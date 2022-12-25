Умер экс-хавбек «Ювентуса» и Уругвая Фабиан О’Нил. Ему было 49 лет

Скончался бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Уругвая Фабиан О’Нил.

Как передает ESPN, 49-летний мужчина в субботу был доставлен в больницу Монтевидео в состоянии комы и с желудочно-кишечным кровотечением. Он умер в реанимации.

О’Нил долгое время боролся с алкогольной зависимостью, вследствие которой у него развился цирроз печени.

В течение игровой карьеры хавбек выступал за «Насьональ», « », «Ювентус», «Перуджу» и сборную Уругвая.

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