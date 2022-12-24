Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Коростелев, Якимушкин, Мальцев, Ретивых выступят в спринте классическим стилем

25 декабря на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет мужской классический спринт.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00, финала – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Спортивный».

Старт-лист

6. Ермил Вокуев

22. Андрей Собакарев

24. Евгений Белов

26. Виктор Жуль

27. Дмитрий Жуль

28. Ардашев Сергей

29. Андрей Мельниченко

30.

32.

36.

37.

38.

44. Илья Порошкин

46. Савелий Коростелев

47. Артем Мальцев

48. Илья Семиков

49. Антон Тимашов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске