Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»

рассказал, почему не пожал руку после классического спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.

В финале спринта Большунов стал вторым, Устюгов занял 5-е место.

«Был Кирово-Чепецк, я смотрел, как бежали на Вершине Теи, и когда с самой крайней лыжни проезжают... На самом деле, на Кубке мира это нормально, просто я себе такого не позволил бы.

Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное.

Я сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво», и я не пожал ему руку.

Так нельзя делать, это просто не по-человечески. Про Саню нельзя так говорить, его зацепит, и он что-нибудь ляпнет, ха-ха. К великим надо относиться по-особенному.

Мне сейчас подошли и сказали, что ничего не было видно. Значит, мне показалось, как и в Кирово-Чепецке. В принципе, все нормально, ничего не произошло, как оказывается.

Я потом посмотрю в трансляции, что произошло, но определенные выводы для себя я сделал. Я не обиделся, но неприятно», – сказал Устюгов.