Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Баранова, Истомина, Фалеева, Жамбалова выступят в квалификации спринта классическим стилем

25 декабря на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет женский классический спринт.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00, финала – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Спортивный».

Старт-лист

7. Евгения Крупицкая

19. Наталья Матвеева

22.

24.

26. Екатерина Смирнова

31. Алена Баранова

32.

34.

37. Елизавета Шалабода

39. Алеся Рушенцева

41. Елизавета Пантрина

42. Алиса Жамбалова

46.

48. Алия Иксанова

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске