Устюгов о том, почему не пожал руку Большунову: «Если я где-то подрезаю, то стараюсь не сбивать. Сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Сергей Устюгов рассказал, почему не пожал руку Александру Большунову после классического спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.

В финале спринта Большунов стал вторым, Устюгов занял 5-е место.

«Был Кирово-Чепецк, я смотрел, как бежали на Вершине Теи, и когда с самой крайней лыжни проезжают... На самом деле, на Кубке мира это нормально, просто я себе такого не позволил бы.

Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное.

Я сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво», и я не пожал ему руку.

Так нельзя делать, это просто не по-человечески. Про Саню нельзя так говорить, его зацепит, и он что-нибудь ляпнет, ха-ха. К великим надо относиться по-особенному.

Мне сейчас подошли и сказали, что ничего не было видно. Значит, мне показалось, как и в Кирово-Чепецке. В принципе, все нормально, ничего не произошло, как оказывается.

Я потом посмотрю в трансляции, что произошло, но определенные выводы для себя я сделал. Я не обиделся, но неприятно», – сказал Устюгов. 

19 комментариев

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gerr_max
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Ответ IrbIS
он правда сказал что россгвардеец поступил - "не по человечески"? вот наивный... прописать уже ему надо и всё, пусть в соплях и слезах сидит в углу, и все проблем не будет, он же обычный колхозник учившийся с бабами...баба вяльбе наругает разве что ...за своего золотого теленка она горой
А ты знаешь, что Устюгов целый майор росгвардии?
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kuznez.molot.
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Ответ Лжетрофеич
погодите... это же норвежцы всех подрезают-сбивают, нет? Ну, Мяки еще... А наши-то ангелки разве ж могут?
Ооо,началась сравнение с великими европейцами...никто и не говорит,что русские подрезают и сбивают
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Кино Музыка
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С Большуновым пора что-то делать. Не понимаю Вяльбе.
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Ека Кра
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Большунов, как спортсмен хороший, как человек всегда производит неприятное впечатление своими поступками, злой, мстительный
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Sirrin
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Ответ Pankratoff
«Думаю, я не выйду на старт здесь. Пока не хочется, такое настроение, что бежать не хочу», — сказал Устюгов. «Но я останусь, просто покатаюсь здесь пару раз и уеду в конце соревнований. Побуду, потусуюсь, погуляю по новогодней Москве и выдвинусь в сторону дома», — добавил он. Ну обиделся ты на Большунова, на судей, но тебя ведь ждут на старте болельщики, вон как сегодня поддерживали. Зачем вести себя как ребёнок?
Я так понимаю, подобные же обидки у него и на олимпиаде случились, когда он в финал не попал. Это разве спортивное поведение?!
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Йенс Мустерманн
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Вечно второй сейчас не поймёт, в силу своей запредельного интеллекта, и в следующей очной гонке намеренно снесёт Серёгу, как поступил с Холуном во время скиатлона в Лахти.
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Tatyana@griga
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Ответ SkierNSK
Вот если серьёзно, то вынесение это в СМИ ещё только ухудшит ситуацию. Подошёл бы к Большунову и нормально пообщались бы за все моменты спокойно.
так это его нормальная практика
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Tatyana@griga
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Ответ Pankratoff
«Думаю, я не выйду на старт здесь. Пока не хочется, такое настроение, что бежать не хочу», — сказал Устюгов. «Но я останусь, просто покатаюсь здесь пару раз и уеду в конце соревнований. Побуду, потусуюсь, погуляю по новогодней Москве и выдвинусь в сторону дома», — добавил он. Ну обиделся ты на Большунова, на судей, но тебя ведь ждут на старте болельщики, вон как сегодня поддерживали. Зачем вести себя как ребёнок?
А это вообще законно, так себя вести? Вот я не могу себе такого позволить на работе.
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Pankratoff
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«Думаю, я не выйду на старт здесь. Пока не хочется, такое настроение, что бежать не хочу», — сказал Устюгов.

«Но я останусь, просто покатаюсь здесь пару раз и уеду в конце соревнований. Побуду, потусуюсь, погуляю по новогодней Москве и выдвинусь в сторону дома», — добавил он.

Ну обиделся ты на Большунова, на судей, но тебя ведь ждут на старте болельщики, вон как сегодня поддерживали.
Зачем вести себя как ребёнок?
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Водопад
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Большунов наверное изучает тактику Фуркада.. Он всегда режет и всегда прав..
А че такого?)))
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SIMONA
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Талантливого нытика Устюгова пора на пенсию спровадить.
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Iuasamotu
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Вроде ж нет Клебо с Йони Мяки, а в российской команде одни и те же склоки
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SkierNSK
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Вот если серьёзно, то вынесение это в СМИ ещё только ухудшит ситуацию. Подошёл бы к Большунову и нормально пообщались бы за все моменты спокойно.
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Юрий Мятлин
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Большунов два раза перестраивался практически в одном месте. Сначала перекрыл внутри, потом уперся в Терентьева, а потом снова перестроился. Ну и как итог - наехал на лыжи Устюгова. Уж ехал бы по внешней сразу, чтобы не натыкаться. Шашки классические.
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IrbIS
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Ответ SkierNSK
Интересно: а у нас есть психотерапевты специализирующиеся на спортивных парах? XD
тебе 34 или 13?
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Лжетрофеич
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погодите... это же норвежцы всех подрезают-сбивают, нет? Ну, Мяки еще... А наши-то ангелки разве ж могут?
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SkierNSK
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Интересно: а у нас есть психотерапевты специализирующиеся на спортивных парах? XD
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IrbIS
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он правда сказал что россгвардеец поступил - "не по человечески"? вот наивный...
прописать уже ему надо и всё, пусть в соплях и слезах сидит в углу, и все проблем не будет, он же обычный колхозник учившийся с бабами...баба вяльбе наругает разве что ...за своего золотого теленка она горой
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Alberville
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На видео видно как на лыжи ему Большунов запрыгнул, но вот насколько это по правилам.....
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