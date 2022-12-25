Андрей Чернышов: «В РФС уверены, что Австралия, Япония и Южная Корея захотят с нами играть? Пытаться войти можно и в африканскую конфедерацию, но ждут ли нас там?»

поставил под сомнение целесообразность перехода РФС в АФК.

«Мне в этой ситуации пока одно непонятно. В Европе с нами практически никто не хочет играть, верно? Но в конфедерации футбола тоже не все страны дружественно к нам относятся. В РФС точно уверены, что Австралия, Япония и, например, Южная Корея захотят с нами играть? А если они откажутся, что будет тогда?

Я не видел новостей, чтобы в АФК конкретно заявляли, что все их страны-участники нас там ждут.

Пытаться можно войти в любую конфедерацию – и в африканскую, например, но ждут ли нас там?

Я за то, чтобы наша сборная и клубы играли официальные международные матчи. Разумеется, что приоритетом является Европа, но ведь там не дают четкого ответа, когда нас смогут вновь допустить к соревнованиям. Ситуация очень неприятная, и надо пытаться идти туда, где нас примут и где мы будем играть официальные матчи.

Для начала нужно спросить у руководства РФС, ждут ли нас в АФК. Может быть, РФС провели консультации с представителями АФК и заручились конкретной поддержкой там, но нам официально об этом не говорят. Но ведь эта конфедерация тоже находится под эгидой ФИФА, а именно нас не допустила к отборочным матчам ЧМ с Польшей.

Вопрос очень сложный. Надеюсь, что люди, которые работают в РФС, знают свое дело и эти заявления имеют свой вес», – отметил главный тренер « » из Калькутты.

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