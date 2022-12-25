Президент Турции Эрдоган: «Роналду поддерживает палестинцев. На ЧМ-2022 на него наложили политические санкции, его списали»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Турции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Политика Футбол

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопрос о форварде Криштиану Роналду.

– Ранее вы говорили, что между Роналду и Месси выбираете Криштиану. Изменилось ли ваше мнение после выступления Аргентины в Катаре?

– Не нам их сейчас сравнивать. Конечно, Роналду списали. К сожалению, на него наложили политические санкции. Его вычеркнули.

Выпуская такого футболиста во втором тайме на 15 минут или полчаса, они разрушили его психологию и вытянули из него энергию.

Роналду – тот, кто поддерживает палестинцев, – сказал Эрдоган, выступая в Эрзуруме.

Президент Турции Эрдоган: «Роналду перейдет в Саудовскую Аравию, по моей информации»

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51 комментарий

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Direct free kick
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Печально, что такие мерзавцы как ердоган встают на сторону Роналду. Им больше подойдёт болеть за месси. Но то что иудеи незаконно захватили Палестину - factos
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rtr_return
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Ещё один е’б’анат раскрылся под конец года
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Владимир Владимир
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Ответ зак
Максимум сиди в Сочи пока разрешают хозяева, а то потом некуда будет возвращаться)
Это ты с овощной базы здесь воюешь? Если есть, что говорить - говори, обсудим, не забудь перед этим портрет своего диктатора Алиева поцеловать, его жены, которую в Москве, прости Господи, трахали армяне (об этом знает весь Азербайджан, что он шлюха, к сожалению)
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зак
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Ответ d_kdc
Интересно, Роналду то знает хоть свою позицию по палестинскому вопросу?
Знает даже миллионы евро выделял Палестине..
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Владимир Владимир
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Ответ Haci Ceferli
Международное право говорит о том что автономная область не имеет права на самоопределение, только республика может проводить референдум, коего статуса никогда не было у НКР. В Чечне тоже русские не жили и уж тем более в большинстве, однако все мы прекрасно помним что сделала Россия когда Чечня захотела отделиться) быть может Якутия или весь остальной дальний восток испокон веков был заселен русскими?))или у вас эти правила распространяются только на чужую территорию?
Ааааа, поэтому Косово стало отдельным государством? Что-то у твоего международного права другие понятия. Армяне НКР не хотят жить с азерами, они сделали свой выбор, абсолютно справедливый по своей сути, здесь вопрос логики. Да, силой Азербайджан вопрос решил, но что-то азеров там не прибавилось. Да и решил не до конца - 140 тысяч армян там как бы до сих пор живут.

"Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие… Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право".

Россия - это сплошная колонизация, но здесь вопрос в том, что армяне не хотят жить с азербайджанцами, под их юрисдикцией и этот вопрос абсолютно не решён.
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FilinMD
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Ответ Александра Александрова
Да он и вашим и нашим , торгаш , такие всегда тебе говорят брат , брат , брат , а потом кидают )
Просто бизнес, ничего личного. Нет места для братания в бизнесе и большой политике
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зак
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Ответ Владимир Владимир
Да ты мой дорогой, Азербайджан уже полностью стал вассалом Турции в полном смысле, отдав свою армию другой стране. Ваши дела - это рассказывать другим что им можно говорить, а что нет? Да вы просто чудик. Иди поцелуй портрет своего Эрдогана, Алиева или кого-нибудь ещё, а потом можно порадоваться тому, что братья мусульмане страдают от неверных евреев, потому что так выгодно Азербайджану, воистину мусульманской стране)
Территории Азербайджана не охраняют другие государства так то, даваы ещё Раскажи что Кока кола старше Азербайджана)
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зак
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Ответ Владимир Владимир
Ну здесь я могу только поржать. Хорошо, Азербайджан, мусульманская страна, но поддерживает Израиль, который вроде как оккупировал мусульманскую Палестину. Если завтра Палестина, мусульманская, будет освобождать свои территории, то что скажут азеры? Ну и война с Арменией - это бред. Что там освободительного? Азеров там максимум было 25% в пику советского союза и активного их заселения, при том, что официальные советские данные и это в пик. Освобождать территорию, на которой живут люди другой национальности? Что-то мне это напоминает)
Максимум сиди в Сочи пока разрешают хозяева, а то потом некуда будет возвращаться)
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Max9999
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что за пластилинцы?
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Haci Ceferli
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Ответ Владимир Владимир
Международное право говорит о фундаментальном праве наций на самоопределение, раз уж ты говоришь о законах. Азеры там не жили, никогда не были большинством, да и исторически никакого отношения к этому не имели кроме как из-за фиктивной насильственной дележки территорий союзом. Говорит мне азер, который сам тот ещё оккупант. Смешно)
Международное право говорит о том что автономная область не имеет права на самоопределение, только республика может проводить референдум, коего статуса никогда не было у НКР. В Чечне тоже русские не жили и уж тем более в большинстве, однако все мы прекрасно помним что сделала Россия когда Чечня захотела отделиться) быть может Якутия или весь остальной дальний восток испокон веков был заселен русскими?))или у вас эти правила распространяются только на чужую территорию?
0
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Владимир Владимир
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Ответ Я Гражданин Мира
А Азербайджанским армией кто управлял не ваше дела
Да ты мой дорогой, Азербайджан уже полностью стал вассалом Турции в полном смысле, отдав свою армию другой стране. Ваши дела - это рассказывать другим что им можно говорить, а что нет? Да вы просто чудик. Иди поцелуй портрет своего Эрдогана, Алиева или кого-нибудь ещё, а потом можно порадоваться тому, что братья мусульмане страдают от неверных евреев, потому что так выгодно Азербайджану, воистину мусульманской стране)
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-2
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trubochka
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У Роналду новый агент?
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Владимир Владимир
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Ответ Я Гражданин Мира
Ваше мнения некому неинтересно поверьте мне . Вы следите за свою страну,
АХАХАХАХАХАХААХ
Поэтому ты пишешь мне?
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Владимир Владимир
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Ответ Haci Ceferli
Освобождать территорию которая принадлежит по закону Азербайджану. Кстати это признала и РФ(по ходу не посоветовавшись с тобой😂) Откуда тебе понять, гражданину страны агрессора оккупировавшую чужую территорию...
Международное право говорит о фундаментальном праве наций на самоопределение, раз уж ты говоришь о законах. Азеры там не жили, никогда не были большинством, да и исторически никакого отношения к этому не имели кроме как из-за фиктивной насильственной дележки территорий союзом. Говорит мне азер, который сам тот ещё оккупант. Смешно)
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Haci Ceferli
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Ответ Владимир Владимир
Ну здесь я могу только поржать. Хорошо, Азербайджан, мусульманская страна, но поддерживает Израиль, который вроде как оккупировал мусульманскую Палестину. Если завтра Палестина, мусульманская, будет освобождать свои территории, то что скажут азеры? Ну и война с Арменией - это бред. Что там освободительного? Азеров там максимум было 25% в пику советского союза и активного их заселения, при том, что официальные советские данные и это в пик. Освобождать территорию, на которой живут люди другой национальности? Что-то мне это напоминает)
А что насчёт того что скажут азеры, то я лично буду на стороне Израиля. Если ты не умеешь читать или не вникаешь, то я повторю, в войне с арменией Израиль принял сторону Азербайджана, а палестина наоборот...не поймёшь со второго раза, то третий раз даже не проси, объяснять не буду)
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Я Гражданин Мира
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Ответ Владимир Владимир
Эрдоган, бомбящий Сирию, фактически управляя Азербайджаном и его армией, которая активно сотрудничает с Израилем, делает вид, что поддерживает Палестину. Фарс, конечно.
А Азербайджанским армией кто управлял не ваше дела
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Haci Ceferli
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Ответ Владимир Владимир
Ну здесь я могу только поржать. Хорошо, Азербайджан, мусульманская страна, но поддерживает Израиль, который вроде как оккупировал мусульманскую Палестину. Если завтра Палестина, мусульманская, будет освобождать свои территории, то что скажут азеры? Ну и война с Арменией - это бред. Что там освободительного? Азеров там максимум было 25% в пику советского союза и активного их заселения, при том, что официальные советские данные и это в пик. Освобождать территорию, на которой живут люди другой национальности? Что-то мне это напоминает)
Освобождать территорию которая принадлежит по закону Азербайджану. Кстати это признала и РФ(по ходу не посоветовавшись с тобой😂) Откуда тебе понять, гражданину страны агрессора оккупировавшую чужую территорию...
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Я Гражданин Мира
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Ответ Владимир Владимир
Эрдоган, бомбящий Сирию, фактически управляя Азербайджаном и его армией, которая активно сотрудничает с Израилем, делает вид, что поддерживает Палестину. Фарс, конечно.
Ваше мнения некому неинтересно поверьте мне .
Вы следите за свою страну,
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Мария Карпенко
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Надо было поддерживать курдов
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Злобный Конь
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Опять целовать глаза собрался?
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Я Гражданин Мира
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Ответ Tiestorzn17
Дед иди таблетки выпей, это даже не смешно уже
Вам такие вещи не понять.
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krealpmoney
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Ответ Haci Ceferli
Израиль поддержал Азербайджан в освободительной войне с арменией, пока палестинцы махали у себя флагом непризнанной республики сепаратистов(НКР) Азербайджан и Израиль всегда были дружественные страны
НКР это Новая Калифорнийская Республика, хорош гнать
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Я Гражданин Мира
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Ответ Александр Кузичкин
Ты видимо многое не знаешь. Роналду много жертвовал Палестине,например медикаменты и игрушки для детей. А ты,прежде чем писать что-то,думай )
Я вам верю 100 процентов.
Проста у не которых коментаторов ненависть к Роналду бьют через край.
Он вполне хороший человек а футболист великолепный .
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Timur Sagitov
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Дед, пей таблетки!
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Я Гражданин Мира
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Ответ Александра Александрова
Да он и вашим и нашим , торгаш , такие всегда тебе говорят брат , брат , брат , а потом кидают )
Интересно если он торгаш как вы говарите не в хорошем смысле этого слова, а почему с ним торгуются?
Вам не кажется это более чем странно?
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