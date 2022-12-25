«Реал» считает, что Мбаппе может испортить атмосферу в команде. О возвращении Роналду не думали по этой же причине

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» не хочет подписывать Килиана Мбаппе, чтобы сохранить здоровую атмосферу в команде.

Как пишет Marca, переход футболиста такого масштаба может привести к смене ролей среди нынешних игроков команды, и «Реал» не хочет этого допустить. По этой же причине «Мадрид» не рассматривал вариант с возвращением Криштиану Роналду.

«Реал» считает, что Винисиуис Жуниор станет главной звездой команды в будущем.

«Мадрид» нацелен на сохранение идеальной атмосферы внутри команды и вокруг нее. Клуб хочет избегать конфликтов и необходимости искать компромиссы.

Никто в «Реале» не отрицает, что Мбаппе многое дал бы команде. Несмотря на это, покупать форварда у «ПСЖ» не собираются.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

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49 комментариев

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Қырықбай Ұзақбайұлы
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Ответ Andrey Konakov
Да почему минус один игрок, мне кажется они смогут втроём сыграть и сыграться)
Куда отправить Родриго? Мне кажется, многие на фоне яркого и эффектного Винисиуса не замечают Родриго. А парень-то толковый. Он в отличии от Вини, не стремится постоянно показать шоу, у него осмысленный дриблинг, удар поставлен, осенью показал, что может эффективно заменить Карима и по позиции, и по функции. Двигается умно между линиями, совсем не жадный. Конечно, пока все еще больше аванса, но он все-таки растет и растет стабильно.
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Andrey Konakov
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Ответ Savarona25
Взять свободным агентом это одно, а выкладывать 250-350 совсем другое. К тому же все позиции где бы мог играть Мбаппе сейчас заняты молодыми перспективными игроками. Да, крайне нужен ЦН, но это не полностью позиция Мбаппе и туда уже купили Эндрика. Так что приход Мбаппе это минус деньги и минус перспективы одного игрока (по позиции Винисиуса).
Да почему минус один игрок, мне кажется они смогут втроём сыграть и сыграться)
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СержМиранэн
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Ответ Вадим Сидоров
Димпломатичный ответ, чтобы не обижать португальца) Если бы я был Роналду читать, что тебя не возьмут потому что ты "вонючка" куда приятнее, чем что "не тянешь".
Так вообще-то про новость про Мбаппе. Рональду идет в довесок.
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Diego 95
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Вы уже определитесь сколько ему лет,одни пишут 23 другие 24,неужели так сложно выяснить это наконец
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Я Гражданин Мира
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Справедливости ради, не один же он все это делал. Но для Реала многое делал, согласен.
Конечно не один.
Я считаю всё равно с такими великими футболистами надо уважительно поступать.
Например он отличие от великого марадона не где не чем не увлекался.
Тем не менее все про него только хорошое говорит.
И я с этим кстати согласен.
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MenOfSoccer
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Ой такая чушь. Реал это всегда был медиа проект и Мбаппе они подпишут. Забавно другое. Посмотрите, как футбол умирает. В Реале нет ни одной большой звезды, а единственного кого они могут подписать это Мбаппе. Когда за одно трансферное окно они брали нескольких обладателей ЗМ.
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Федя Букин
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Ответ АГОШКИН Алексей
Когда хотели он выбрал деньги,а сейчас если придёт это точно будет испорчена атмосфера в команде.
Реал» не собирается покупать Мбаппе. Клуб устал от попыток его подписать (Marca) новость чуть ниже 😏
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нелюбитель футбола
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Отказали двум эгоюгам... Это правильно...
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S H A R K
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Ответ Savarona25
Взять свободным агентом это одно, а выкладывать 250-350 совсем другое. К тому же все позиции где бы мог играть Мбаппе сейчас заняты молодыми перспективными игроками. Да, крайне нужен ЦН, но это не полностью позиция Мбаппе и туда уже купили Эндрика. Так что приход Мбаппе это минус деньги и минус перспективы одного игрока (по позиции Винисиуса).
Можно вернуться к схеме 4-4-2.
Мбаппе Эндрик
Вини Родриго

Либо же отправить Мбаппе на правый фланг, где он раньше играл. Родриго часто травмируется
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Kasilas__1
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Ну как бы и Роналду не рассматривал вариант с возвращением в Мадрид.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Vedved
У всех рано или поздно наступает закат карьеры. Прошу заметить - в прошлом сезоне, Криш забил много - и команда показала худший результат за последние 4 сезона. Такая же ситуация была и в последний его сезон в Юве. Наврядли это простые совпадения🤔 В этот сезоне он за 4 матча с Омонией и Шерифом - забил 1 гол и тот с пенальти. Да и ещё своим поведение подпортил репутацию - ни одному сильному клубу - не нужен такой игрок сейчас. Иначе, у него были бы предложения из Европы🤷🏻‍♂️
Но в ювентусе после него лучше не стало .
Из группы не вышло в лиге чемпионов.
Вообще опозорился.
Я думаю Роналду там точно не причём.
Будем надеяться для него всё хорошо будет.
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Федя Букин
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Ответ АГОШКИН Алексей
Когда хотели он выбрал деньги,а сейчас если придёт это точно будет испорчена атмосфера в команде.
Ну так и они выбрали деньги, или это другое?
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Я Гражданин Мира
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Ответ pvh-82
Все вопросы сейчас у него в голове, он должен понять что с возрастом пропадает скорость и резкость, он уже не молодой и должен адаптировать свой футбол. Но он этого не делает а считает что как раньше будет разрывать, но это уже не так, от этого они психует и вокруг создается нервная обстановка. В Реале он не сможет быть игроком основы, будет он сидеть на банке и выходить на 15-20 минут? Как он к этому отнесется и не начнется ли конфликт из за этого?
Да ему можно было в среднем клубе играть и постоянно.
Но клуб играл в лиге чемпионов.
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АГОШКИН Алексей
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Ответ Федя Букин
Такие клоуны, именно для порчи атмосферы пытались его к себе подписать 😹 Отмазки уровня градусник на батарею, и в школу не пойду.
Когда хотели он выбрал деньги,а сейчас если придёт это точно будет испорчена атмосфера в команде.
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Федя Букин
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Такие клоуны, именно для порчи атмосферы пытались его к себе подписать 😹
Отмазки уровня градусник на батарею, и в школу не пойду.
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Vlad
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Ответ инок
Думаю, что Перес знает, что делает. А он умный человек. Да и характер у Мбаппе не простой, не нужен он Реалу
Что то Перес об этом не задумывался в летнее ТО. Теперь почему он так думает?
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Федя Букин
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Денег нет пишется короче
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Haci Ceferli
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Один токсик на замену другому
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pvh-82
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Ответ Я Гражданин Мира
Я с вами согласен конечно но вы же видите всякие чущ пишет про него многие. Поверьте он этих слов не заслуживает. Он заслуживает самого лучшего, потому что он очень много сделал для всего население. Да конечно ему сейчас тяжело и я думаю это как раз тот момент ему должны помочь а не уничтожать!
Все вопросы сейчас у него в голове, он должен понять что с возрастом пропадает скорость и резкость, он уже не молодой и должен адаптировать свой футбол. Но он этого не делает а считает что как раньше будет разрывать, но это уже не так, от этого они психует и вокруг создается нервная обстановка. В Реале он не сможет быть игроком основы, будет он сидеть на банке и выходить на 15-20 минут? Как он к этому отнесется и не начнется ли конфликт из за этого?
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Мадрид наказывает!
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Транс повелся на Макрона по малолетству, а теперь плачет в подушку, осознав, как люто он обделался. Кстати, будь он в Реале, наверняка стал бы ЧМ, ведь Перес не позволил бы арабам так нагло тянуть аргентоса.
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Vedved
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Ответ Я Гражданин Мира
Я и не говарю что он должен сейчас играть за реал. Я проста за то что нельзя так говорить о футболиста столько всего сделавщего для всего футбола. А с другой стороны он и сейчас помог бы сильным клубом Прошлом году столько он забивал и столько хеттриков сделал в мю. А молодые форварды сколько забили в мю?
У всех рано или поздно наступает закат карьеры.

Прошу заметить - в прошлом сезоне, Криш забил много - и команда показала худший результат за последние 4 сезона. Такая же ситуация была и в последний его сезон в Юве. Наврядли это простые совпадения🤔

В этот сезоне он за 4 матча с Омонией и Шерифом - забил 1 гол и тот с пенальти. Да и ещё своим поведение подпортил репутацию - ни одному сильному клубу - не нужен такой игрок сейчас. Иначе, у него были бы предложения из Европы🤷🏻‍♂️
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Я Гражданин Мира
Вы не объективен в отношении к Роналду! Он столько всего сделал для реала, этого отрицать нельзя. Кто кроме реала трижды подряд выигрывал лигу чемпионов?Я сам за Месси всегда но надо быть объективным.
Справедливости ради, не один же он все это делал. Но для Реала многое делал, согласен.
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Kuryanin
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24 ему уже.
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circassian*
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Ответ Вадим Сидоров
Димпломатичный ответ, чтобы не обижать португальца) Если бы я был Роналду читать, что тебя не возьмут потому что ты "вонючка" куда приятнее, чем что "не тянешь".
Одно вытекает из другого. Роналду не потянет - его не будут включать в состав - Роналду завоняет - атмосфера в команде тоже.
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ПоСоХ
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Ответ Savarona25
Взять свободным агентом это одно, а выкладывать 250-350 совсем другое. К тому же все позиции где бы мог играть Мбаппе сейчас заняты молодыми перспективными игроками. Да, крайне нужен ЦН, но это не полностью позиция Мбаппе и туда уже купили Эндрика. Так что приход Мбаппе это минус деньги и минус перспективы одного игрока (по позиции Винисиуса).
Так бегунок реальский показал на чм что он просто бегунок. А эндрик это просто хз что. Даже котом в мешке сложновато назвать
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-6
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