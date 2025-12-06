61

Шевалье и Забарный не сыграют с «Ренном». Сафонов – в заявке «ПСЖ»

Матвей Сафонов может сыграть за «ПСЖ» против «Ренна».

Вратари «ПСЖ» Матвей Сафонов и Ренато Марин вошли в заявку команды на матч 15-го тура Лиги 1 против «Ренна».

Голкипер Люка Шевалье и защитник Илья Забарный не вошли в состав и пропустят матч.

Российский голкипер еще не провел ни одной игры в нынешнем сезоне. До этого в воротах парижан всегда играл Шевалье. В прошлом матче с «Монако» (0:1) он получил повреждение.

Матч между «ПСЖ» и «Ренном» пройдет 6 декабря и начнется в 23:05 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

