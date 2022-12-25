Сергей Устюгов не пришел на награждение по итогам классического спринта из-за недовольства судейством
Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов не пришел на церемонию награждения по итогам классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске из-за недовольства судейством в финальном забеге.
Как сообщает ТАСС, лыжник считает, что его подрезали.
Устюгов занял 5-е место. Победу одержал Александр Терентьев.
Лыжи. Кубок России. Терентьев выиграл классический спринт, Большунов – 2-й, Ретивых – 3-й, Коростелев – 4-й, Устюгов – 5-й
А таких, как Сергей, у нас действительно любят, этаких вечных страдальцев)
Но что интересно, как думаете, кого болельщики сильнее всего поддерживали и приветствовали?
Устюгова, за ним Коростелева и Терентьева. На объявление фамилии Большунова болельщики реагировали спокойнее. А Сергей Устюгов был вообще хэдлайнером, народ его любит.
С трибун это было хорошо слышно и видно.
Жаль, что не вышел на награждение.
Будь малейшая возможность не пустить на ОИ-22 Саню - тоже так же сделали. Но там рулила третья сторона - Китай и не допустил беспредела. И вообще норги показали КАК на самом деле они МОГУТ выступать на " нейтральной территории".
"Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: "Саня, хорош так делать, это некрасиво", и я не пожал ему руку.
Так нельзя делать, это просто не по-человечески. Про Саню нельзя так говорить, его зацепит, и он что-нибудь ляпнет (улыбается). К великим надо относиться по-особенному. Я не обиделся, но неприятно",
Я вот не пойму, у вас нет такого что ли там, где вы работаете? Ну то есть как бы всегда есть тот кто работает хорошо, есть тот кто работает обычно и есть тот, кто хитрит. И первые третьих просто ненавидят. Ну это элементарная ситуация.
То ли вы все безработные, то ли вы все вот те, из третьей категории, которые хитрят; раз этого не понимаете.
За что кошмарить Коростелева, скажи?