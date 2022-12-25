Погба о Роналду: «Потрясающая дисциплинированность, никогда не видел такой»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Поль Погба Футбол

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба поделился впечатлениями от игры с Криштиану Роналду.

До лета 2022 года они вместе выступали за «Манчестер Юнайтед».

«Потрясающая дисциплинированность, такой я никогда не видел. Она просто на другом уровне относительно остальных.

Я вижу, как профессиональные футболисты, настоящие профессионалы, приходят на занятия заранее, занимаются восстановительными процедурами и так далее. Но только Криштиану Роналду делал это каждый божий день, без перерывов. Каждый день!

Порой ты думаешь: да ладно, у меня и так все в порядке. А он не пропускает ни одного дня. Такая дисциплинированность – это нечто особенное», – сказал француз в эфире Field of Stories.

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57 комментариев

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Альфред
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Кукушка хвалит Петуха(клубничного)
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Илья Игнатьев
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Ответ stewiegriffin2
Вот кстати да. Года уже с далёкого 2014 уже мало что из себя представляет, ни скорости, ни обвести двоих, чисто замкнуть и пенальти пробить. Я думаю если ни его набившая оскомину дисципилинированность он закончил бы к годам 28 как типичный бразилец с лишним весом. Как раз в 2014 ему и было
Да ну что за бред? На одной дисциплинированности много голов не забьёшь? Да, с 2014 (мб раньше, мб позже) он стал чистым напом, но это не значит что он стал деревяхой. Увядать он начал в свой ювентийский период.
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arspurs9
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Ответ Almatinets
Как Вы можете быть фанатом Месси и не иметь его в подписках, зато есть Роналду? Потому что Вы батюшка статист, как и Рончик. Рончик гнался за рекордами, а не они за ним. Маски сброшены, история написана. Собаки лають, караван идёт!
И ведь сам пишешь, что история написана, а в истории футбола именем Роналду написано гигантское количество моментов, но тут какие то макси сброшены, какой то бред про рекорды в отношении одного из главных рекордсменов футбола, гламурная пацанская фраза про караван.
Забавно)
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Флоренти́но Пéрес
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Погба в восторге от пропусков предсезонки и уходов с матча "вот бы мне так" подумал Поль.
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Айлин 1990
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Ответ уличный иуда
Так в интервью он говорил, что пропустил ее по семейным причинам, из-за ребенка
А с чего верить нам Роналду???

Ведь он в это время отдыхал на яхте, выставлял сам фотки. Гулял до утра в ночных клубах, тоже видели. Или он так праздновали свое горе???

Нельзя верить Роналду.
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Jordan95
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Роналду чемпион мира по «приходит на тренировки раньше всех» и инстаграму. Однозначно величайший игрок в истории. Никогда такого не видел.
+ он сделал себя сам, а Месси просто талантливым родился и тренировался раз в месяц.

Кстати, если кто не знает, Роналду попал в академию Спортинга, потому что его друг, которого должны были брать в команду сказал «ты более достоин, Рон». Сейчас, когда у друга спрашивают откуда у вас этот дом, он отвечает «это все Криштиану»

Однажды учительница сказала Рону, что он ничего не добьётся и он бросил в неё стул.

Рон, в отличии от Месси будет на пике и в 35, потому что он тренируется больше всех. Ой, в 45 то есть.

Я считаю, что гол Роналду Ювентусу величайший в истории, Рон со мной согласен.

У Рона самый красивый пресс и бёдра среди футболистов.

Не ходите к Рону на ужин, иначе он заставит вас тренироваться, как в своё время заставлял Эвра. Настоящий пахарь, аналогов нет.

Жаль Рону не везло с тренерами и партнерами последние годы. Куда бы он не пришёл, везде одни брёвна. В Реале было чуть получше, хотя там тоже Рон тащил в одиночку.

Роналду величайший игрок в истории сборных. Он забил больше всех, а Месси купил ЧМ.

Вперёд Криштиану, мы с тобой💪🏼💪🏼💪🏼
Величайший на все времена 🍓
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King_X
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Ответ Almatinets
Как Вы можете быть фанатом Месси и не иметь его в подписках, зато есть Роналду? Потому что Вы батюшка статист, как и Рончик. Рончик гнался за рекордами, а не они за ним. Маски сброшены, история написана. Собаки лають, караван идёт!
Да-да, статист
А остальные футболисты альтруисты, выходят попинать мяч, покатать его по полю, не ради голов и побед))
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Игорь Климов
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Отлично так Погба троллит этого Кринжа7, после того как этот Португалец7 пропустил всю предсезонную подготовку с МЮ, Ха-ха-ха)
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Alex Mc
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Ответ Alex Mc
Пропустил предсезонку, отказался выходить на замену и тупо ушел в раздевалку. Настоящий professional
В той же пфл мужики даже после пиваса готовы выходить на поле рвать и метать) Но про их профессионализм никто не говорит)
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Alex Mc
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Пропустил предсезонку, отказался выходить на замену и тупо ушел в раздевалку.
Настоящий professional
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Alex Miheev
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Ответ Almatinets
Как Вы можете быть фанатом Месси и не иметь его в подписках, зато есть Роналду? Потому что Вы батюшка статист, как и Рончик. Рончик гнался за рекордами, а не они за ним. Маски сброшены, история написана. Собаки лають, караван идёт!
Прекрасно сказано 👍🏼
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Alex Miheev
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Ответ gPk
Так дисциплинированно пропускать предсезонку не каждый сможет)
😂👍🏼
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stewiegriffin2
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Ответ AF007
А толку-то? Играет как последний мракобес с 2014 г. Мяч принять не может
Вот кстати да. Года уже с далёкого 2014 уже мало что из себя представляет, ни скорости, ни обвести двоих, чисто замкнуть и пенальти пробить. Я думаю если ни его набившая оскомину дисципилинированность он закончил бы к годам 28 как типичный бразилец с лишним весом. Как раз в 2014 ему и было
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stewiegriffin2
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Ответ Мохнатый55
Комментарий удален модератором
ЛахтБоты вышли на новый уровень. Уже угрожают всем подряд в темах, вообще не связанных с Украиной.
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AllenatoreFirenze
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Сказал Поль и улыбнулся белоснежной улыбкой. Потом добавил: "Чёрный юмор")))
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Я Гражданин Мира
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Я полностью верю Погба
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Dm Kznts
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Ответ Федя Букин
Да штош ты будешь делать, теперь опять 500 новостей читать, в которых будут убеждать самих себя, что не он, а другой самый-самый 😹
Вот в этом и парадокс.
Погба в Юве сейчас, поэтому и тег на этот клуб.
А вот с какого перепою тег на МЮ, знает только автор...
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Федя Букин
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Да штош ты будешь делать, теперь опять 500 новостей читать, в которых будут убеждать самих себя, что не он, а другой самый-самый 😹
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MUILOVEYOU
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Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку.
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elMirador
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Ответ уличный иуда
Так в интервью он говорил, что пропустил ее по семейным причинам, из-за ребенка
Кормящий отец
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Dm Kznts
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Погба-кукушка?🌚
Да на выбор
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Oralkhan Zhaksylykov
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Он еще не видел дисциплинированность хейтеров Месси и Рона в спортсе, вышел пост и они тут как тут
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Muhammad Juraev
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Ответ Великий Алонсо
Роналду во всём лучше чем Месси. Увы, я это признаю как фанат Лео с 2006 года.
Роналду гей и во всём уступает Лео!
Увы, я это говорю как фанат Роналду с 2005 года!
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TiGra
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А Роналду пропустил предсезонку не из-за проблем с дисциплиной. Он был уверен, что нужен всем топам. В результате никто не взял. Что было дальше, всем известно.
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TiGra
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Ответ уличный иуда
Так в интервью он говорил, что пропустил ее по семейным причинам, из-за ребенка
Так все понятно, что это попытка отмазаться. Еще и откровенно жалкая и беспринципная, на жалости и собственном горе. Это вообще самый жуткий и неприятный момент всего интервью. Ясно, что в голове у него опилки, но он и других за таких считает.
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