Президент Турции Эрдоган: «Роналду поддерживает палестинцев. На ЧМ-2022 на него наложили политические санкции, его списали»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопрос о форварде .

– Ранее вы говорили, что между Роналду и Месси выбираете Криштиану. Изменилось ли ваше мнение после выступления Аргентины в Катаре?

– Не нам их сейчас сравнивать. Конечно, Роналду списали. К сожалению, на него наложили политические санкции. Его вычеркнули.

Выпуская такого футболиста во втором тайме на 15 минут или полчаса, они разрушили его психологию и вытянули из него энергию.

Роналду – тот, кто поддерживает палестинцев, – сказал Эрдоган, выступая в Эрзуруме.

Президент Турции Эрдоган: «Роналду перейдет в Саудовскую Аравию, по моей информации»