«Реал» не хочет подписывать , чтобы сохранить здоровую атмосферу в команде.

Как пишет Marca, переход футболиста такого масштаба может привести к смене ролей среди нынешних игроков команды, и «Реал» не хочет этого допустить. По этой же причине «Мадрид» не рассматривал вариант с возвращением .

«Реал» считает, что Винисиуис Жуниор станет главной звездой команды в будущем.

« » нацелен на сохранение идеальной атмосферы внутри команды и вокруг нее. Клуб хочет избегать конфликтов и необходимости искать компромиссы.

Никто в «Реале» не отрицает, что Мбаппе многое дал бы команде. Несмотря на это, покупать форварда у «ПСЖ» не собираются.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за « » во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.

Полную статистику игрока можно найти здесь.