«Реал» не собирается покупать Мбаппе. Клуб устал от попыток его подписать (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

«Реал» не планирует покупать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ближайшее время.

Нападающего сборной Франции вновь связывают с «Мадридом», но, как пишет Marca, в отличие от предыдущих случаев, «Реал» не хочет тратить время на игры, которые устраивают Мбаппе и его окружение.

Никто из руководителей «Реала» не считает, что пришло время для трансфера Килиана. Боссы клуба устали от попыток подписать форварда, поэтому решили сосредоточиться на тех, кто уже есть в составе команды. В частности, «Мадрид» многое сделал для усиления позиций Винисиуса и Родриго в раздевалке.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f1ngaz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Серёга Соколов
Одни пишут,что готовы потратить лярд,другие,что не хотят подписывать. Мне вот одно интересно: кто же окажется П####болом во всей этой истории🤔
Будут ждать пока Бенз уйдёт через два года думаю, если там форс-мажора не случится никто его не купит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Haman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По-хорошему на перспективу нужна качественна девятка для замены Карима. На флангах есть Вини и Родриго, у которых еще все впереди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сборная Франции: у нас есть Мбаппе, нафиг Бензема!
Реал: у нас есть Бензема, нафиг Мбаппе!
ПСЖ: у нас есть Мбаппе, Неймар, Месси. Нужен Бензема!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он же получается на позиции Винисиуса играет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
-Real-ist-
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Blaumerc
Да какие принципы? Всё это разговоры глоров здесь на спортсе и фанатов. На том уровне где всё это решается, никаких принципов и обид не существует. По стечению обстоятельств, пока не смогли подписать. Но как только такая возможность появится, и сам Мбаппе согласится, его подпишут без сомнения. И все те кто говорили что теперь и даром не нужен, будут поклоняться Мбаппе. Придётся переобуватся.
Есть принципы или нет-это отдельный вопрос.В конкретном случае-это репутационный удар.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WESTERN-
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мбаппе может и мощнее Роналду. И чуть меньшем эго. Но с огромным упрямством
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Атай Курманбеков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хотел бы что б он перешел в мадрид , начало новой эпохи . Думаю было бы сильнейшее трио новой эпохи вини мбаппе родриго . VMR . Но это всеголишь воображение диванного эксперта на спортсе . Так что всем удачи .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Берин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ой да проще уже найти неизвестного игрока, встроить его в модель реала и раскрутить, как будто это новый бог футбола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Туды его в качель. Пусть знает.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kermit
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sabit Hernandez
Этот спротс удалить чтоль уже? (((Надоели эти сериалы ужу, писать больше не о чем чтоль...
Потерпите пару дней скоро будет Боксингдэй. :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат Лионеля Месси
Эххх И снова Мадридистам переобуваться :)
Здравствуй, Ригоберка. Опять с мультиаккаунта пишешь?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sabit Hernandez
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этот спротс удалить чтоль уже? (((Надоели эти сериалы ужу, писать больше не о чем чтоль...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Air Rodman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обычно после подобных новостей следует новая: "Some club окончательно договорился с some player, контракт такой-то на срок такой-то, трансфер будет оформлен через N недель/месяцев, стороны выразили большие надежды от сотрудничества".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рад что ни Мбаппе, ни Холанда не будет в Реале. Футбол должен быть многополярным .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexZhano__
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нет смысла покупать что-то, что мог получить бесплатно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kiryl Olshewski
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Киллиану вряд ли перейдет в Реал Мадрид. Болелы с Сантьяго-Бернабеу, предполагаю, будут помнить его кидалово ещё много лет. Пусть переходит в МЮ, Ньюкасл!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Diego Zidan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Реал блефует, цена высокая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Кидалов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Серёга Соколов
Одни пишут,что готовы потратить лярд,другие,что не хотят подписывать. Мне вот одно интересно: кто же окажется П####болом во всей этой истории🤔
Садовник мбаппе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslan_khaibulov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Real_v_dushe
Ни один футболист никогда не может быть выше клуба, каким бы одарённым он не был.
Так же говорили видимо и про Ноттингем Форест после двух чашек ЛЧ, без футболистов любой клуб будет нафталиновой историей со словами вот раньше. Вспомни Милан конца 1098-х. Сейчас убожество это. Что дале в ЛЧ не выходило
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вероятно Мбапее играть вместе с Бензема заPадло.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правильное решение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sportik 975
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сага надоела. Его максимум за 200-250. Всё-таки Беллингем ещё на радаре, ну и Реал не клуб шейхов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real_v_dushe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ толпарь
Такие футболисты бесценны
Ни один футболист никогда не может быть выше клуба, каким бы одарённым он не был.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ белошип
Так он выбрал бабки и мешок без истории Реал и без этого бегунка брал трофеи не особо напрягаясь,а он пусть и дальше сидит в парижском бестрофейнике)
Мбаппе команду будущего предпочел команде прошлого.
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real_v_dushe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это было давно понятно, Перес не прощает таких вещей. История Реала и черепашки вряд ли будет написана.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий