Моуринью отказал Португалии. Он хочет отработать контракт с «Ромой» (Jornal de Notícias)
Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Португалии.
Как пишет Jornal de Notícias, для Федерации футбола Португалии (FPF) Моуринью был основным вариантом на пост главного тренера, однако специалист, который сейчас работает с «Ромой», не заинтересован в работе с национальной командой – по крайней мере, в данный момент.
Срок контракта Моуринью с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Тренер намерен отработать соглашение до конца.
По данным источника, FPF не спешит с выбором нового тренера, так как следующие матчи сборная Португалии проведет лишь в марте 2023 года. Возможно, тренером национальной команды назначат Руя Жорже, который сейчас работает со сборной Португалии U21. Также на этот пост могут пригласить иностранца.
То что он отказал даже хорошо