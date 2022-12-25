Алексей Железняков: «Трусова сбежала с ЧР. Какая температура? Я вас умоляю. Александра испугалась конкуренции»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал выступление на чемпионате России в Красноярске и высказался о снятии с турнира .

Валиева завоевала серебро. Трусова не выступала из-за недомогания.

«Миллионы девочек видят в Камиле себя. Сейчас она формируется и превращается в женщину.

При этом она не как Саша Трусова: раз – и сбежала с ЧР. Считаю, так и есть – Александра сдалась. Какая температура? Я вас умоляю. Давайте смотреть честно в глаза. Не верю в версию о плохом самочувствии в связи с температурой. Думаю, Александра испугалась конкуренции, она просто не в хорошей физической форме – вот и все.

Камила для меня герой! На нее обрушилось давление по олимпийским делам, но она не сломалась. Тренируется и работает. Умница! Никакая слава ее не сломала. Ко мне на уроки приходит и танцует в полную ногу. Бабашит так, что уши заворачиваются.

Когда выступаешь на международном уровне и сотни тысяч людей на тебя возлагают надежды и на тебе груз ответственности, ты обязан их не подвести. При этом у тебя переходный возраст. Ты поправляешься от воды, когда ничего не ешь, а все равно прибавляешь в весе. Это ужасно!

За 15 лет своей работы воспитал несколько поколений, и что меня восхищает в Валиевой – не сдается никогда! Она – сияющий бриллиант», – сказал Железняков.

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