Саа считает Роналду лучше Месси: «Ему не нужна такая поддержка, как Лионелю. Он умеет все»
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.
«Что касается Роналду и его наследия, то я считаю его самым совершенным футболистом. Если посмотреть на его навыки – он умеет все. Ему, возможно, даже не нужна такая поддержка, какая необходима Месси.
Но я все равно уважаю Месси, он выдающийся талант. Этих игроков, возможно, вообще не стоит сравнивать, они разные», – заявил Саа.
Руни о Месси и Роналду: «Уважаю тех, кто говорит, что Криштиану лучший, но Лео просто иной, к нему невозможно подобраться»
2006 - 1 гол (нормальный турнир)
2010 - 1 гол (нормальный турнир)
2014 - 1 гол (нормальный турнир)
2018 - 4 гола (бутафорский)
2022 - 1 гол (нормальный турнир)
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