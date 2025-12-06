«Локомотив» и «Ахмат» претендуют на вингера «Елимая» Кенжебека.

«Локомотив » и «Ахмат » поборются за вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека.

По данным инсайдера Ивана Карпова, москвичи и грозненцы ведут переговоры о подписании 22-летнего футболиста, чей контракт с «Елимаем » истекает в конце декабря.

Отмечается, что на Кенжебека претендуют также «Олимпиакос » и «Данди Юнайтед ».

Статистика футболиста доступна здесь .