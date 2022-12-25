У «Реала» 5 кандидатов на случай ухода Анчелотти. Тухель и Нагельсманн – в списке (El Nacional)
«Реал» рассматривает возможных кандидатов на замену Карло Анчелотти.
По информации El Nacional, на данный момент в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Реала» входят главный тренер «Кастильи» Рауль, в котором руководство видит «нового Зидана», тренер «Хувениля А» Альваро Арбелоа, а также Хаби Алонсо, который сейчас тренирует «Байер». Среди иностранных тренеров Флорентино Перес рассматривает кандидатуры Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна.
Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах итальянского специалиста заинтересована сборная Бразилии.
Анчелотти о будущем: «Живу сегодняшним днем. У меня контракт с «Реалом» до 2024 года, уходить не планирую»
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