Юрий Бородавко: «Во время гонки Большунов совершил обгон и зацепил лыжи Устюгова. Сергей считает, что это некорректно и неспортивно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал о конфликтной ситуации, возникшей между Сергеем Устюговым и Александром Большуновым после классического спринта на этапе Кубка России.

«Здесь дело не в мешках и прошлой истории, а в другом совершенно. Во время гонки Большунов совершил обгон и зацепил лыжи Устюгова. Там действительно была потеря скорости и равновесия.

Сергей считает, что это было некорректно и неспортивно. Но у нас есть жюри, которое обладает всей информацией и видеоматериалами. Они примут решение – было ли это по правилам или нет.

Думаю, что со временем все это пройдет. Ситуация нормализуется, когда Сергей успокоится. Это всего лишь спорт, не нужно драматизировать. Никакой проблемы я не вижу», – сказал Бородавко. 

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нелыжник я
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ребята, вы не в танцах, а в лыжах. Тут бывает контактная борьба
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ сондра
Бородавко всю гонку бежал рядом с ними, что так безапелляционно выносит вердикт?
Понятно желание Бородавко сделать вид что в сборной царит полное согласие и дружба, но похоже это далеко от истины. Конфликтуют ребята, а в чëм смысл, неужели всё дело в премиальных?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сондра
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бородавко всю гонку бежал рядом с ними, что так безапелляционно выносит вердикт?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неделю назад Бородавко говорил другое (смотри его вью от 17 12). Некрасиво, однако.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Почему-то думается, что этот спор решат в пользу Большунова
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Суицидин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Подрезал знатно, если бы Устюгов упал, то Сашу бы точно дисквалифицировали. А он там еле устоял.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А вы, Юрий Викторович, как считаете, было нарушение или нет?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий