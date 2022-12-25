Погба о Роналду: «Потрясающая дисциплинированность, никогда не видел такой»
Хавбек «Ювентуса» Поль Погба поделился впечатлениями от игры с Криштиану Роналду.
До лета 2022 года они вместе выступали за «Манчестер Юнайтед».
«Потрясающая дисциплинированность, такой я никогда не видел. Она просто на другом уровне относительно остальных.
Я вижу, как профессиональные футболисты, настоящие профессионалы, приходят на занятия заранее, занимаются восстановительными процедурами и так далее. Но только Криштиану Роналду делал это каждый божий день, без перерывов. Каждый день!
Порой ты думаешь: да ладно, у меня и так все в порядке. А он не пропускает ни одного дня. Такая дисциплинированность – это нечто особенное», – сказал француз в эфире Field of Stories.
Забавно)
Ведь он в это время отдыхал на яхте, выставлял сам фотки. Гулял до утра в ночных клубах, тоже видели. Или он так праздновали свое горе???
Нельзя верить Роналду.
+ он сделал себя сам, а Месси просто талантливым родился и тренировался раз в месяц.
Кстати, если кто не знает, Роналду попал в академию Спортинга, потому что его друг, которого должны были брать в команду сказал «ты более достоин, Рон». Сейчас, когда у друга спрашивают откуда у вас этот дом, он отвечает «это все Криштиану»
Однажды учительница сказала Рону, что он ничего не добьётся и он бросил в неё стул.
Рон, в отличии от Месси будет на пике и в 35, потому что он тренируется больше всех. Ой, в 45 то есть.
Я считаю, что гол Роналду Ювентусу величайший в истории, Рон со мной согласен.
У Рона самый красивый пресс и бёдра среди футболистов.
Не ходите к Рону на ужин, иначе он заставит вас тренироваться, как в своё время заставлял Эвра. Настоящий пахарь, аналогов нет.
Жаль Рону не везло с тренерами и партнерами последние годы. Куда бы он не пришёл, везде одни брёвна. В Реале было чуть получше, хотя там тоже Рон тащил в одиночку.
Роналду величайший игрок в истории сборных. Он забил больше всех, а Месси купил ЧМ.
Вперёд Криштиану, мы с тобой💪🏼💪🏼💪🏼
Величайший на все времена 🍓
А остальные футболисты альтруисты, выходят попинать мяч, покатать его по полю, не ради голов и побед))
Настоящий professional
Погба в Юве сейчас, поэтому и тег на этот клуб.
А вот с какого перепою тег на МЮ, знает только автор...
Увы, я это говорю как фанат Роналду с 2005 года!