Сычевой о том, возместит ли фанатам «Оренбурга» траты на футболки после смены фамилии: «Моих футболок ни у кого нет. Так болеют, ха-ха»
Владимир Сычевой рассказал, будет ли компенсировать болельщикам траты на футболки после смены фамилии.
После перехода в «Крылья Советов» Сычевой объявил, что собирается выступать под фамилией Писарский. Игрок решил взять фамилию отчима.
– Будешь ли после смены фамилии возмещать траты болельщикам «Оренбурга» за купленные футболки?
– Так моих футболок ни у кого нет.
– Почему?
– Вот так болеют, ха-ха, – сказал форвард.
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