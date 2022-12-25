Саа считает Роналду лучше Месси: «Ему не нужна такая поддержка, как Лионелю. Он умеет все»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Луи Саа Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Футбол

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.

«Что касается Роналду и его наследия, то я считаю его самым совершенным футболистом. Если посмотреть на его навыки – он умеет все. Ему, возможно, даже не нужна такая поддержка, какая необходима Месси.

Но я все равно уважаю Месси, он выдающийся талант. Этих игроков, возможно, вообще не стоит сравнивать, они разные», – заявил Саа.

Руни о Месси и Роналду: «Уважаю тех, кто говорит, что Криштиану лучший, но Лео просто иной, к нему невозможно подобраться»

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60 комментариев

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Team_Coach
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Конечно умеет все. Из князи в грязи и это в 37 лет и главное за полгода. Карьеру, которую строил десятилетиями просрал за полгода.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Жигули лучше Мерседеса .Ей не нужны такие дорогие запчасти ,но она умеет всё
Вот именно-может ли Мерседес перевезти мамину рассаду и пару мешков фруктов сверху в Аль-Наср?🤓
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Real_v_dushe
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Оба сильно переоценены из-за их пиара, Роналду выше Месси, но это не значит, что они оба чем-то лучше, например, того же Роналдо. Он играл лучше любого из них.
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Бухгалтер2021
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он прав
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Игорь Климов
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Смешнее и не придумаешь про этого Кринжа7, чем придумал Саа)
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Пирс Морган
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Ответ Антон Мамонтов
Ну да, Роналду же играл с какими-то непонятными игроками типо Руни, Модрича и так далее...
Да там по мнению фанатов один нубы везде
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GuruFutbola
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Да, позориться кринж умеет так, что любому не снилось
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Адмирал МакКряк
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Про поддержку это он так иронизирует, или кукухой съехал?🧐
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Даниил Гутин
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Лет 5 назад ещё можно было что-то говорить подобное, но точно не сейчас
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Антон Мамонтов
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Ну да, Роналду же играл с какими-то непонятными игроками типо Руни, Модрича и так далее...
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predMBAPPE
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Ответ Insan
Забивать голы даже не коснувшись мяча. Месси такое и не снилось😂😂😂
Это был видимо волос бога
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predMBAPPE
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Ответ Великий Алонсо
У тебя в нике написано что ты 🤡, не переживай
У тебя в паспорте написано что ты 🤡
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Haci Ceferli
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А самое главное он умеет себя закапывать!!)
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Insan
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Забивать голы даже не коснувшись мяча. Месси такое и не снилось😂😂😂
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nobrainnopain
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Такие новости, это как пальчиками по аквариуму постучать перед кормлением, гуппи обоих цветов скучкуются моментально
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Флоренти́но Пéрес
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Поддержка мамы, сестры и всех родственников? :D
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Blackoman 2.0
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Ответ Direct free kick
Месся на нормальных турнирах после пиковых сезонов: ЧМ 2010 - 0 голов. Копа 2011 - 0 голов. Копа 2015 - 1 гол с левого пенальти. Копа 2019 - 1 гол с левого пенальти и нытьё о судьях, которые вытащили его сбродную из группы. Месся на бутафорских турнирах. Копа 2021 (ковидная) - 4 гола ЧМ 2022 (зимний) - 7 голов Вопрос. Где тут подвох?
Как же круто смотреть,как у хейтеров Месси горит жопа. А у Крис как дела в плей офф чм🤣. А,точно 0+0 за 5 чм. А ещё выиграный финал евро 2016,где тот скакал по бровке,а победили без него. Ещё можно вспомнить липовый рекорд с голами на 5 чм,где был левый пенальти,который признан ошибочным. И бонусом 2 разваленных Роном клуба Юве и МЮ,один без Кристины претендовал на победу в ЛЧ,после перестал быть гегемоном в Италии,второй 2 года подряд в тройке АПЛ,после прихода тащера 6👊🤣. Кушайте и не обляпайтесь
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Харен Брогг
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Ответ Direct free kick
Месся на нормальных турнирах после пиковых сезонов: ЧМ 2010 - 0 голов. Копа 2011 - 0 голов. Копа 2015 - 1 гол с левого пенальти. Копа 2019 - 1 гол с левого пенальти и нытьё о судьях, которые вытащили его сбродную из группы. Месся на бутафорских турнирах. Копа 2021 (ковидная) - 4 гола ЧМ 2022 (зимний) - 7 голов Вопрос. Где тут подвох?
Не, ну логика у хейтеров как всегда железная. Плохая стата - нормальный турнир, хорошая стата - бутафорский турнир. Ты кстати там еще пару турниров пропустил 😂, ну да ладно. Получается у Роналду на ЧМ так:
2006 - 1 гол (нормальный турнир)
2010 - 1 гол (нормальный турнир)
2014 - 1 гол (нормальный турнир)
2018 - 4 гола (бутафорский)
2022 - 1 гол (нормальный турнир)
Уловил логику?
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Dark.Babysitter
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Ну да, канешно)))
Бгг
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Пирс Морган
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Ответ Харен Брогг
Действительно, ведь у Месси на ЧМ был состав утыканный в каждой линии звездами и у него ничего не вышло, а Роналду тащил с игроками из Бенфики, Севильи, Брайтона... А, стоп
Сейчас тебе расскажут, что португальский состав более, чем на миллиард, бесполезный
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Ярик01
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Действительно, человек что в матчах активно создает для себя и партнеров нуждается в поддержке, а гражданин, что любитель замкнуть не нуждается в поддержке и тащит в одно лицо команды )
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Леонид Ботвинник
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Месси ? Поддержка ? О чем ты , Луи ? Это не фигурное катание, какая поддержка ?
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Экспертное мнение
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Ответ Abdul Aziz
🤣
Неделя прошла, одна методичка смешнее другой, весело)
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Джавез Тилл
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Ответ ShamilK
Замкнуть он может в пустые и пенальти пробить, но на этом все. С 2013 года Роналду абсолютно деревянный футболист над попыткой дриблинга которого можно лишь посмеяться. Про партнёров по команде это вообще смешно. Все увидели Роналду без Модрича и Крооса. Он полностью зависим от других
Шаурма, у Рона за сезоны в ЮВЕ показателей дрибблинга больше чем у Феликса за всю карьеру, которого ты считаешь эталоном дрибблинга... У Рона больше обводок чем у Левандовски, Кейна, Агуэро, Гризманна, Ибрагимовича, Иммобиле, Суареса, Икарди, Лукаку и пр. нападающих с 2013...
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Леонид Ботвинник
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Роналду умеет всё, даже забивать волосами
Скорее мыслью ))
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