Матч окончен
«Ростов» победил «Рубин» – 2:0. Миронов и Голенков забили, Сако удалили на 87-й, Вуячич не реализовал пенальти
«Ростов» обыграл «Рубин».
«Ростов» дома справился с «Рубином» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Ростов-Арене».
Матч проходил на «Ростов-Арене».
На 52-й минуте счет с пенальти открыл полузащитник хозяев Алексей Миронов. На 67-й отличился форвард Егор Голенков.
На 87-й минуте защитник донского клуба Умар Сако получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной – футболист гостей Игор Вуячич не реализовал пенальти.
«Рубин» имеет 23 очка и сейчас занимает 7-е место в таблице. «Ростов» набрал 21 балл и идет 10-м.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
6 декабря 11:00, Ростов Арена
Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
