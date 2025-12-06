Тренер США Почеттино о ЧМ-2026: «Прекрасная возможность для страны показать футбол... Меня просят говорить «соккер»!»

Маурисио Почеттино: в США меня просят говорить «соккер»!.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира.

– Следующим летом мы все будем смотреть чемпионат мира по футболу. Чего нам ожидать?

– Это будет потрясающе. США – удивительная страна с замечательными людьми и болельщиками. Я приглашаю всех посетить Америку и разделить с нами радость.

Это прекрасная возможность для США показать футбол, соккер...

– Футбол? Или вы пытаетесь назвать это соккером?

– Нет, это соккер! Меня просят говорить «соккер»!

– Волнительно быть инициатором частью футбольной культуры, передавать им то, чему вы научились в своей карьере?

– Мотивация колоссальная. Иногда кажется, что люди не понимают культуру футбола или соккера.

Есть тренеры, которые говорят, что нужно понимать культуру американских игроков. Я говорю: «Нет, самое главное – это культура футбола». Нам нужно донести это до американских футболистов.

За год мы добились значительного прогресса и строим команду вместе с людьми, которые начинают понимать, что язык футбола один – неважно, американец ты, бразилец, англичанин. У футбола только один язык.

Мы рады создать команду, которая будет конкурентоспособна и сможет побеждать в нашей стране, стремиться к результату, – сказал Маурисио Почеттино.