«Локомотив» и «Ахмат» претендуют на вингера «Елимая» Кенжебека

«Локомотив» и «Ахмат» претендуют на вингера «Елимая» Кенжебека.

«Локомотив» и «Ахмат» поборются за вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека.

По данным инсайдера Ивана Карпова, москвичи и грозненцы ведут переговоры о подписании 22-летнего футболиста, чей контракт с «Елимаем» истекает в конце декабря.

Отмечается, что на Кенжебека претендуют также «Олимпиакос» и «Данди Юнайтед».

Статистика футболиста доступна здесь.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
