Моуринью отказал Португалии. Он хочет отработать контракт с «Ромой» (Jornal de Notícias)

Теги Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии по футболу сборная Португалии U-21 серия А Италия возможные трансферы Руй Жорже квалификация Евро-2024 Футбол

Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Португалии.

Как пишет Jornal de Notícias, для Федерации футбола Португалии (FPF) Моуринью был основным вариантом на пост главного тренера, однако специалист, который сейчас работает с «Ромой», не заинтересован в работе с национальной командой – по крайней мере, в данный момент.

Срок контракта Моуринью с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Тренер намерен отработать соглашение до конца.

По данным источника, FPF не спешит с выбором нового тренера, так как следующие матчи сборная Португалии проведет лишь в марте 2023 года. Возможно, тренером национальной команды назначат Руя Жорже, который сейчас работает со сборной Португалии U21. Также на этот пост могут пригласить иностранца.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Three Days Grace
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MU4evainmyheart!!!
Моура надо было приглашать лет 7-8 назад. Сейчас же под это поколение футболистов надо приглашать тренера со свежими взглядами, который будет играть в высокий прессинг. Нынешний Моур, думаю, ничего не даст этой сборной Португалии. 🤷
Ага, чемпионами мира же стали адепты гегенпрессинга)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kiryl Olshewski
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не нужен Моур сборной Португалии. Для такого ростера прекрасных созидающих игроков(Фернандеш, Бернарду, Лево) тренер-автобусник будет сродни самоубийству!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Van Damme
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Представляю давление на следующего тренера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllenatoreFirenze
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юрий Кечко
Португалии с ее талантливым поколением надо играть в атаку , а не в держисраку То что он отказал даже хорошо
Что понимается под "играть а атаку"? На последних крупных турнирах только Италия на Евро что-то подобное показывала. Катать мяч - это " атака"? Слежу за Ромой - вполне смотрится. Прессинг при положительном счёте не включают, но вполне надёжны в откате. Контратаки очень остры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Le_Chiffre
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Йозе Марина - не любит клубнику)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aidos_1979
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не хочет на себя проклятий сестёр клубнички когда поставит крест на карьере кринжа в сборной)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашпель793
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорошая новость для сборной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MU4evainmyheart!!!
Моура надо было приглашать лет 7-8 назад. Сейчас же под это поколение футболистов надо приглашать тренера со свежими взглядами, который будет играть в высокий прессинг. Нынешний Моур, думаю, ничего не даст этой сборной Португалии. 🤷
Думаю, Португальцам Тухель подойдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Португалии с ее талантливым поколением надо играть в атаку , а не в держисраку
То что он отказал даже хорошо
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MU4evainmyheart!!!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Моура надо было приглашать лет 7-8 назад. Сейчас же под это поколение футболистов надо приглашать тренера со свежими взглядами, который будет играть в высокий прессинг. Нынешний Моур, думаю, ничего не даст этой сборной Португалии. 🤷
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пусть Рангника пригласят)) вот у кого-то бомбанет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Carver
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не время сейчас, следующему тренеру предстоит выкинуть из сборной Роналду, Моур уже потом придет, думаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Йозе Марино не хочет работать с мандарином
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rinat Khudayberdin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какие же тормоза на спортс работают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
услышав, что Роналду не собирается заканчивать карьеру в сборной, даже Маур решил отказаться
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий