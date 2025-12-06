«Фрик-шоу». Тренер Норвегии Сольбаккен о жеребьевке ЧМ-2026

Тренер Норвегии Сольбаккен сравнил с фрик-шоу жеребьевку ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал жеребьевку ЧМ-2026 .

«Это фрик-шоу во многих смыслах. Нужно честно это признать», – сказал Сольбаккен в интервью NRK.

Напомним, вчера в Вашингтоне прошла жеребьевка , где участников поделили на 12 групп. президенту США Дональду Трампу на церемонии вручили Премию мира.

Норвегия сыграет в группе с Францией и Сенегалом, еще один соперник определится по итогам стыковых матчей – это будет Боливия, Суринам или Ирак.

Красная дорожка жеребьевки ЧМ: хитрый Коллина, стыдное селфи, коверкающий Гретцки. Трамп – пританцовывал

Трампу вручили Премию мира – от ФИФА. Что за подарок от друга Инфантино?

«Футбол – король спорта». Речь Трампа на жеребьевке ЧМ-2026