Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Коростелев, Якимушкин, Мальцев, Ретивых выступят в спринте классическим стилем

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Глеб Ретивых Кубок России Сергей Устюгов Ермил Вокуев Артем Мальцев Андрей Мельниченко Илья Семиков Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Дмитрий Жуль Антон Тимашов Виктор Жуль Савелий Коростелев Лыжи

25 декабря на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет мужской классический спринт.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00, финала – 13.30 по московскому времени, прямая трансляцияна телеканале «Спортивный».

Старт-лист

6. Ермил Вокуев

22. Андрей Собакарев

24. Евгений Белов

26. Виктор Жуль

27. Дмитрий Жуль

28. Ардашев Сергей

29. Андрей Мельниченко

30. Александр Большунов

32. Александр Терентьев

36. Сергей Устюгов

37. Иван Якимушкин

38. Глеб Ретивых

44. Илья Порошкин

46. Савелий Коростелев

47. Артем Мальцев

48. Илья Семиков

49. Антон Тимашов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

5 комментариев

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OnlyDendy
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4 поколения лыжников в спринте!
Устюгов - 92г
Большунов - 96г
Терентьев - 99г
Коростелев - 03г
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Щеглот
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Сава - с корабля на бал прямо. Ой, про бал нехорошо получилось, извините. Сереженька после таких межконтинентальных перелетов месяцами бы отлеживался))

Ну как бы все собрались наконец, господи ты боже мой. Даже не верится. И как раз покажут не на телефон и без одышки и даже без перебивающих друг-друга васьков.

Пора молодым оттаскать мешка за бороденку, я считаю. И выкинуть на мороз, где ему самое место лет пять уже как.
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Биатлонная зима
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Ответ Алексей Никитин
Триколор
Упс откл триколор, фигово ловил в непогоду, на Ростелеком перешли
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Алексей Никитин
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Ответ Биатлонная зима
А где этот канал спортивный тв 📺? Ростелеком?
Триколор
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Биатлонная зима
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А где этот канал спортивный тв 📺?
Ростелеком?
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