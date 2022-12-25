Юрий Бородавко: «Во время гонки Большунов совершил обгон и зацепил лыжи Устюгова. Сергей считает, что это некорректно и неспортивно»

Тренер российских лыжников рассказал о конфликтной ситуации, возникшей между и после классического спринта на этапе Кубка России.

«Здесь дело не в мешках и прошлой истории, а в другом совершенно. Во время гонки Большунов совершил обгон и зацепил лыжи Устюгова. Там действительно была потеря скорости и равновесия.

Сергей считает, что это было некорректно и неспортивно. Но у нас есть жюри, которое обладает всей информацией и видеоматериалами. Они примут решение – было ли это по правилам или нет.

Думаю, что со временем все это пройдет. Ситуация нормализуется, когда Сергей успокоится. Это всего лишь спорт, не нужно драматизировать. Никакой проблемы я не вижу», – сказал Бородавко.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум