Умер экс-хавбек «Ювентуса» и Уругвая Фабиан О’Нил. Ему было 49 лет
Скончался бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Уругвая Фабиан О’Нил.
Как передает ESPN, 49-летний мужчина в субботу был доставлен в больницу Монтевидео в состоянии комы и с желудочно-кишечным кровотечением. Он умер в реанимации.
О’Нил долгое время боролся с алкогольной зависимостью, вследствие которой у него развился цирроз печени.
В течение игровой карьеры хавбек выступал за «Насьональ», «Кальяри», «Ювентус», «Перуджу» и сборную Уругвая.
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