Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Коростелев, Якимушкин, Мальцев, Ретивых выступят в спринте классическим стилем
25 декабря на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет мужской классический спринт.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
5-й этап
Красногорск
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 11.00, финала – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Спортивный».
Старт-лист
6. Ермил Вокуев
22. Андрей Собакарев
24. Евгений Белов
26. Виктор Жуль
27. Дмитрий Жуль
28. Ардашев Сергей
29. Андрей Мельниченко
36. Сергей Устюгов
37. Иван Якимушкин
38. Глеб Ретивых
44. Илья Порошкин
46. Савелий Коростелев
47. Артем Мальцев
48. Илья Семиков
49. Антон Тимашов
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске
Устюгов - 92г
Большунов - 96г
Терентьев - 99г
Коростелев - 03г
Ну как бы все собрались наконец, господи ты боже мой. Даже не верится. И как раз покажут не на телефон и без одышки и даже без перебивающих друг-друга васьков.
Пора молодым оттаскать мешка за бороденку, я считаю. И выкинуть на мороз, где ему самое место лет пять уже как.
Ростелеком?