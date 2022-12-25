Сергей Устюгов не пришел на награждение по итогам классического спринта из-за недовольства судейством

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете не пришел на церемонию награждения по итогам классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске из-за недовольства судейством в финальном забеге.

Как сообщает ТАСС, лыжник считает, что его подрезали.

Устюгов занял 5-е место. Победу одержал Александр Терентьев.

Лыжи. Кубок России. Терентьев выиграл классический спринт, Большунов – 2-й, Ретивых – 3-й, Коростелев – 4-й, Устюгов – 5-й