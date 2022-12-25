Моуринью отказал Португалии. Он хочет отработать контракт с «Ромой» (Jornal de Notícias)

отказался возглавить сборную Португалии.

Как пишет Jornal de Notícias, для Федерации футбола Португалии (FPF) Моуринью был основным вариантом на пост главного тренера, однако специалист, который сейчас работает с «Ромой», не заинтересован в работе с национальной командой – по крайней мере, в данный момент.

Срок контракта Моуринью с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Тренер намерен отработать соглашение до конца.

По данным источника, FPF не спешит с выбором нового тренера, так как следующие матчи сборная Португалии проведет лишь в марте 2023 года. Возможно, тренером национальной команды назначат Руя Жорже, который сейчас работает со сборной 21. Также на этот пост могут пригласить иностранца.