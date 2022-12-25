«Крылья» объявили о переходе Сычевого, контракт – на 3,5 года. Форвард будет играть под фамилией Писарский

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Оренбург Вадим Андреев Владимир Сычевой Футбол

«Крылья Советов» объявили о переходе Владимира Сычевого из «Оренбурга».

Нападающий подписал с самарским клубом контракт сроком на 3,5 года. Он будет выступать за «Крылья Советов» под фамилией Писарский. С игровым номером футболист определится позднее.

Ранее Сычевой неоднократно рассказывал о желании сменить фамилию.

«У меня был отчим с самого детства. У него фамилия Писарский. Сейчас думаю над тем, чтобы поменять фамилию, потому что он меня воспитал с мамой. Думаю и хочу поменять фамилию, отчим был с детства, и я считаю его родным папой. Когда мы увидим фамилию Писарский на майке? Как будет возможность. Могу сейчас это сделать, но хочу, чтобы всё было официально», – говорил Сычевой.

В октябре после дубля в ворота «Динамо» форвард показал футболку с фамилией Писарский на спине.

«Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков чемпионата переходит в «Крылья» – это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

Фото: страница «Крыльев» ВКонтакте

26-летний форвард – лучший бомбардир Мир РПЛ. У него 14 голов и 1 результативная передача в 15 матчах. В ноябре нападающий дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.

Полную статистику игрока можно изучить здесь.

Материалы по теме

94 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс237
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не понял. Зачем из Оренбурга в Крылья?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SanyaNosorog
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ suwor
Приветствую! Обязательно докажет! Главное, что у него агент не тот, что у оставшихся воспитанников академии "Чертаново".
Если мы сможем "очистить" клуб от клиентов Андреева и заменим их игроками классом хотя бы не хуже - это будет большой успех. В общем верим в успешную зимнюю селекцию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зубы Дзюбы
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фарид Харисов
Это же насколько отец должен быть ничтожеством, а отчим великолепным человеком, чтобы мужчину довести до смены фамилии.
Может он вообще отца не видел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Том Смит
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ микрочелн
Из одного села в другое переехал. Нет чтобы а Москву или Питер поехать …
Зачем ему в чуркистан, в Самаре круче.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
med-a-lion
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фарид Харисов
Это же насколько отец должен быть ничтожеством, а отчим великолепным человеком, чтобы мужчину довести до смены фамилии.
по опыту могу сказать, что достаточно первой части)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Охотин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Писарский -Заволжский.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
О, сайт сломал очередной редизайн от очередного рукожопа

Ничего не меняется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2ran
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Менял бы сразу на Мбаппе. Чего мелочиться?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
купишуз
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Замуж вышел, фамилию поменял, понято)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Северный болельщик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Придётся и жене менять фамилию
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Полудурочное решение

Положим, гены от отца помогли в спорте

А был бы он сыном писарского этого, то был бы толстым и далёким от спорта

А эти газовые замуты с переездом из фарма в фарм ничто иное, как содержание фармов на плаву
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Wakas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
мужик!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Veld
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Джа-Джа Бинкс
Ага, без негатива, вижу. Причём здесь в 18? Почему не в 24, не в 25? Ему что по контрактам было запрещено менять фамилию?
бро - реально без негатива в этот раз) впрочем - видно же по тону

да кто его знает, почему не в 24 и не в 25. наверное, повода не было. а может вызрел только сейчас, все эти вопросы самоопределения они нормально там времени занимают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все уже предвидят в новостях на спортсе Писарский (Сычевой)?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шалтай болтай
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Значит захотел ходить под фамилией писярский, ничем не лучше сычевого.....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vatto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
если переходить так в топы...смысл менять один утиль на другой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Устименко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фарид Харисов
Это же насколько отец должен быть ничтожеством, а отчим великолепным человеком, чтобы мужчину довести до смены фамилии.
Или сын неблагодарный предатель родной крови😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джа-Джа Бинкс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Veld
лучше поздно - чем никогда.ну и некоторые вещи в 26 воспринимаются совсем по-другому, чем в 18 без негатива - неужели это настолько сложная мысль?)
Ага, без негатива, вижу.
Причём здесь в 18? Почему не в 24, не в 25? Ему что по контрактам было запрещено менять фамилию?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manowar66
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фарид Харисов
Это же насколько отец должен быть ничтожеством, а отчим великолепным человеком, чтобы мужчину довести до смены фамилии.
Может он умер, всякое бывает
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
croc36
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поглядим сложится у него в Крыльях или нет. Форвард игрок зависимый кто ему будет "подавать снаряды", чтобы он метко забивал в ворота соперников Крыльев. Нужны новые игроки на замену ушедших в Локо Глушенкова и Пиняева и желательно чтобы игроки были не из детского сада "Чертаново".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
микрочелн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Из одного села в другое переехал.
Нет чтобы а Москву или Питер поехать …
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Ryabchikov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Adams
Я читал, когда новость появилась, там не было про отчима. Потом добавили.
Тогда пардон))) а то сами понимаете, как это выглядит для пользователя, который зашёл позже))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Короче обычный хайпожор,закончит как Сапогов.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Тихонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Джа-Джа Бинкс
До 26 лет играл, всё нормально было, а теперь решил сменить? Интересно.
Вот мне тоже интересно, как он 26 лет жил под ненавистной ему фамилией?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Тихонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фарид Харисов
Это же насколько отец должен быть ничтожеством, а отчим великолепным человеком, чтобы мужчину довести до смены фамилии.
Просто с фамилией Писарский в России "Таки" можно гораздо большего добиться, чем какой -то Сычевой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий