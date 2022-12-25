Погба о Роналду: «Потрясающая дисциплинированность, никогда не видел такой»

Хавбек « » поделился впечатлениями от игры с .

До лета 2022 года они вместе выступали за « ».

«Потрясающая дисциплинированность, такой я никогда не видел. Она просто на другом уровне относительно остальных.

Я вижу, как профессиональные футболисты, настоящие профессионалы, приходят на занятия заранее, занимаются восстановительными процедурами и так далее. Но только Криштиану Роналду делал это каждый божий день, без перерывов. Каждый день!

Порой ты думаешь: да ладно, у меня и так все в порядке. А он не пропускает ни одного дня. Такая дисциплинированность – это нечто особенное», – сказал француз в эфире Field of Stories.