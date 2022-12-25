Патрис Эвра: «Кто-то назовет Месси величайшим из-за победы на ЧМ, кто-то – Роналду из-за победы на Евро. Теперь Лео перестанет жить в тени Марадоны»

Теги ПСЖ Патрис Эвра Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Евро-2016 ЧМ-2022 Футбол

Патрис Эвра высказался о месте Лионеля Месси в истории футбола.

«После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Диего Армандо Марадоны. Аргентинские фанаты никогда не забудут Марадону, но теперь Месси – единственный. Для них это теперь лучший игрок мира.

Не могу сказать, что Месси – лучший. Не могу сказать, что Криштиану Роналду – лучший. Хочу, чтобы люди прекратили этот спор, потому что у каждого есть свое мнение. Все люди разные вне зависимости от достижений и побед.

Кто-то назовет Месси величайшим из-за победы на чемпионате мира, а кто-то назовет величайшим Роналду, потому что он выиграл Евро. Это сложно, но после победы на чемпионате мира Месси будет среди величайших игроков всех времен в глазах людей, потому что это главный трофей», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции для Betfair.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maldini-3
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сравнивать евро и чм странно конечно. Если говорить о Крише, то я бы скорее использовал аргумент про три ЛЧ подряд. Супер сложный турнир и такой же желанный для всех как и чм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лео всю карьеру живёт в тени Роналду и ничего, терпит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Decard Show
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фифы показал всем. Что в мире футбола нет места труду, упорству, силе воле, характеру, мощи, грации, эмоциям, страсти. А есть только пиар, коррупция и подсушивание, липовые зм, чм.
И есть только насасывание в редакции франс футбола и у катарских хозяев ПСЖ)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Есть ли хоть 1 человек в мире, который из-за победы на Евро кого-то величайшим назовет? Если Роналду будут считать величайшим, то за его клубную карьеру и только. За сборную он на крупных турнирах выступал неудачно, а крупный и самый престижный турнир это ЧМ. Я могу Харистеаса назвать величайшим за гол в финале Евро? Если на Евро и есть что-то великое, то когда команды по типу Греции побеждают. ЧМ и Евро это два разных по престижу соревнования, достаточно глянуть кто играет в плей-офф евро каждый раз и убедиться в этом ещё раз
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
он вечно в чей то тени
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Зубков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну так спор и получается, когда у всех свое мнение, ты чё Эвра?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гари Невилл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexandr Petrov
Можно по-разному относиться к Роналду, но нельзя отрицать его значимость на Евро-2016, ведь именно он вытянул Португалию в четвертьфинал.
Мы не спорим с этим фактом. Но на тот момент сравнивать ту Францию и ту Португалию было очень сложно, потому что уровень Франции был запредельный. Значимость его есть, это да, но быстро выйдя из игры, он не показал ровным счётом ничего. Из этого делается вывод, что Роналду не имел значимость в финале, финал выиграли его ребята.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если Месси в этом сезоне еще и ЛЧ выиграет, то Эвра скажет, что взять чемпионство в саудовской лиге сложнее, чем выиграть ЛЧ😁
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Armen Azaryan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кирилл Ткач
Победы на Евро? Величайшим? За счёт партнёров по команде, которые выиграли в финале, пока величайший на скамейке перед камерами позировал? А Копу на Маракане Эвра, конечно, забудет?)
Я фанат Юнайтед, фанат игры Эвра. То что он сделал для МЮ многое значит,но
Что за чушь он несет? Что за неадекватное сравнение Кубка мира с Евро, и неупоминание Копа Америки.
И вообще,как можно сравнивать несравнимое? МОЖНО сравнить Роналду с Левандовским, Суаресом и многими голеодорами. Но сравнивать с Месси,который не просто забивает голы, он диктует темп, стратегию структуру Больших игр, такого (в таком качестве)лично Я видел только от Зидана.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azamat Abdukadyroff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Трудно теперь персофанам Роналду, пытаются хвалить своего кумира ,получается все хуже и хуже
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Petrov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кирилл Ткач
Победы на Евро? Величайшим? За счёт партнёров по команде, которые выиграли в финале, пока величайший на скамейке перед камерами позировал? А Копу на Маракане Эвра, конечно, забудет?)
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
консультант_ральф
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эвра приравнял победу на ЧМ, к победе на ЧЕ…
Я понимаю, что топ-сборные в основном представляют Европу, и за последние 24 года, лишь дважды европейцы не брали кубок мира. Но тем и прекрасен ЧМ, что всегда есть Марокко-22, Алжир-2014, Гана-Уругвай-2010, а португальцы к слову второй турнир подряд вылетают от не европейцев.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ShamilK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никто не станет считать кого-то величайшим из-за евро. Тем более, если этот человек в финале на бровке скакал после гола Эдера.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Andres Messi 10
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ранее Эвра утверждал, что «кто-то думает, что выиграть Евро сложнее, чем ЧМ». Ладно, допустим, тогда почему Роналду ещё не стал чемпионом мира, если это легче сделать?
Если что, я сейчас не Криштиану пытаюсь принизить, а указать на отсутствие логики в словах Эвра.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
moldfan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси считают лучшим не из-за ЧМ. КриРО считают одним из лучших, не из-за Евро.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гари Невилл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Почему тут ничего не должно решаться? Евро легче ЧМ, однозначно. Кривой этап Португалии в группе на ЕВРО16, вообще могли не выйти, но они вышли с 3го место. Чудом обыграли Францию тоже как факт. Мне кажется сравнивать эти два соревнования неуместно. Кажется, что действительно ЕВРО надо сравнить с Копой. Почему бы и нет? Два континентальных чемпионата, везде сложные соперники. Чем не уровень? А на ЧМ увидели настоящую Португалию и Аргентину, во главе лидеров. Так что однозначно можно сказать, что Месси уже лучше и в сборной и в клубе, и лучший игрок мира, сейчас и вообще
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто-нибудь скажите подсосу замыкателя, что ЧМ > Евро раз так в тысячу
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
almatbarsa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Ткач
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Победы на Евро?
Величайшим? За счёт партнёров по команде, которые выиграли в финале, пока величайший на скамейке перед камерами позировал?
А Копу на Маракане Эвра, конечно, забудет?)
+48
-7
+41
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Остужающий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
При всей скромности Месси, он за всю карьеру не был в тени)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Haci Ceferli
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"А Кришти не перестанет жить в тени Месси"
Подумал Эвра, нг вспомнил про контракт и промолчал
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий