«Фрик-шоу». Тренер Норвегии Сольбаккен о жеребьевке ЧМ-2026

Тренер Норвегии Сольбаккен сравнил с фрик-шоу жеребьевку ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал жеребьевку ЧМ-2026.

«Это фрик-шоу во многих смыслах. Нужно честно это признать», – сказал Сольбаккен в интервью NRK.

Напомним, вчера в Вашингтоне прошла жеребьевка, где участников поделили на 12 групп. президенту США Дональду Трампу на церемонии вручили Премию мира.

Норвегия сыграет в группе с Францией и Сенегалом, еще один соперник определится по итогам стыковых матчей – это будет Боливия, Суринам или Ирак.

Красная дорожка жеребьевки ЧМ: хитрый Коллина, стыдное селфи, коверкающий Гретцки. Трамп – пританцовывал

Трампу вручили Премию мира – от ФИФА. Что за подарок от друга Инфантино?

«Футбол – король спорта». Речь Трампа на жеребьевке ЧМ-2026

Материалы по теме
Счастливое море на главной площади Осло. 50 тысяч норвежцев отпраздновали выход на ЧМ вместе с Холандом и сборной
18 ноября, 18:20Видео
Сольбаккен о 16 мячах Холанда в отборе ЧМ: «Голевая машина. У Норвегии хороший микс из физической мощи и техники»
17 ноября, 06:43
Сольбаккен о выходе Норвегии на ЧМ: «После жеребьевки был уверен, что Италия займет первое место. Игроки выполнили отличную работу»
17 ноября, 01:45
Норвегия дважды обыграла Италию в рамках отбора ЧМ, забив 7 голов за оба матча и пропустив один
16 ноября, 21:48
