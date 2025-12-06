«Локомотив» и «Ахмат» претендуют на вингера «Елимая» Кенжебека
«Локомотив» и «Ахмат» претендуют на вингера «Елимая» Кенжебека.
«Локомотив» и «Ахмат» поборются за вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека.
По данным инсайдера Ивана Карпова, москвичи и грозненцы ведут переговоры о подписании 22-летнего футболиста, чей контракт с «Елимаем» истекает в конце декабря.
Отмечается, что на Кенжебека претендуют также «Олимпиакос» и «Данди Юнайтед».
Статистика футболиста доступна здесь.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
