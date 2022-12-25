Зидан, Тухель, Почеттино и Бенитес – в числе кандидатов на пост тренера Бразилии

Теги Рафаэль Бенитес Сборная Бразилии по футболу возможные трансферы Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Томас Тухель Федерация футбола Бразилии Футбол

Стало известно, кто входит в число претендентов на пост тренера сборной Бразилии.

По данным L’Équipe, на должность, ставшую вакантной после ухода Тите, претендуют Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес.

Отмечается, что руководители Бразильской футбольной конфедерации (CFB) хотят видеть на посту главного тренера иностранца, у которого уже есть значимые достижения. Предпочтительным будет вариант с назначением специалиста, который сейчас находится без работы.

Ранее со сборной Бразилии связывали Карло Анчелотти, однако тренер намерен полностью отработать контракт с «Реалом», который рассчитан до 2024 года.

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25 комментариев

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SWS
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У топовых сборных тренер всегда местный. Странно что они своих не рассматривают.
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AstaAsta
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Зидана тоже тяжело представить тренером Бразилии
Хз, только с языковым барьером разве что. А так, вполне подходящий тренер под топовый состав
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шлеп нога
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Сплаксами только Зизу сможет что-то сделать, но он возглавит Францию! Возьмут в итоге бесзозого - Пакета (Паккетино)
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консультант_ральф
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Ответ Кукич
Почеттино тренер Бразилии.? Он сам не согласится и аргентинцы порвут на части если возглавит
Может и не порвут) понятно, что они профессионалы и на контракте, все дела, но будучи бразильцем сложно довериться аргентинцу на все 100%
Представьте финал любого турнира Бразилия - Аргентина ))
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Акира_1
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Тут только Бенитес реальный, у остальных иные приоритеты, нежели тренировать сборную Бразилии. Это весьма специфическая работа.
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Павел Ларичев
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Тухелю и Почеттино еще рано по сборным шариться.
На клубном уровне последнего слова явно не сказали.
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инок
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На самом деле Бразилии нужен именно такой тренер, как Зидан. А то игроков отличных много, а он им дисциплину подтянет и результат придет
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ corazón blanco
Не верю, что Зидан пойдёт возглавлять сборную Бразилии. Хотя этим игрокам именно такого жёсткого тренера порой и не хватает. Большой был потенциал у Бразилии и шансы выиграть чемпионат мира, но слишком расхлябано вели себя игроки, больше думали о танцах.
Наврядли Зидан привыкнет к местной атмосфере
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Я Гражданин Мира
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А почему не бывшие игроки сб Бразилии?
Там вообще некого нето что-ли?
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corazón blanco
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Не верю, что Зидан пойдёт возглавлять сборную Бразилии. Хотя этим игрокам именно такого жёсткого тренера порой и не хватает. Большой был потенциал у Бразилии и шансы выиграть чемпионат мира, но слишком расхлябано вели себя игроки, больше думали о танцах.
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Петр Иванов
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Ответ s_h_a_m_a_n
Думал ли Зизу, забивая в финале 98, что так все повернётся? 🙄🙄🙄
А потом в четвертьфинале 2006.
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Любезный Коссутий
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я бы на ЗЗ посмотрел в сборной
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Kasilas__1
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Берите Зидана, не прогадаете.
Лысый такой состав точно бы к победе привёл.
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Tiestorzn17
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Тухель топ вариант
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Усатый КозлоБык ©
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Объясните кто-нибудь бразильцам – что тренер-лег ещё ни разу не брал титул)
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Ahtiar
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И какие значимые достижения у Поча?
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Петр Иванов
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Зизу в сборной Бразилии? Хаха
Тухлый в сборной Бразилии? Хаха
Почетино в сборной Бразилии? Хаха
Зидан хочет в сборную Франции и отказывает ПСЖ, но в Бразилию пойдёт?
Тухель слишком токсичный для латиноамериканской сборной, он будет лишним.
Если Почетино будет в сборной Бразилии, тогда аргентинцы его убьют.
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Baggio From Baku
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Галимые утки 🤦‍♂️ Особенно Бенитес
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kunaguero
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Первые трое откажутся, остаётся Рафа
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Мэр Чунга-чанги
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Зидан - лучший тренер для победы в турнире и защиты титула)
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ AstaAsta
Тухель и сборная Бразилии???)) Более инородной связки и представить сложнее. Это как Зидан тренирующий Барселону наверное)
Зидана тоже тяжело представить тренером Бразилии
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s_h_a_m_a_n
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Думал ли Зизу, забивая в финале 98, что так все повернётся?
🙄🙄🙄
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buFFon
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Так мне не нравятся идеи и поиск тренеров из других стран в топ сборных.
Интересно смотреть именно соревнование наций..
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AstaAsta
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Тухель и сборная Бразилии???)) Более инородной связки и представить сложнее. Это как Зидан тренирующий Барселону наверное)
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Кукич
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Почеттино тренер Бразилии.? Он сам не согласится и аргентинцы порвут на части если возглавит
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