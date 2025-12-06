Аморим о Майну: «Стараюсь ставить на поле лучших футболистов. Он играет за сборную, но это не значит, что я должен выпускать Кобби, когда чувствую, что его не стоит выпускать»

Рубен Аморим о Майну: стараюсь выпускать на поле лучших футболистов.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим высказался по поводу отсутствия игровой практики у Кобби Майну.

В этом сезоне полузащитник провел 9 матчей в АПЛ , но ни разу не появлялся в стартовом составе.

– Если посмотреть на основной состав, то, кажется, только четыре игрока не выходили в стартовом составе в этом сезоне АПЛ. Один из них – Том Хитон, третий вратарь, Тирелл Маласиа, клуб был готов его продать, и Лисандро, который восстановился после травмы. Понимаете, насколько это деморализует Кобби Майну?

– Я вижу это. Я хочу побеждать. Я стараюсь ставить на поле футболистов... Я просто стараюсь выпускать лучших игроков на поле.

Угарте сыграл только два матча в стартовом составе, один из них – когда отсутствовал Каземиро. Бруну всегда в форме. Может быть, дело в этом.

– Вы понимаете, почему мы спрашиваем про Кобби? Он местный воспитанник.

– Да, конечно. Конечно, я понимаю, и моя задача – отвечать. Но я стараюсь отвечать всегда на одно и то же, а вы всегда спрашиваете меня об одном и том же.

Я понимаю, что вы имеете в виду. Вам нравится Кобби. Он играет за Англию, но это не значит, что я должен выпускать Кобби, когда чувствую, что не стоит его выпускать.

Так что это мое решение, – сказал Рубен Аморим .