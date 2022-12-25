Экс-форвард «Ромы» считает лучшим игроком в истории.

«Что вы, любители Марадоны, скажете теперь, когда величайший футболист всех времен, Месси, стал и чемпионом мира?

Наверняка вы начнете говорить про то, что был харизматичнее, ярче как личность. Но это все ерунда, смиритесь. Идите к черту! Весь мир у ног величайшего, а он скромно молчит», – сказал Кассано в эфире Radio Deejay.

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