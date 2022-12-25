Джейми Реднапп: «Роналду был феноменален и успешен во многих лигах, но Месси для меня лучший»

Экс-хавбек сборной Англии Джейми Реднапп сравнил и .

– Кто из них лучше?

– Талант Месси дарован ему Богом, но есть люди, которые говорят, что Роналду пришлось потрудиться ради всего того, что он получил. На протяжении многих лет Криштиану был феноменален, он добился успеха во многих лигах.

Так что если вы продолжаете думать, что Роналду – лучший игрок мира, то вы не обязаны менять мнение из-за победы Месси на ЧМ. Верьте в то, во что хотите.

Для меня же лучший – Месси, – заявил Реднапп.