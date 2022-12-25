Александр Большунов: «Устюгов думает, что были нарушены правила? Пускай с камерой бегает. Когда он наступал, закрывал, все говорили, что все нормально»
Александр Большунов ответил на претензии Сергея Устюгова после классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске.
После финиша Устюгов не пожал руку Большунову и заявил: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Так нельзя делать, это просто не по-человечески»
«Мы друг с другом соревновались, друг друга обгоняли, и (Александр) Терентьев в этот момент – опа, и побежал! А мы зарубаемся там друг с другом, ха-ха.
На самом деле, там просто внутренний радиус, и я выскакивал чуть-чуть вроде бы впереди, там не было вариантов, потому что поворот почти на 180 градусов, надо было занимать внутренний радиус.
Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает.
Слушайте, когда Устюгов наступал, закрывал в Чусовом, этого никто не видел, и все говорили, что все нормально. Я приехал и ему сказал так же.
Сейчас я ему чуть-чуть помешал, сразу все на меня срываются, его тренер словами поливает. Я никого не собираюсь поливать, доказывайте на лыжне, выходите и показывайте результат.
Если Устюгов хочет, я бы с ним и суперфинал пробежал бы, чтобы все-таки выяснить, кто сильнее. Можно даже бежать по разным лыжням», – сказал Большунов.
И почему-то ощущение, что у них это получится. Потому что все равно наши, а не норвежское тв смотрят.
Пусть и так, и где-то кто-то кому-то на что-то наступил.
Ничего.
но чтобы это прочитать надо опуститься ниже заголовка, но не сразу в комментарии, а там ещё текст есть