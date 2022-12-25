Сергей Устюгов не пришел на награждение по итогам классического спринта из-за недовольства судейством

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов не пришел на церемонию награждения по итогам классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске из-за недовольства судейством в финальном забеге.

Как сообщает ТАСС, лыжник считает, что его подрезали.

Устюгов занял 5-е место. Победу одержал Александр Терентьев.

Лыжи. Кубок России. Терентьев выиграл классический спринт, Большунов – 2-й, Ретивых – 3-й, Коростелев – 4-й, Устюгов – 5-й

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35 комментариев

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Карпесов
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Ответ Gondeira
Ну щас то они рады Серегу увидеть. Потому как Серега - никакой. А вот пикового Серегу они не пустили на ОИ-18. Ибо тогда - были "не рады".)) Будь малейшая возможность не пустить на ОИ-22 Саню - тоже так же сделали. Но там рулила третья сторона - Китай и не допустил беспредела. И вообще норги показали КАК на самом деле они МОГУТ выступать на " нейтральной территории".
Этакая сборная Бразилии на лыжах, которая никогда не побеждала в Европе.
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Карпесов
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Ответ Booligan
Большунов сам себе создаёт репутацию м-ка. Сегодня Устюгов, завтра Устюгов закончит, будет Терентьева и Коростелева кошмарить?
А ты не поддавайся - работай, доказывай. М-ков много, а лыжня одна. Или две.
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Marcus Varro
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Ответ ekaterina_)))
Нормально Сашу поддерживали. А таких, как Сергей, у нас действительно любят, этаких вечных страдальцев)
Нормально, но Устюгова, Коростелева и Терентьева поддерживали сильнее.
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Щеглот
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Ответ Евгений - 79
Минус тебе Щеголот. Жирный
Минус дело не хитрое братик, любой дурачок сумеет. Обосновать бы хорошо.
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Евгений - 79
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Ответ Щеглот
С чего бы? Насколько я понимаю ситуацию Большунов ненавидит и презирает Устюгова за то, что тот ведет себя по скотски. А именно бежит что нравится, не напрягается, а главное за языком не следит. Вот если бы он мутил свои делишки и помалкивал, то глядишь и не было бы ничего. Но вот ляпнул лишнего и Саныча прорвало. Я вот не пойму, у вас нет такого что ли там, где вы работаете? Ну то есть как бы всегда есть тот кто работает хорошо, есть тот кто работает обычно и есть тот, кто хитрит. И первые третьих просто ненавидят. Ну это элементарная ситуация. То ли вы все безработные, то ли вы все вот те, из третьей категории, которые хитрят; раз этого не понимаете. За что кошмарить Коростелева, скажи?
Минус тебе Щеголот. Жирный
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ekaterina_)))
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Ответ Marcus Varro
Что касается результатов, все понятно, Терентьев отлично провёл и полуфинал и финал, и по праву первый. Но что интересно, как думаете, кого болельщики сильнее всего поддерживали и приветствовали? Устюгова, за ним Коростелева и Терентьева. На объявление фамилии Большунова болельщики реагировали спокойнее. А Сергей Устюгов был вообще хэдлайнером, народ его любит. С трибун это было хорошо слышно и видно. Жаль, что не вышел на награждение.
Нормально Сашу поддерживали.
А таких, как Сергей, у нас действительно любят, этаких вечных страдальцев)
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Нелыжник я
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Вот это нытик Устюгов. Не наплакал ЖК Болле - не пойду на награждение
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Нелыжник я
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Ответ Лжетрофеич
если росгвардеец - значит, подлый. Закон без исключений.
Да, Устюгов майор Росгвардии. Подлец!
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Oleg Gudskov
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Ответ OnlyDendy
Ну зря Сереж, к зрителям в первую очередь
Был на стадионе - Устюгов и работал со зрителями, и отвечал им - и принимали его круче всех. Грубо говоря, если сравнивать с фигуркой - есть Тухтамышева и есть все остальные. Здесь (на стадионе) было так же. Большунов - герой, но Устюгова любят гораздо больше.
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Лжетрофеич
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если росгвардеец - значит, подлый. Закон без исключений.
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Marcus Varro
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Что касается результатов, все понятно, Терентьев отлично провёл и полуфинал и финал, и по праву первый.
Но что интересно, как думаете, кого болельщики сильнее всего поддерживали и приветствовали?
Устюгова, за ним Коростелева и Терентьева. На объявление фамилии Большунова болельщики реагировали спокойнее. А Сергей Устюгов был вообще хэдлайнером, народ его любит.
С трибун это было хорошо слышно и видно.
Жаль, что не вышел на награждение.
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Gondeira
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Ответ ivan 07
Тот еще Большунов. Всегда болел за Устюгова. Норвежцы рады ,что от плаксуна избавились ,а Серегу не против увидеть на КМ.
Ну щас то они рады Серегу увидеть. Потому как Серега - никакой. А вот пикового Серегу они не пустили на ОИ-18. Ибо тогда - были "не рады".))
Будь малейшая возможность не пустить на ОИ-22 Саню - тоже так же сделали. Но там рулила третья сторона - Китай и не допустил беспредела. И вообще норги показали КАК на самом деле они МОГУТ выступать на " нейтральной территории".
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Анатолий К
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Ответ SkierNSK
Судя по тому, что Большунов перед последним спуском вышел между лыжнями и ехал уступом за Терентьевым, а потом встроился обратно, то он именно контролировал Устюгова, а не боролся с Терентьевым, но там он всё сделал по правилам, а вот на подъёме перестроение было с нарушением.
Проигрывать надо уметь, а если не хочешь - сам спереди контролируй гонку, а не хныч о подставках.
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fewral
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Больш всегда был тем ещё типом, уже сколько таких случаев с ним. Мерзко(
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ivan 07
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Тот еще Большунов. Всегда болел за Устюгова. Норвежцы рады ,что от плаксуна избавились ,а Серегу не против увидеть на КМ.
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Надежда67
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Устюгов рассказал про будни нашего Саныча великого:

"Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: "Саня, хорош так делать, это некрасиво", и я не пожал ему руку.

Так нельзя делать, это просто не по-человечески. Про Саню нельзя так говорить, его зацепит, и он что-нибудь ляпнет (улыбается). К великим надо относиться по-особенному. Я не обиделся, но неприятно",
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irina1980
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Свои же между собой постоянно конфликтуют.
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Щеглот
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Ответ Booligan
Большунов сам себе создаёт репутацию м-ка. Сегодня Устюгов, завтра Устюгов закончит, будет Терентьева и Коростелева кошмарить?
С чего бы? Насколько я понимаю ситуацию Большунов ненавидит и презирает Устюгова за то, что тот ведет себя по скотски. А именно бежит что нравится, не напрягается, а главное за языком не следит. Вот если бы он мутил свои делишки и помалкивал, то глядишь и не было бы ничего. Но вот ляпнул лишнего и Саныча прорвало.

Я вот не пойму, у вас нет такого что ли там, где вы работаете? Ну то есть как бы всегда есть тот кто работает хорошо, есть тот кто работает обычно и есть тот, кто хитрит. И первые третьих просто ненавидят. Ну это элементарная ситуация.

То ли вы все безработные, то ли вы все вот те, из третьей категории, которые хитрят; раз этого не понимаете.

За что кошмарить Коростелева, скажи?
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SkierNSK
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Ответ Варлампий Варлампий
Борода набычилась, а с другой стороны 5-е место, какое к черту награждение, в лыжах цветы для топ-6 как в биатлоне?
Призовые деньги просто выдают топ-6, поэтому и на награждения их зовут, чтобы вручить.
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Надежда67
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Тут Фото опубликовали Вяльбе с дочкой Большунова на соревнованиях ,даже замечания не будет,ха-ха
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Ольга Иванова
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Ответ Щеглот
Ну вам-то виднее конечно, чем судьям.
Я высказала свое мнение! Большунов заработал уже на дисквалификацию по результатам двух гонок, так точно!
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Booligan
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Большунов сам себе создаёт репутацию м-ка. Сегодня Устюгов, завтра Устюгов закончит, будет Терентьева и Коростелева кошмарить?
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Booligan
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Ответ Ольга Иванова
Как по мне Большунов нарушил правила, причем несколько раз!
первый раз в целом по правилам, второй раз точно нет
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Йенс Мустерманн
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Главмешок совсем берега попутал, уже второй спринт подряд лыжи ломает Серёге. Мало ему фтора на своих и вся таблица Менделеева в качестве медсопровождения, так ещё и админ-ресурс подключает, чтобы посредством грязной борьбы устранять соперников без последствий в виде ЖК и DSQ. Скоро и до Савелия доберётся таким образом, парню стоит опасаться злобного лыжного царька.
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Щеглот
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Ответ Ольга Иванова
Как по мне Большунов нарушил правила, причем несколько раз!
Ну вам-то виднее конечно, чем судьям.
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