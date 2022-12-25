«Реал» не собирается покупать Мбаппе. Клуб устал от попыток его подписать (Marca)

«Реал» не планирует покупать форварда «ПСЖ» в ближайшее время.

Нападающего сборной Франции вновь связывают с « », но, как пишет Marca, в отличие от предыдущих случаев, «Реал» не хочет тратить время на игры, которые устраивают Мбаппе и его окружение.

Никто из руководителей «Реала» не считает, что пришло время для трансфера Килиана. Боссы клуба устали от попыток подписать форварда, поэтому решили сосредоточиться на тех, кто уже есть в составе команды. В частности, «Мадрид» многое сделал для усиления позиций Винисиуса и Родриго в раздевалке.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за « » во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.

Полную статистику игрока можно найти здесь.