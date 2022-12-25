Андрей Чернышов: «В РФС уверены, что Австралия, Япония и Южная Корея захотят с нами играть? Пытаться войти можно и в африканскую конфедерацию, но ждут ли нас там?»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Андрей Чернышов Азиатская футбольная конфедерация Конфедерация африканского футбола Мохаммедан Футбол

Андрей Чернышов поставил под сомнение целесообразность перехода РФС в АФК.

«Мне в этой ситуации пока одно непонятно. В Европе с нами практически никто не хочет играть, верно? Но в Азиатской конфедерации футбола тоже не все страны дружественно к нам относятся. В РФС точно уверены, что Австралия, Япония и, например, Южная Корея захотят с нами играть? А если они откажутся, что будет тогда?

Я не видел новостей, чтобы в АФК конкретно заявляли, что все их страны-участники нас там ждут.

Пытаться можно войти в любую конфедерацию – и в африканскую, например, но ждут ли нас там?

Я за то, чтобы наша сборная и клубы играли официальные международные матчи. Разумеется, что приоритетом является Европа, но ведь там не дают четкого ответа, когда нас смогут вновь допустить к соревнованиям. Ситуация очень неприятная, и надо пытаться идти туда, где нас примут и где мы будем играть официальные матчи.

Для начала нужно спросить у руководства РФС, ждут ли нас в АФК. Может быть, РФС провели консультации с представителями АФК и заручились конкретной поддержкой там, но нам официально об этом не говорят. Но ведь эта конфедерация тоже находится под эгидой ФИФА, а именно ФИФА нас не допустила к отборочным матчам ЧМ с Польшей.

Вопрос очень сложный. Надеюсь, что люди, которые работают в РФС, знают свое дело и эти заявления имеют свой вес», – отметил главный тренер «Мохаммедана» из Калькутты.

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65 комментариев

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MosesPray
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Ответ Ранальду с пивком
Или СКА Хабаровск - Спортинг Лиссабон)))) за Уралом находится Азия ,тоже люди живут и футбол любят аууу , хватит уже возникать
Когда кубок России проводили по двухматчевой схеме, жребий по иронии судьбы Балтику и Луч свел на пути; по-моему после этого от двухматчевой схемы отказались
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Marcus-light
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Ответ кабан галльский
Надеюсь что это просто блеф от РФС, не более. Переход в Азию поддерживают только ура-патриоты лишь бы насолить Европе (УЕФА то без нас обойдется, а вот мы?), либо те, кто вообще не разбирается в футболе. Хотите смотреть азиатскую ЛЧ где Зенит, Спартак, ЦСКА, Краснодар и тд будут играть со всякими Аль Ахли и Аль Иттихадами? Хотите чтобы сборная России играла постоянно с Киргизией, Ираком, Афганистаном, Туркменистаном? Хотите чтобы в РПЛ вообще прекратился приток качественных легионеров? Хотите чтобы сборная играла в Австралии, Лаосе, Афганистане без болельщиков? Ну, тогда идите в Азию. Только потом первыми же ныть начнете чойта все так плохо. Единственный плюс вижу в том, что молодым российским футболистам будет неинтересно играть в ЛЧ с командами из Туркменистана или Катара и все таки они начнут уезжать в Европу (если их иноагентами не признают, конечно). Лучше играть без флага, гимна, на нейтральном поле, но в Европе, чем идти в Азию. У нас и так сборную не смотрят, а в Азии и вовсе никому не будут интересны матчи со всякими Камбоджами.
Вы мыслите как болельщик. А там политики. Что главное для политика? Показать, что дела идут в гору. Если Зенит сыграет в 1/2 АЛЧ - для них это будет показатель нашей мощи. Но я уверен даже после перехода они скажут, что уровень ЛЧ и АЛЧ на одном уровне, просто меньше пиара и спонсоров, но мы поднимем
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MosesPray
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Ответ Илья Савчук
Долететь до Калининграда из Австралии уже победа
Это во время выезда из Питера в Москву у немалой доли путешественников условия поездки характеризовались, как: в аду или в раю; в раю - на самой верхней полке, в аду под самой нижней.
Во время путешествия из Калининграда в Мельбурн будет что-нибудь похожее?
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Marcus-light
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Ответ Ранальду с пивком
Или СКА Хабаровск - Спортинг Лиссабон)))) за Уралом находится Азия ,тоже люди живут и футбол любят аууу , хватит уже возникать
А СКА Хабаровск готов играть в ЛК хотя бы?
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Виктор Ш.
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Зачем нужно интересоваться захочет ли кто-ть с нами сыграть? Что за ущербная логика? Не захотят играть - технарь и привет. Это не на уровне Австралии, Японии надо решать, а на уровне федерации - если она имеет вес в отличии от УЕФА, прогнувшейся под еврочиновников (уже нкратно гнутых американцами), то никаких отказов не будет. Пропускать крупные турниры эти страны не захотят. Ибо выступают на них постоянно и прогрессируют.
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RUSfan SpartakOV
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Ещё раз,чисто для информации.Австралия,Япония и
Ю.Корея там-МЕНЬШИНСТВО.Не захотят играть-их проблемы,или более того скажут играть и будут играть!
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Ростовский
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Ответ Санитар-волк
Себя надо о другом спросить, пора уже.
О чем?
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Docentr9
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Почему все говорят только о большом футболе?? Прицепом пойдут и пляжники и мини-футболисты..Это тоже все часть Уефа и Фифа..Если пляжникам еще худо-бедно есть в Азии с кем играть, да и ЧЕ там нет..то мини-футбол загнется через год-два
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Вондроушова
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Ответ Назар Игорь
Живëм теперь как в песне - "Большие города Пустые поезда Ни берега ни дна Всë начинать с начала Холодная война И время как вода ................................... Полковнику никто не пишет Полковника никто не ждëт.... "
Исполнители этой песни в этом году явно попали в скандал
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Кепка Клоппа
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Ответ Куцыаи ллшшн
Не, всё-таки путин это гений. Разосраться со всей Европой и США это надо было сильно умудриться, но он справился.
как сказать. ломать — не строить.
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Ранальду с пивком
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Ответ MosesPray
Вот было бы круто, увидеть матч Азиатской Лиги Чемпионов: Балтика Калининград - Мельбурн Виктори
Или СКА Хабаровск - Спортинг Лиссабон)))) за Уралом находится Азия ,тоже люди живут и футбол любят аууу , хватит уже возникать
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Кепка Клоппа
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"Разумеется, что приоритетом является Европа, но ведь там не дают четкого ответа, когда нас смогут вновь допустить к соревнованиям"
дают. как только пыня выведет войска из всей Украины в международно признанных границах, так Россия снова сможет играть в Европе.
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Санитар-волк
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Ответ Ростовский
Может начнём спрашивать себя, а не кого то, с кем мы хотим играть, а с кем нет?
Себя надо о другом спросить, пора уже.
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Санитар-волк
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Решение всех проблем - отвод войск из Украины.
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Сим Сим
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Ему надо заканчивать мероприятие в Украине и тогда нас оперативно вернут в международные спортивные соревнования.
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Ростовский
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Может начнём спрашивать себя, а не кого то, с кем мы хотим играть, а с кем нет?
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Michael Scott
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"Надеюсь, что люди, которые работают в РФС, знают свое дело и эти заявления имеют свой вес"

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Сергей Лепехин
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Первый раз от более или менее человека от футбола разумное...
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Дамир Ринатович
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Ответ Илья Савчук
Долететь до Калининграда из Австралии уже победа
Мне кажется, Мельбурну в плане финансов было бы проще добраться до Калининграда, чем Балтике до Мельбурна. :|
Думаю, Балтику во время полёта из-за банкротства расформируют.
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микрочелн
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УЕФА даже не заметит если честно отсутствия РФ.
Средний уровень турниров и отборов вообще не упадет)))
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микрочелн
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Ответ MosesPray
Вот было бы круто, увидеть матч Азиатской Лиги Чемпионов: Балтика Калининград - Мельбурн Виктори
Интересно, фаны будут пробивать выезд?
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Alexshara
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Наконец-то адекватные слова/мнение, правильно сначала получить чёткое согласие, а потом выходить и входить
Конечно лучше играть, чем нет, но переход в АФК это шаг назад, тут прочитал мнение Рабинера по этому поводу, может и резко, но по моему правильно:не надо этого делать
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xyg2rdwzx4
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Ответ инок
Пора уже этот бред с переходом заканчивать. Вы мнение болельщиков для начала спросите, уверен что большинство будет против перехода в азиатскую конференцию. Это путь в никуда...
Мнение болельщиков😂 от создателей фан уйди?)
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Алекс Кадет
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Австралия и Япония не дружественные страны
Маловероятно их согласие
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Эрго Прокси
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Ответ кабан галльский
Надеюсь что это просто блеф от РФС, не более. Переход в Азию поддерживают только ура-патриоты лишь бы насолить Европе (УЕФА то без нас обойдется, а вот мы?), либо те, кто вообще не разбирается в футболе. Хотите смотреть азиатскую ЛЧ где Зенит, Спартак, ЦСКА, Краснодар и тд будут играть со всякими Аль Ахли и Аль Иттихадами? Хотите чтобы сборная России играла постоянно с Киргизией, Ираком, Афганистаном, Туркменистаном? Хотите чтобы в РПЛ вообще прекратился приток качественных легионеров? Хотите чтобы сборная играла в Австралии, Лаосе, Афганистане без болельщиков? Ну, тогда идите в Азию. Только потом первыми же ныть начнете чойта все так плохо. Единственный плюс вижу в том, что молодым российским футболистам будет неинтересно играть в ЛЧ с командами из Туркменистана или Катара и все таки они начнут уезжать в Европу (если их иноагентами не признают, конечно). Лучше играть без флага, гимна, на нейтральном поле, но в Европе, чем идти в Азию. У нас и так сборную не смотрят, а в Азии и вовсе никому не будут интересны матчи со всякими Камбоджами.
Забавно, но российским клубам и сборной только там и играть, как раз наш уровень, ну а с точки зрения зрителя конечно дно))
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