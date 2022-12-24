Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Баранова, Истомина, Фалеева, Жамбалова выступят в квалификации спринта классическим стилем

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева Алия Иксанова Кубок России Алиса Жамбалова Наталья Непряева Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Алеся Рушенцева Лыжи

25 декабря на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет женский классический спринт.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00, финала – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Спортивный».

Старт-лист

7. Евгения Крупицкая

19. Наталья Матвеева

22. Вероника Степанова

24. Наталья Непряева

26. Екатерина Смирнова

31. Алена Баранова

32. Мария Истомина

34. Христина Мацокина

37. Елизавета Шалабода

39. Алеся Рушенцева

41. Елизавета Пантрина

42. Алиса Жамбалова

46. Анастасия Фалеева

48. Алия Иксанова

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

1 комментарий

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IrbIS
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👑 Веронике ... ✌
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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