Патрис Эвра: «Кто-то назовет Месси величайшим из-за победы на ЧМ, кто-то – Роналду из-за победы на Евро. Теперь Лео перестанет жить в тени Марадоны»
Патрис Эвра высказался о месте Лионеля Месси в истории футбола.
«После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Диего Армандо Марадоны. Аргентинские фанаты никогда не забудут Марадону, но теперь Месси – единственный. Для них это теперь лучший игрок мира.
Не могу сказать, что Месси – лучший. Не могу сказать, что Криштиану Роналду – лучший. Хочу, чтобы люди прекратили этот спор, потому что у каждого есть свое мнение. Все люди разные вне зависимости от достижений и побед.
Кто-то назовет Месси величайшим из-за победы на чемпионате мира, а кто-то назовет величайшим Роналду, потому что он выиграл Евро. Это сложно, но после победы на чемпионате мира Месси будет среди величайших игроков всех времен в глазах людей, потому что это главный трофей», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции для Betfair.
И есть только насасывание в редакции франс футбола и у катарских хозяев ПСЖ)
Что за чушь он несет? Что за неадекватное сравнение Кубка мира с Евро, и неупоминание Копа Америки.
И вообще,как можно сравнивать несравнимое? МОЖНО сравнить Роналду с Левандовским, Суаресом и многими голеодорами. Но сравнивать с Месси,который не просто забивает голы, он диктует темп, стратегию структуру Больших игр, такого (в таком качестве)лично Я видел только от Зидана.
Я понимаю, что топ-сборные в основном представляют Европу, и за последние 24 года, лишь дважды европейцы не брали кубок мира. Но тем и прекрасен ЧМ, что всегда есть Марокко-22, Алжир-2014, Гана-Уругвай-2010, а португальцы к слову второй турнир подряд вылетают от не европейцев.
Если что, я сейчас не Криштиану пытаюсь принизить, а указать на отсутствие логики в словах Эвра.
Величайшим? За счёт партнёров по команде, которые выиграли в финале, пока величайший на скамейке перед камерами позировал?
А Копу на Маракане Эвра, конечно, забудет?)
Подумал Эвра, нг вспомнил про контракт и промолчал