англии финал, а люди проклинали его целый год и вместе сним Аргентину.
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Данил Луговский
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Ответ ⚽️Juventini⚽️
Бразильцы Роналдо и Роналдинью , вертели по футбольным метрикам твоего недостижимого по всем пунктам
каким всем? поподробнее
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strauch
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Игорь Климов
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Ответ Раиль Гайнетдинов
Пеле, Марадона и Месси трезубец 🔱 в мировом футболе
Совершенно верное мнение!
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