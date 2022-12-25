Алексей Железняков: «Трусова сбежала с ЧР. Какая температура? Я вас умоляю. Александра испугалась конкуренции»
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал выступление Камилы Валиевой на чемпионате России в Красноярске и высказался о снятии с турнира Александры Трусовой.
Валиева завоевала серебро. Трусова не выступала из-за недомогания.
«Миллионы девочек видят в Камиле себя. Сейчас она формируется и превращается в женщину.
При этом она не как Саша Трусова: раз – и сбежала с ЧР. Считаю, так и есть – Александра сдалась. Какая температура? Я вас умоляю. Давайте смотреть честно в глаза. Не верю в версию о плохом самочувствии в связи с температурой. Думаю, Александра испугалась конкуренции, она просто не в хорошей физической форме – вот и все.
Камила для меня герой! На нее обрушилось давление по олимпийским делам, но она не сломалась. Тренируется и работает. Умница! Никакая слава ее не сломала. Ко мне на уроки приходит и танцует в полную ногу. Бабашит так, что уши заворачиваются.
Когда выступаешь на международном уровне и сотни тысяч людей на тебя возлагают надежды и на тебе груз ответственности, ты обязан их не подвести. При этом у тебя переходный возраст. Ты поправляешься от воды, когда ничего не ешь, а все равно прибавляешь в весе. Это ужасно!
За 15 лет своей работы воспитал несколько поколений, и что меня восхищает в Валиевой – не сдается никогда! Она – сияющий бриллиант», – сказал Железняков.
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Железяку отправить - на переплавку.
это выглядит и звучит крайне плохо 😆
Иначе не объяснить почему примерно то же самое по смыслу там в плюсе, а тут это порицается
Это уважение к зрителям, которые купили билеты, уважение к своим же фанатам, уважение к телезрителям и т.д.
Ну, получилось бы не так хорошо, как когда-то.
А что, если _никогда_ так уже не получится? Такое возможно. Организм меняется, со всеми это происходит (в разной степени).
А что, если в следующем сезоне форма может быть еще хуже (надеемся, что нет, но такое возможно)?
Выступать надо здесь и сейчас, пока есть такая возможность.
Трусовой нет никакого смысла сбегать. Она прекрасно понимала, что на медаль рассчитывать не сможет. И тренеры это понимают. Ее цель сейчас - продолжать работать и в соревновательном режиме пытаться восстановить хотя бы часть исполняемых ранее элементов. Ради этого она и на гран-при ездила.
Если бы она боялась конкуренции, то пошла бы по примеру Загитовой, Медведевой и пр., взяв паузу.
Ками - хорошая девочка, классно выступила сегодня. Но вот это облизывание играет только против нее же и порядком надоело.