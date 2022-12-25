«Реал» считает, что Мбаппе может испортить атмосферу в команде. О возвращении Роналду не думали по этой же причине
«Реал» не хочет подписывать Килиана Мбаппе, чтобы сохранить здоровую атмосферу в команде.
Как пишет Marca, переход футболиста такого масштаба может привести к смене ролей среди нынешних игроков команды, и «Реал» не хочет этого допустить. По этой же причине «Мадрид» не рассматривал вариант с возвращением Криштиану Роналду.
«Реал» считает, что Винисиуис Жуниор станет главной звездой команды в будущем.
«Мадрид» нацелен на сохранение идеальной атмосферы внутри команды и вокруг нее. Клуб хочет избегать конфликтов и необходимости искать компромиссы.
Никто в «Реале» не отрицает, что Мбаппе многое дал бы команде. Несмотря на это, покупать форварда у «ПСЖ» не собираются.
В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.
Полную статистику игрока можно найти здесь.
Я считаю всё равно с такими великими футболистами надо уважительно поступать.
Например он отличие от великого марадона не где не чем не увлекался.
Тем не менее все про него только хорошое говорит.
И я с этим кстати согласен.
Мбаппе Эндрик
Вини Родриго
Либо же отправить Мбаппе на правый фланг, где он раньше играл. Родриго часто травмируется
Из группы не вышло в лиге чемпионов.
Вообще опозорился.
Я думаю Роналду там точно не причём.
Будем надеяться для него всё хорошо будет.
Но клуб играл в лиге чемпионов.
Отмазки уровня градусник на батарею, и в школу не пойду.
Прошу заметить - в прошлом сезоне, Криш забил много - и команда показала худший результат за последние 4 сезона. Такая же ситуация была и в последний его сезон в Юве. Наврядли это простые совпадения🤔
В этот сезоне он за 4 матча с Омонией и Шерифом - забил 1 гол и тот с пенальти. Да и ещё своим поведение подпортил репутацию - ни одному сильному клубу - не нужен такой игрок сейчас. Иначе, у него были бы предложения из Европы🤷🏻♂️