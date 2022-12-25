Умер экс-хавбек «Ювентуса» и Уругвая Фабиан О’Нил. Ему было 49 лет

Теги Кальяри Ювентус серия А Италия происшествия Сборная Уругвая по футболу высшая лига Уругвай Д2 Италия Насьональ Монтевидео Перуджа Фабиан О’Нил Футбол

Скончался бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Уругвая Фабиан О’Нил.

Как передает ESPN, 49-летний мужчина в субботу был доставлен в больницу Монтевидео в состоянии комы и с желудочно-кишечным кровотечением. Он умер в реанимации.

О’Нил долгое время боролся с алкогольной зависимостью, вследствие которой у него развился цирроз печени.

В течение игровой карьеры хавбек выступал за «Насьональ», «Кальяри», «Ювентус», «Перуджу» и сборную Уругвая.

«Улица сделала меня мятежником». Он должен был заменить Зидана в «Ювентусе»

21 комментарий

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Sergey Mikhaylenko
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Ответ savik-A.M.
Ставишь диагнозы на расстоянии , и какие то не далёкие плюсуют !
Ты в курсе, что прямо в новости написано про то, что у О’Нила был алкоголизм?)
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Разрушающий мифы
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Ответ savik-A.M.
Ставишь диагнозы на расстоянии , и какие то не далёкие плюсуют !
Так для информации. Завершающими стадиями портального (алкогольного) цирроза печени являются брюшная водянка и внутренние кровотечения - кровоизлияния в кишечник, 12-перстную кишку или желудок. С этого момента человек уже обречён. После начала внутреннего кровотечения человек может прожить от 12 часов до 3 суток. Процесс является необратимым.
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maxromanov84@mail.ru
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Спорц - желтушные подонки!
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wredinall
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Процитирую легенду : " Ну умер и умер".
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Игорь Климов
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Светлая память...
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Haci Ceferli
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Боролся с алкоголизмом, лечился от цейроза печени, умер от кровотечения желудочно кишечной...
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savik-A.M.
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Ответ Сергей Сурков
Синька зло
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bibendum
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Спортс - позорище. Зачем делать такой пуш?
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бесдомный понь
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Алкоголь - природы боль.
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Магомед Жабиев
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Ответ Максим Бондарев
Я сначала подумал Шак
А он не человек ?
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penturicckio
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Пусть земля будет пухом... Терпения близким...
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Максим Бондарев
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Ответ Alexandr Kuzavko
Ага, у меня аж сердце перехватило, а оказалось Фабиан, всё-равно очень жаль.
Да(
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Alexandr Kuzavko
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Ответ Максим Бондарев
Я сначала подумал Шак
Ага, у меня аж сердце перехватило, а оказалось Фабиан, всё-равно очень жаль.
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6kwdxcqt9n
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Легенды не умирают
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huchmuch
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Ну и заголовок на пуш, ппц, Спортс, будто ты не понимаешь, о ком все подумают. Круто просмотры собираешь, жесть.
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Андрей Матушкин
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Ну вы хотя бы фото прикрепили бы.
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error505
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Жаль, что ничего не делал с зависимостью( Земля пухом...
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AndrewNikitin
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Треш
Земля Пухом
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Roma Lutsko
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подумал шак😬
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Максим Бондарев
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Я сначала подумал Шак
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Сергей Сурков
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Синька зло
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