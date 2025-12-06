Шевалье и Забарный не сыграют с «Ренном». Сафонов – в заявке «ПСЖ»
Матвей Сафонов может сыграть за «ПСЖ» против «Ренна».
Вратари «ПСЖ» Матвей Сафонов и Ренато Марин вошли в заявку команды на матч 15-го тура Лиги 1 против «Ренна».
Голкипер Люка Шевалье и защитник Илья Забарный не вошли в состав и пропустят матч.
Российский голкипер еще не провел ни одной игры в нынешнем сезоне. До этого в воротах парижан всегда играл Шевалье. В прошлом матче с «Монако» (0:1) он получил повреждение.
Матч между «ПСЖ» и «Ренном» пройдет 6 декабря и начнется в 23:05 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости