У «Реала» 5 кандидатов на случай ухода Анчелотти. Тухель и Нагельсманн – в списке (El Nacional)

«Реал» рассматривает возможных кандидатов на замену Карло Анчелотти.

По информации El Nacional, на данный момент в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Реала» входят главный тренер «Кастильи» , в котором руководство видит «нового Зидана», тренер «Хувениля А» Альваро Арбелоа, а также , который сейчас тренирует « ». Среди иностранных тренеров рассматривает кандидатуры Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна.

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах итальянского специалиста заинтересована сборная .

Анчелотти о будущем: «Живу сегодняшним днем. У меня контракт с «Реалом» до 2024 года, уходить не планирую»