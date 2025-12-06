«Ростов» победил «Рубин» – 2:0. Миронов и Голенков забили, Сако удалили на 87-й, Вуячич не реализовал пенальти

«Ростов» обыграл «Рубин».

«Ростов» дома справился с «Рубином » (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ростов-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 52-й минуте счет с пенальти открыл полузащитник хозяев Алексей Миронов . На 67-й отличился форвард Егор Голенков .

На 87-й минуте защитник донского клуба Умар Сако получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной – футболист гостей Игор Вуячич не реализовал пенальти.

«Рубин» имеет 23 очка и сейчас занимает 7-е место в таблице. «Ростов » набрал 21 балл и идет 10-м.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ