Джейми Реднапп: «Роналду был феноменален и успешен во многих лигах, но Месси для меня лучший»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Джейми Реднапп ЧМ-2022 Футбол

Экс-хавбек сборной Англии Джейми Реднапп сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Кто из них лучше?

– Талант Месси дарован ему Богом, но есть люди, которые говорят, что Роналду пришлось потрудиться ради всего того, что он получил. На протяжении многих лет Криштиану был феноменален, он добился успеха во многих лигах.

Так что если вы продолжаете думать, что Роналду – лучший игрок мира, то вы не обязаны менять мнение из-за победы Месси на ЧМ. Верьте в то, во что хотите.

Для меня же лучший – Месси, – заявил Реднапп.

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40 комментариев

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Mamontilo
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Ответ theuser
А когда месси был лучшим в серии а? А в чемпионшипе? А..? .... А, он только же в испании... С хави и т.д. мог
Ну и на всяких копах и чемпионатах мира, но это не уровень серии а КоНЕЧНО
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Mamontilo
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Ответ AF007
МЮ 1998-2003 - 4 чемпионства из 5, одно второе место Реал 2004-2009 - 2 чемпионства из 5, три вторых места Ювентус 2013-2018 - 5 чемпионств из 5 Ох уж этот роналду, который был успешен во многих лигах. Месси бы безусловно провалился во всех этих андердогах
Ребята ничего без него не выигрывали, а он подъехал и сделал всё сам, точняк)
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Бухгалтер2021
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хочу глянуть меси в томи?слабо
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за 9 лет
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Переходил в топ клубы лиг,которые и до него были на вершины
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E.V.P.
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Сравнивать их можно только в нескольких категориях: пенальти и замыкания, в остальном бессмысленно
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theuser
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Ответ Давид Agabekyan
А ещё Роналду красивее
И выше :))
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Ответ Данил Луговский
А когда Роналду был лучшим в Серии А?
А когда месси был лучшим в серии а? А в чемпионшипе?
А..?
....
А, он только же в испании... С хави и т.д. мог
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theuser
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Ответ Айлин 1990
Может уже хватит спорить. Месси поставил точку жирную. До ЧМ тоже считался лучшим. Но выиграв ЧМ, он просто и хейтеров поставил на место. На моих глазах , 10 из фанатов Роналду, автоматом признали Месси лучшим в истории. А по всему миру таких наверное миллиард соберётся.
Выиграла команда.
Месси один из...
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Игорь Климов
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Ответ Айлин 1990
🤣🤣🤣 тогда роналду в истории Португалии 104590.
Ты немного преувеличил, этот Кринж7 входит в топ-10 лучших игроков в сборной Португалии, ну, или точно раньше входил.
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Darhan Kenzhalin
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Маркетинговым монстрам, которым не очень хотелось выдавать ЗМ Лео 10 лет подряд. Вот и придумали "вСеГо ДоБиВшЕгОсЯ тРеНиРоВкАмИ" в противовес "ленивому" гению. Который и в 35 открывает новые грани в своей игре(а значит, так-то тренируется), а не паразитирует на остатках старого🤓
Что он там открывает?))) Он в прошлом году в фермерской лиге разыграться не мог, про это уже все забыли? Да и на ЧМ, что он прям такого показал феноменального? 3 пенки забил, 2 не забил или сколько там, тот же Ди Мария смотрелся куда более полезнее
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Darhan Kenzhalin
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Ответ Эксперт по вопросам унижения меренгов
Сравнивать Роналду и Месси - это преступление. Месси в стратосфере от замыкателя, не понимаю кому вообще в голову приходит сравнивать их.
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Игорь Климов
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Смешно наблюдать здесь за статьями одного персонажа - "Великий Алонсо", мне немного жаль его, но даже он понимает, что его кумир - Кринж7 уже бесславно завершает свою карьеру, а Лео Месси и не собирается сбавлять!
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AF007
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Ответ bostonKG
Я не видел Пеле и Марадону, но противостояние Лео и Криша было абсолютно феноменальным и фантастическим !🔥👍
Разве что по голам. Но не по самой игре
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Данил Луговский
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А когда Роналду был лучшим в Серии А?
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Мохнатый55
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Ответ bostonKG
Я не видел Пеле и Марадону, но противостояние Лео и Криша было абсолютно феноменальным и фантастическим !🔥👍
Противостояние придумали журналисты. На самом деле Месси всегда был гораздо сильнее Роналду.
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Что твой ноунейм забыл среди чемпионов мира? Ему там не место чувак :D
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AF007
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МЮ 1998-2003 - 4 чемпионства из 5, одно второе место
Реал 2004-2009 - 2 чемпионства из 5, три вторых места
Ювентус 2013-2018 - 5 чемпионств из 5

Ох уж этот роналду, который был успешен во многих лигах. Месси бы безусловно провалился во всех этих андердогах
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Айлин 1990
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Ответ Великий Алонсо
Месси даже в истории Аргентины лишь 6-й футболист, после Марадоны, Дибалы, Игуаина, Агуэро и Ди Марии
🤣🤣🤣 тогда роналду в истории Португалии 104590.
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Экспертное мнение
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Ответ Айлин 1990
Может уже хватит спорить. Месси поставил точку жирную. До ЧМ тоже считался лучшим. Но выиграв ЧМ, он просто и хейтеров поставил на место. На моих глазах , 10 из фанатов Роналду, автоматом признали Месси лучшим в истории. А по всему миру таких наверное миллиард соберётся.
Тоже не понимаю упёртых криштифанов, Роналду все равно останется великим футболистов, он не обязан быть лучше Месси для этого, много кто не лучше Месси, а может и все, Роналду не исключение и это не должно восприниматься как оскорбление для криштифанов, никто не лучше Месси и это норма, всё просто.
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Великий Алонсо
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Великий Алонсо
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Месси даже в истории Аргентины лишь 6-й футболист, после Марадоны, Дибалы, Игуаина, Агуэро и Ди Марии
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Elin Debacker
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зачем вообще сравнивать их
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ igls54
Какой некрасивый Реднапп!
И говорит такие неаппетитные вещи😤
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Замир
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Месси Великий 🦁
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Айлин 1990
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Ответ bostonKG
Я не видел Пеле и Марадону, но противостояние Лео и Криша было абсолютно феноменальным и фантастическим !🔥👍
Не было там противостояние. Это все СМИ.
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