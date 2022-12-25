У «Реала» 5 кандидатов на случай ухода Анчелотти. Тухель и Нагельсманн – в списке (El Nacional)

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«Реал» рассматривает возможных кандидатов на замену Карло Анчелотти.

По информации El Nacional, на данный момент в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Реала» входят главный тренер «Кастильи» Рауль, в котором руководство видит «нового Зидана», тренер «Хувениля А» Альваро Арбелоа, а также Хаби Алонсо, который сейчас тренирует «Байер». Среди иностранных тренеров Флорентино Перес рассматривает кандидатуры Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна.

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах итальянского специалиста заинтересована сборная Бразилии.

Анчелотти о будущем: «Живу сегодняшним днем. У меня контракт с «Реалом» до 2024 года, уходить не планирую»

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22 комментария

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Андрей Чучунков
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Если у Арбелоа не будет результатов, то у него спросят где победы Хувенила?
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Sergio666
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А Слуцкий где? Ересь, а не список без него!
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Damir012
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Не болельщик Реала, но Хаби алонсо смотрелся бы шикарно
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белошип
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Тухель,остальные тупо не потянут)
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человек-муравей человек-физрук
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я хотел сказать "Далеко не плохие коучи" Теперь это недоразумение нельзя исправить ☹️
это точно. тебя уже не исправить. таким уж ты родился :)
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corazón blanco
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Ответ upuckuH
а Солари?)))
Солари был не настолько плох, как тут о нем отзываются. Принял команду в непростое время с большой эпидемией травм. Да, бесславно завершился его короткий промежуток работы, КЧМ успел зацепить. Но ему благодарны мадридисты за то, что не побоялся посадить на скамейку уже сдающего по всем фронтам Марсело и наиграл Регилона и еще за то, что поверил в Винисиуса.
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Vy_Ao
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Ответ Никита Самарин
После Анчелотти было бы интересно увидеть в Реале Рауля или Хаби Алонсо.
Это спецом хейтерок пишет? Всем очевидно, что Рауль или Алонсо - риск, а Тухель или Нагельсманн - это гарантия хотя бы того, что результаты не пойдут резко на спад. Перебить успехи Анчелотти тяжело, практически невозможно.
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w256pfwjsm
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Гути я тоже думаю там в шорт листе
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corazón blanco
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Рауль безусловно стоит особняком, но ему нужно набить шишки в клубе посерьезнее, чем Кастилья, где от него требуют результата и оказывается хоть какое-то давление, тогда уже можно будет рассуждать. А вообще надеюсь, что Мадрид под руководством Карло этот и следующий сезон проведут на высоком уровне и Анчелотти еще на годик-другой продлит контракт.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тухель и Нагельсман не далеко не плохие коучи
Я хотел сказать "Далеко не плохие коучи" Теперь это недоразумение нельзя исправить ☹️
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maddantist maddantist
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Мурад Мусаев еще...с идеями человек
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Direct free kick
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Ответ vzi
Нормально так каталонская второсортная газетка набрасывает.
Пончик Слуцкий возглавить БЧК - хорошая была бы ответка
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Ночной кошмар Логинова
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Ответ Никита Самарин
После Анчелотти было бы интересно увидеть в Реале Рауля или Хаби Алонсо.
После Анчелотти в Реале было бы интересно увидеть Зидана
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vzi
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Нормально так каталонская второсортная газетка набрасывает.
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upuckuH
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а Солари?)))
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Мохнатый55
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Арбелоа? Неожиданно.
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Ебздрогыч
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На Тухеля в Реале интересно было бы посмотреть
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ARIGAMI ARIGAMI
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Рауля хотелось бы видеть. Свой, легенда клуба
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s_h_a_m_a_n
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На Рауля было бы интересно посмотреть в качестве главного.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Криштиану Роналду
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Никита Самарин
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После Анчелотти было бы интересно увидеть в Реале Рауля или Хаби Алонсо.
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Криштиану Роналду
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Artem Piatkov
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Можно уже и Роналду ставить, играющим менеджером
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