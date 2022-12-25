Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»
Сергей Устюгов рассказал, почему не пожал руку Александру Большунову после классического спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.
В финале спринта Большунов стал вторым, Устюгов занял 5-е место.
«Был Кирово-Чепецк, я смотрел, как бежали на Вершине Теи, и когда с самой крайней лыжни проезжают... На самом деле, на Кубке мира это нормально, просто я себе такого не позволил бы.
Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное.
Я сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво», и я не пожал ему руку.
Так нельзя делать, это просто не по-человечески. Про Саню нельзя так говорить, его зацепит, и он что-нибудь ляпнет, ха-ха. К великим надо относиться по-особенному.
Мне сейчас подошли и сказали, что ничего не было видно. Значит, мне показалось, как и в Кирово-Чепецке. В принципе, все нормально, ничего не произошло, как оказывается.
Я потом посмотрю в трансляции, что произошло, но определенные выводы для себя я сделал. Я не обиделся, но неприятно», – сказал Устюгов.
«Но я останусь, просто покатаюсь здесь пару раз и уеду в конце соревнований. Побуду, потусуюсь, погуляю по новогодней Москве и выдвинусь в сторону дома», — добавил он.
Ну обиделся ты на Большунова, на судей, но тебя ведь ждут на старте болельщики, вон как сегодня поддерживали.
Зачем вести себя как ребёнок?
А че такого?)))
прописать уже ему надо и всё, пусть в соплях и слезах сидит в углу, и все проблем не будет, он же обычный колхозник учившийся с бабами...баба вяльбе наругает разве что ...за своего золотого теленка она горой