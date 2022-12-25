ответил на претензии после классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

После финиша Устюгов не пожал руку Большунову и заявил: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Так нельзя делать, это просто не по-человечески»

«Мы друг с другом соревновались, друг друга обгоняли, и (Александр) Терентьев в этот момент – опа, и побежал! А мы зарубаемся там друг с другом, ха-ха.

На самом деле, там просто внутренний радиус, и я выскакивал чуть-чуть вроде бы впереди, там не было вариантов, потому что поворот почти на 180 градусов, надо было занимать внутренний радиус.

Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает.

Слушайте, когда Устюгов наступал, закрывал в Чусовом, этого никто не видел, и все говорили, что все нормально. Я приехал и ему сказал так же.

Сейчас я ему чуть-чуть помешал, сразу все на меня срываются, его тренер словами поливает. Я никого не собираюсь поливать, доказывайте на лыжне, выходите и показывайте результат.

Если Устюгов хочет, я бы с ним и суперфинал пробежал бы, чтобы все-таки выяснить, кто сильнее. Можно даже бежать по разным лыжням», – сказал Большунов.