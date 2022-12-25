«Крылья Советов» объявили о переходе Владимира Сычевого из « ».

Нападающий подписал с самарским клубом контракт сроком на 3,5 года. Он будет выступать за «Крылья Советов» под фамилией Писарский. С игровым номером футболист определится позднее.

Ранее Сычевой неоднократно рассказывал о желании сменить фамилию.

«У меня был отчим с самого детства. У него фамилия Писарский. Сейчас думаю над тем, чтобы поменять фамилию, потому что он меня воспитал с мамой. Думаю и хочу поменять фамилию, отчим был с детства, и я считаю его родным папой. Когда мы увидим фамилию Писарский на майке? Как будет возможность. Могу сейчас это сделать, но хочу, чтобы всё было официально», – говорил Сычевой.

В октябре после дубля в ворота «Динамо» форвард показал футболку с фамилией Писарский на спине.

«Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков чемпионата переходит в «Крылья» – это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

Фото: страница «Крыльев» ВКонтакте

26-летний форвард – лучший бомбардир Мир РПЛ. У него 14 голов и 1 результативная передача в 15 матчах. В ноябре нападающий дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.

Полную статистику игрока можно изучить здесь.