Александр Большунов: «Устюгов думает, что были нарушены правила? Пускай с камерой бегает. Когда он наступал, закрывал, все говорили, что все нормально» 

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов ответил на претензии Сергея Устюгова после классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске. 

После финиша Устюгов не пожал руку Большунову и заявил: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Так нельзя делать, это просто не по-человечески»

«Мы друг с другом соревновались, друг друга обгоняли, и (Александр) Терентьев в этот момент – опа, и побежал! А мы зарубаемся там друг с другом, ха-ха.

На самом деле, там просто внутренний радиус, и я выскакивал чуть-чуть вроде бы впереди, там не было вариантов, потому что поворот почти на 180 градусов, надо было занимать внутренний радиус.

Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает. 

Слушайте, когда Устюгов наступал, закрывал в Чусовом, этого никто не видел, и все говорили, что все нормально. Я приехал и ему сказал так же.

Сейчас я ему чуть-чуть помешал, сразу все на меня срываются, его тренер словами поливает. Я никого не собираюсь поливать, доказывайте на лыжне, выходите и показывайте результат.

Если Устюгов хочет, я бы с ним и суперфинал пробежал бы, чтобы все-таки выяснить, кто сильнее. Можно даже бежать по разным лыжням», – сказал Большунов.  

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53 комментария

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Карпесов
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А я бы посмотрел на этот суперфинал..
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Так говорил Батистута
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Первое правило лыжного клуба - в лыжном клубе должны быть свои норвежцы = мерзавцы и хамы (сами).
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Варлампий Варлампий
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Ответ Ksenia RN
Так он и предлагает выйти один на один. Только не думаю, что Сергей согласится)
в очной дуэли борода легко закроет выскочку. 25 лет назад был шикарный забег на 150 метров Дони Бэйли и Миша Джонсон, Миша харахорился как быстрейший человек планеты, чемпион Атланты на сотке принял вызов. В забеге Миша слился, разнылся, схватился за бедро. Думаю в лыжах Большунов так же сольется
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Щеглот
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Ответ Нелыжник я
он сказал, что больше не побежит вообще. Там Вяльбе ему слезы уже вытирала. Ох, Сережа, пора к Соболяше на диван
Серьезно или это шутка такая смешная?)
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Leo Bonart
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Ответ Iuasamotu
Позорище
Спасибо, что представились
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Алексей ПК
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Ответ SkierNSK
"Слушайте, когда Устюгов наступал, закрывал в Чусовом, этого никто не видел, и все говорили, что все нормально. Я приехал и ему сказал так же." Это всё и объясняет.
Все всерьез, это хорошо. Это лучше, чем когда не в полную силу или кто-то снимается с соревнований.
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разноцветный логотип
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Ответ Варлампий Варлампий
твой кумир Большунов в очередной раз обделался и слился
боже, какой кумир, что ты несешь… ты с фигурного раздела сбежал? там тоже любые комментарии не «за» сразу хейтер, ненавистник и авоська непонятных аббревиатур вдогонку.
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Алексей ПК
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Ответ Фрэнк Канистра
Блин, вот пусть зарубаются! Это даже хорошо, пока нет международной конкуренции - ребята тут свою активно продвигают: с претензиями, колкостями, треш-током и настоящими лыжными зарубами.
Согласен, это хорошо, пусть тренируются.
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Leo Bonart
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Ответ Варлампий Варлампий
выйди раз на раз, а не болтай попусту, товарищ Большунов стал пустобрехом как Степанова
Из вас четверых Большунов, Устюгов и Степанова - спортсмены, а пустобрех один только ты
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Алексей ПК
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Ответ Vendetta4111323
Эти ребята терпеть друг друга не могут. Хоть и могут рассказывать обратное и что везде только шутки и дружба
Скоро привыкнут, и это хорошо
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Алексей ПК
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Ответ Vlad Cojocaru
Стоило неадекватных русских спортсменов отстранить от международных соревнованиях так они начали уже между собой грызться 🤣 А виноваты как всегда норвежцы!
просто привычка, скоро пройдет
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Алексей ПК
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Ответ VictorVallecano
Им даже не нужны норвежцы, чтоб переругаться, лол.
Это по привычке, скоро пройдет
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Варлампий Варлампий
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Ответ разноцветный логотип
кому нужно, тебе? ты-то кто?
твой кумир Большунов в очередной раз обделался и слился
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Алексей ПК
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Ответ Нонейм
Пожелания Большунову и Устюгову: 1. Вести чистую борьбу на трассе. 2. Уважать соперника и жать руку после гонки.
Согласен. Это правильно.
И почему-то ощущение, что у них это получится. Потому что все равно наши, а не норвежское тв смотрят.
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Алексей ПК
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Ответ F242
Так лыжи туда и катятся с этими тупыми спринтами. В разделке все по честному, никакой толкотни.
Поэтому их и не было, этих спринтов раньше.
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Алексей ПК
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Ответ Ебздрогыч
Год, конечно, странный получился во всех смыслах, и в спорте тоже. Но вот увидеть трешток в лыжах я точно не ожидал...
Как все-таки приятно, что наши общаются друг с другом, а не с иностранцами.
Пусть и так, и где-то кто-то кому-то на что-то наступил.
Ничего.
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Ответ Варлампий Варлампий
Он это специально так сформулировал, ответ здесь не предполагается. Нужно прямо: приглашаю Устюгова на мочилово.
кому нужно, тебе? ты-то кто?
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Варлампий Варлампий
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Ответ разноцветный логотип
“Если Устюгов хочет, я бы с ним и суперфинал пробежал бы, чтобы все-таки выяснить, кто сильнее. Можно даже бежать по разным лыжням” но чтобы это прочитать надо опуститься ниже заголовка, но не сразу в комментарии, а там ещё текст есть
Он это специально так сформулировал, ответ здесь не предполагается. Нужно прямо: приглашаю Устюгова на мочилово.
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Ksenia RN
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Ответ Варлампий Варлампий
выйди раз на раз, а не болтай попусту, товарищ Большунов стал пустобрехом как Степанова
Так он и предлагает выйти один на один. Только не думаю, что Сергей согласится)
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Ksenia RN
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Ответ Tori Krug
Серёга с Болле как будто спецом сговорились, ненароком своими перепалками подогревают интерес к лыжам пусть и таким, совсем не джентльменским способом.
Чего его подогревать? Интерес и так есть. Просто видно, что недолюбливают друг друга, ругаются - это нормально, они не 5000-ные купюры, чтобы всем нравиться.
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Ответ Варлампий Варлампий
выйди раз на раз, а не болтай попусту, товарищ Большунов стал пустобрехом как Степанова
“Если Устюгов хочет, я бы с ним и суперфинал пробежал бы, чтобы все-таки выяснить, кто сильнее. Можно даже бежать по разным лыжням”

но чтобы это прочитать надо опуститься ниже заголовка, но не сразу в комментарии, а там ещё текст есть
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Фрэнк Канистра
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Блин, вот пусть зарубаются! Это даже хорошо, пока нет международной конкуренции - ребята тут свою активно продвигают: с претензиями, колкостями, треш-током и настоящими лыжными зарубами.
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mihrutkanik
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Посмотрел момент специально. Спринт это по большому счету подрезания и перестроения. Не хочешь унижаться не учавствуй. У меня такой совет.
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Нелыжник я
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Ответ Щеглот
"Если Устюгов хочет, я бы с ним и суперфинал пробежал бы, чтобы все-таки выяснить, кто сильнее. Можно даже бежать по разным лыжням" Хотим, хотим! Устюгов, балда, что скажешь на такое предложение?))
он сказал, что больше не побежит вообще. Там Вяльбе ему слезы уже вытирала. Ох, Сережа, пора к Соболяше на диван
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Варлампий Варлампий
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Ответ сервисник
С одной стороны прикольно, интерес к лыжам подогревают, мировых стартов-то нет, а с другой мне это не очень приятно. Я даже не могу встать на чью-то сторону...
Большунов обделался, но встал в позу.
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