Сычевой о том, возместит ли фанатам «Оренбурга» траты на футболки после смены фамилии: «Моих футболок ни у кого нет. Так болеют, ха-ха»

рассказал, будет ли компенсировать болельщикам траты на футболки после смены фамилии.

После перехода в « » Сычевой объявил, что собирается выступать под фамилией Писарский. Игрок решил взять фамилию отчима.

– Будешь ли после смены фамилии возмещать траты болельщикам « » за купленные футболки?

– Так моих футболок ни у кого нет.

– Почему?

– Вот так болеют, ха-ха, – сказал форвард.