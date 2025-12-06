  • Спортс
  • «Ростов» победил «Рубин» – 2:0. Миронов и Голенков забили, Сако удалили на 87-й, Вуячич не реализовал пенальти
28

«Ростов» обыграл «Рубин».

«Ростов» дома справился с «Рубином» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ростов-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 52-й минуте счет с пенальти открыл полузащитник хозяев Алексей Миронов. На 67-й отличился форвард Егор Голенков.

На 87-й минуте защитник донского клуба Умар Сако получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной – футболист гостей Игор Вуячич не реализовал пенальти.

«Рубин» имеет 23 очка и сейчас занимает 7-е место в таблице. «Ростов» набрал 21 балл и идет 10-м.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
6 декабря 11:00, Ростов Арена
Ростов
Завершен
2 - 0
Рубин
Матч окончен
Мохеби   Семенчук
90’
Голенков   Шамонин
90’
89’
Вуячич
Сако
87’
Комаров   Шанталий
84’
83’
Кузяев
Сако
79’
68’
Йочич   Ходжа
68’
Рожков   Кабутов
  Голенков
67’
Голенков
65’
59’
Шабанхаджай   Сиве
59’
Чумич   Иванов
  Миронов
52’
49’
Нижегородов
2тайм
Перерыв
40’
Даку
28’
Арройо
Ростов
Ятимов, Вахания, Роналдо, Сако, Чистяков, Мелехин, Щетинин, Миронов, Комаров, Мохеби, Голенков
Запасные: Ханкич, Семенчук, Лангович, Игнатов, Байрамян, Шанталий, Шамонин, Жбанов, Прохин, Кучаев
1тайм
Рубин:
Ставер, Рожков, Арройо, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Шабанхаджай, Кузяев, Йочич, Чумич, Даку
Запасные: Лобов, Зотов, Мукба, Ежов, Нигматуллин, Безруков, Иванов, Сиве, Грицаенко, Кабутов, Ходжа, Васильев
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoРостов
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoАлексей Миронов
logoЕгор Голенков
logoУмар Сако
logoИгор Вуячич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
