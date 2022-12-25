Андрей Чернышов: «В РФС уверены, что Австралия, Япония и Южная Корея захотят с нами играть? Пытаться войти можно и в африканскую конфедерацию, но ждут ли нас там?»
Андрей Чернышов поставил под сомнение целесообразность перехода РФС в АФК.
«Мне в этой ситуации пока одно непонятно. В Европе с нами практически никто не хочет играть, верно? Но в Азиатской конфедерации футбола тоже не все страны дружественно к нам относятся. В РФС точно уверены, что Австралия, Япония и, например, Южная Корея захотят с нами играть? А если они откажутся, что будет тогда?
Я не видел новостей, чтобы в АФК конкретно заявляли, что все их страны-участники нас там ждут.
Пытаться можно войти в любую конфедерацию – и в африканскую, например, но ждут ли нас там?
Я за то, чтобы наша сборная и клубы играли официальные международные матчи. Разумеется, что приоритетом является Европа, но ведь там не дают четкого ответа, когда нас смогут вновь допустить к соревнованиям. Ситуация очень неприятная, и надо пытаться идти туда, где нас примут и где мы будем играть официальные матчи.
Для начала нужно спросить у руководства РФС, ждут ли нас в АФК. Может быть, РФС провели консультации с представителями АФК и заручились конкретной поддержкой там, но нам официально об этом не говорят. Но ведь эта конфедерация тоже находится под эгидой ФИФА, а именно ФИФА нас не допустила к отборочным матчам ЧМ с Польшей.
Вопрос очень сложный. Надеюсь, что люди, которые работают в РФС, знают свое дело и эти заявления имеют свой вес», – отметил главный тренер «Мохаммедана» из Калькутты.
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Во время путешествия из Калининграда в Мельбурн будет что-нибудь похожее?
Ю.Корея там-МЕНЬШИНСТВО.Не захотят играть-их проблемы,или более того скажут играть и будут играть!
дают. как только пыня выведет войска из всей Украины в международно признанных границах, так Россия снова сможет играть в Европе.
...
Думаю, Балтику во время полёта из-за банкротства расформируют.
Средний уровень турниров и отборов вообще не упадет)))
Конечно лучше играть, чем нет, но переход в АФК это шаг назад, тут прочитал мнение Рабинера по этому поводу, может и резко, но по моему правильно:не надо этого делать
Маловероятно их согласие