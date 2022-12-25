Президент Турции Эрдоган: «Роналду поддерживает палестинцев. На ЧМ-2022 на него наложили политические санкции, его списали»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопрос о форварде Криштиану Роналду.
– Ранее вы говорили, что между Роналду и Месси выбираете Криштиану. Изменилось ли ваше мнение после выступления Аргентины в Катаре?
– Не нам их сейчас сравнивать. Конечно, Роналду списали. К сожалению, на него наложили политические санкции. Его вычеркнули.
Выпуская такого футболиста во втором тайме на 15 минут или полчаса, они разрушили его психологию и вытянули из него энергию.
Роналду – тот, кто поддерживает палестинцев, – сказал Эрдоган, выступая в Эрзуруме.
Президент Турции Эрдоган: «Роналду перейдет в Саудовскую Аравию, по моей информации»
"Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие… Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право".
Россия - это сплошная колонизация, но здесь вопрос в том, что армяне не хотят жить с азербайджанцами, под их юрисдикцией и этот вопрос абсолютно не решён.
Поэтому ты пишешь мне?
Вы следите за свою страну,
Проста у не которых коментаторов ненависть к Роналду бьют через край.
Он вполне хороший человек а футболист великолепный .
Вам не кажется это более чем странно?