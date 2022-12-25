Саа считает Роналду лучше Месси: «Ему не нужна такая поддержка, как Лионелю. Он умеет все»

Экс-форвард « » Луи Саа считает лучше .

«Что касается Роналду и его наследия, то я считаю его самым совершенным футболистом. Если посмотреть на его навыки – он умеет все. Ему, возможно, даже не нужна такая поддержка, какая необходима Месси.

Но я все равно уважаю Месси, он выдающийся талант. Этих игроков, возможно, вообще не стоит сравнивать, они разные», – заявил Саа.

Руни о Месси и Роналду: «Уважаю тех, кто говорит, что Криштиану лучший, но Лео просто иной, к нему невозможно подобраться»