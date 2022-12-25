Алексей Железняков: «Трусова сбежала с ЧР. Какая температура? Я вас умоляю. Александра испугалась конкуренции»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Алексей Железняков Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал выступление Камилы Валиевой на чемпионате России в Красноярске и высказался о снятии с турнира Александры Трусовой.

Валиева завоевала серебро. Трусова не выступала из-за недомогания.

«Миллионы девочек видят в Камиле себя. Сейчас она формируется и превращается в женщину.

При этом она не как Саша Трусова: раз – и сбежала с ЧР. Считаю, так и есть – Александра сдалась. Какая температура? Я вас умоляю. Давайте смотреть честно в глаза. Не верю в версию о плохом самочувствии в связи с температурой. Думаю, Александра испугалась конкуренции, она просто не в хорошей физической форме – вот и все.

Камила для меня герой! На нее обрушилось давление по олимпийским делам, но она не сломалась. Тренируется и работает. Умница! Никакая слава ее не сломала. Ко мне на уроки приходит и танцует в полную ногу. Бабашит так, что уши заворачиваются.

Когда выступаешь на международном уровне и сотни тысяч людей на тебя возлагают надежды и на тебе груз ответственности, ты обязан их не подвести. При этом у тебя переходный возраст. Ты поправляешься от воды, когда ничего не ешь, а все равно прибавляешь в весе. Это ужасно!

За 15 лет своей работы воспитал несколько поколений, и что меня восхищает в Валиевой – не сдается никогда! Она – сияющий бриллиант», – сказал Железняков.

Туктамышева показала завтрак фигуристов на чемпионате России. За столом Валиева, Самарин, Алиев и Трусова, снявшаяся из-за недомогания

«Температура 39,4 – ночью вызвали врача». Вал снятий на фигурном чемпионате России

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105 комментариев

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Alla Belova
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Ответ DD102DD
Подобные заявления просто недопустимы в нормальной федерации.
А где кодекс этики в действии?
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Molly
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Ответ Буня Хох
Да ладно, Железняков вслух произнес то, что пишут многие комментаторы на Спортс. Имеет право выразить своё мнение. Жулин вот тоже набрасывал вчера на судей о том, что Акатьева нечестно победила. Чем Железняков хуже в этой ситуации? Ну правда, Трусова и Самоделкина сегодня завтракали в компании других участников ЧР, и тут как выясняется - у обеих грипп!
Представьте, что почувствуете, если вас во всеуслышание заподозрят/обвинят во лжи и в трусости? Это настолько бестактно, что даже обсуждать противно.
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Тайга86
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Сейчас что-то подумала, почитала....А ведь Саша если восстановится и вернет окончательно квады, достойной конкуренткой будет любому...Плюс имя и серебро ОИ. Камилу могут завернуть, что вполне вероятно, осталась пока только надежда на лучшее. Софья Акатьева юниор до 2026 года. Адель не стабильна, хотя и крута. Даша и Маюша вообще не понятно где... Это то, что касается ТШТ. Может этот горячий парень работает на опережение?) Ну это так, мысли вслух...А из более реального...Когда начала читать вот это очередное ... в голове сразу крутанулось слово, за которое здесь банят...Вот уважаю и ТШТ, и причастных к их работе, создающих для нас эту красоту на льду и дающих возможность гордиться нашими девчонками. Но что за привычка обливать потом своих учениц после их ухода? Ну вы же взрослые люди...думайте и говорите о своих девочках, с другими разберутся уже другие тренеры...
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Юрий Гаврилов
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Ответ Den3Lo
Озвучил совершенно очевидную вещь. Собственно это уже привычно для Сани. Точно так же бежала от поражения на КПК и прыжковом турнире. Миф о ракете нужно сберечь любой ценой. Фамилия конечно не просто так дана человеку и она ее полностью оправдывает.
Заканчивать надо.
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DD102DD
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Короче.
Железяку отправить - на переплавку.
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russalka
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Ответ nina1212
как некрасиво (( Ну зачем? ладно комментаторы, но педагогу очень некрасиво делать такие заявления
Какой он педагог? Образование у него разве есть? Нельзя таких допускать к работе с детьми.
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NTLY
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Ответ Алеся Ткаченко
Даже если предположить (что маловероятно)что Саша просто не захотела на ЧР катать то что?Не с командника же олимпийского снялась а всего лишь с внутрироссийского чемпионата который ничего ей не дает,в этом году даже на ГС не отберешься.Железке какое дело?Радуется он за Камилу и пусть радуется.А оскорблять Сашу да еще бездоказательно ему никто права не давал.
Вот именно. Прям преступление века...
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Алеся Ткаченко
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Железякин спортс критиковал и материл но сам себя ведет хуже чем комментаторы на спортсе.Мерзость
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Gemma157
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Ответ Алексей ПК
В соседней ветке с фоткой от Туктамышевой все комментарии как у Железнякова, все такие же, как его мысль и все заплюсованы
Просто Железняков как зеркало для здешних пользователей. Когда его нет все пишут то же самое и плюсуют друг друга, а потом приходит Железняков, что-то говорит и, оказывается, со стороны
это выглядит и звучит крайне плохо 😆
Иначе не объяснить почему примерно то же самое по смыслу там в плюсе, а тут это порицается
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Svetlana Libra
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Ответ Настя Розова
В таких случаях говорят: не твоя, вот и бесишься. И да, мы все еще ждем новостей от Усачевой и Хромых.
Ну мы-то помним и ждем, а ТШТ уже поди и забыло о таких своих фигуристках.
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Алексей ПК
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Ответ Роман Волков
Я почему-то сразу так подумал, когда она снялась с чемпионата! Оказывается, не только мне показалось! Вслед за ней больная Самоделкина, с температурой 39, вполне себе весёлая сегодня на общем завтраке всех заражает! Больно уж много несостыковок! Но может и правда заболела, была бы здорова Красноярским детям в мастер-классе не отказала бы!
Потому что надо выступать, даже если заняла бы 5-6 место.
Это уважение к зрителям, которые купили билеты, уважение к своим же фанатам, уважение к телезрителям и т.д.
Ну, получилось бы не так хорошо, как когда-то.
А что, если _никогда_ так уже не получится? Такое возможно. Организм меняется, со всеми это происходит (в разной степени).
А что, если в следующем сезоне форма может быть еще хуже (надеемся, что нет, но такое возможно)?
Выступать надо здесь и сейчас, пока есть такая возможность.
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Kareglazaya
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В который раз показал всем свою полную неадекватность.
Трусовой нет никакого смысла сбегать. Она прекрасно понимала, что на медаль рассчитывать не сможет. И тренеры это понимают. Ее цель сейчас - продолжать работать и в соревновательном режиме пытаться восстановить хотя бы часть исполняемых ранее элементов. Ради этого она и на гран-при ездила.
Если бы она боялась конкуренции, то пошла бы по примеру Загитовой, Медведевой и пр., взяв паузу.
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NTLY
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Даже Соню не поздравил. Главное было набросить на Сашу...
Ками - хорошая девочка, классно выступила сегодня. Но вот это облизывание играет только против нее же и порядком надоело.
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russalka
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Алексей, может хватит плодить травлю? Давайте лучше о вашей дочери поговорим. Где она тренируется и с кем, сколько тренеров поменяет за всю жизнь? Ну просто интересно.
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Алеся Ткаченко
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Ответ Роман Волков
Я почему-то сразу так подумал, когда она снялась с чемпионата! Оказывается, не только мне показалось! Вслед за ней больная Самоделкина, с температурой 39, вполне себе весёлая сегодня на общем завтраке всех заражает! Больно уж много несостыковок! Но может и правда заболела, была бы здорова Красноярским детям в мастер-классе не отказала бы!
Даже если предположить (что маловероятно)что Саша просто не захотела на ЧР катать то что?Не с командника же олимпийского снялась а всего лишь с внутрироссийского чемпионата который ничего ей не дает,в этом году даже на ГС не отберешься.Железке какое дело?Радуется он за Камилу и пусть радуется.А оскорблять Сашу да еще бездоказательно ему никто права не давал.
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DD102DD
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Подобные заявления просто недопустимы в нормальной федерации.
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Алексей ПК
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Ответ Беглый*
Ну вот и правда подоспела. Конечно же эта правда местным завсегдатаям не понравится, но кто-то должен был её озвучить. Да, Трусова испугалась конкуренции и, скорее всего, на неё также надавили Рудковские, которым негоже портить репутацию своих шоу фигуристкой, оказавшейся на ЧР в конце десятки. Могли и неустойкой пригрозить
В соседней ветке с фоткой от Туктамышевой все комментарии как у Железнякова, все такие же, как его мысль и все заплюсованы
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Iomov
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😂😂😂😂 Так, сразу зашёл с козырей!😂😂😂😂
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DD102DD
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Ответ Маргарита Михайловна
Неправда. Трусова готовилась https://www.dom-pod-goroy.com/wp-content/uploads/2021/11/800px-Kustodiev_russian_venus.jpg
Кустодиев
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Lёna
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Ответ Лариса Стародубцева
Господи как надоел Железняков своими высказываниями .Жаль что к нему нельзя применить Кодекс этики .Лезет на рожон .
а почему нельзя?
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Блинчик
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Раздался голос со стороны допинговой конторы.
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Molly
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Саша не испугалась выступить на этапах Гран-при с сырыми программами и в плохой форме. Хуже бы сейчас она точно не выступила. Ну и вообще, совсем не тактично подозревать человека в обмане.
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Ir2019
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Алексей,чем переживать за чужих спортсменов, позаботьтесь больше о своих. Что там они кушают, из какой посуды пьют, как их здоровье, всё ли хорошо???? О Саше есть кому заботиться.
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Таня Зимина
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Взрослый человек и такое ляпает.Это не нормально.
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kate_ko
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Железный дровосек опять наломал дров(( ну взрослый же мужчина, а в голове звон один, видать. Иногда лучше танцевать, чем говорить. В случае Железа - так лучше поступать всегда
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