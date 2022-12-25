Кассано о победе Месси на ЧМ: «Что теперь скажете, любители Марадоны? Что Диего харизматичнее? Идите к черту. Весь мир у ног величайшего в истории»
Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
«Что вы, любители Марадоны, скажете теперь, когда величайший футболист всех времен, Месси, стал и чемпионом мира?
Наверняка вы начнете говорить про то, что Марадона был харизматичнее, ярче как личность. Но это все ерунда, смиритесь. Идите к черту! Весь мир у ног величайшего, а он скромно молчит», – сказал Кассано в эфире Radio Deejay.
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Скажем, что любим Марадону, и это не мешает нам любить Месси.
и вот это мелкое, невоспитанное чмо преподносят
нам как гения.
я в шоке.. Так как он повел себя в матче с французами
указывает на то, что он как был необразованным и неотесанным, так им и остался...
бедность, мячик и вот богатсво , и вот идол, и вот гений...
но интеллект табуретки не скроешь...
По статистике и стабильности Роналду не сильнее Месси. Примерно на том же уровне - да. В чём-то лучше, в чём -то хуже. Но однозначного превосходства над Месси у него нет
И да, если мы говорим о лучшем игроке в истории (а не просто о выдающемся), то стабильность тут очень важна. Какой ты лучший в истории, если показывал фантастический уровень только три года за всю карьеру?
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Месси в свою.
А мне лично жаль, что не было возможности насладиться магией Рональдиньо также близко, как Месси. Когда ты можешь 1-2 раза в неделю смотреть его матчи- ПСЖ, Барса, Милан, сборная Бразилии.
Ведь сразу после его смерти , Аргентина выиграла 3 финала.
КА, Финалисимо, ЧМ.
Возможно проклятие началось после того как он забил рукой Англии. Ведь он отнял у Англии финал, а люди проклинали его целый год и вместе сним Аргентину.