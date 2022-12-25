Сычевой о том, возместит ли фанатам «Оренбурга» траты на футболки после смены фамилии: «Моих футболок ни у кого нет. Так болеют, ха-ха»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Оренбург стиль Владимир Сычевой Футбол

Владимир Сычевой рассказал, будет ли компенсировать болельщикам траты на футболки после смены фамилии.

После перехода в «Крылья Советов» Сычевой объявил, что собирается выступать под фамилией Писарский. Игрок решил взять фамилию отчима.

– Будешь ли после смены фамилии возмещать траты болельщикам «Оренбурга» за купленные футболки?

– Так моих футболок ни у кого нет.

– Почему?

– Вот так болеют, ха-ха, – сказал форвард.

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9 комментариев

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Брулин
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А если немножко подождать, могут и иски посыпаться...
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Mega• Battman
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А что будет если поменять с на д
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инок
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Если Сычевой станет лучшим российским бомбардиром по итогам года, то он заключит контракт с Барсой под фамилией Месси, ха-ха)
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1eo
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А на кого он перепишет забитые голы?
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poolshh
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Ответ Дмитрий Яруллин
Это проблемы оренбургских болел , болелы крыльев то купят правильные футболки , если захотят , ха-ха
А ежели он ещё чего с фамилией решит сделать?
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Александр Володин
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Что за идиотский вопрос? Зачем он должен возмещать?
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1eo
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В ЗАГС’е: "Здравствуйте! Меня зовут Владимир Навоз. Я хотел бы поменять имя на Эдуард".
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Дмитрий Яруллин
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Это проблемы оренбургских болел , болелы крыльев то купят правильные футболки , если захотят , ха-ха
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Malefikus
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Вот так играешь, ха-ха
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