«Фрик-шоу». Тренер Норвегии Сольбаккен о жеребьевке ЧМ-2026
Тренер Норвегии Сольбаккен сравнил с фрик-шоу жеребьевку ЧМ-2026.
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал жеребьевку ЧМ-2026.
«Это фрик-шоу во многих смыслах. Нужно честно это признать», – сказал Сольбаккен в интервью NRK.
Напомним, вчера в Вашингтоне прошла жеребьевка, где участников поделили на 12 групп. президенту США Дональду Трампу на церемонии вручили Премию мира.
Норвегия сыграет в группе с Францией и Сенегалом, еще один соперник определится по итогам стыковых матчей – это будет Боливия, Суринам или Ирак.
Красная дорожка жеребьевки ЧМ: хитрый Коллина, стыдное селфи, коверкающий Гретцки. Трамп – пританцовывал
Трампу вручили Премию мира – от ФИФА. Что за подарок от друга Инфантино?
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости