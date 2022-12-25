Зидан, Тухель, Почеттино и Бенитес – в числе кандидатов на пост тренера Бразилии
Стало известно, кто входит в число претендентов на пост тренера сборной Бразилии.
По данным L’Équipe, на должность, ставшую вакантной после ухода Тите, претендуют Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес.
Отмечается, что руководители Бразильской футбольной конфедерации (CFB) хотят видеть на посту главного тренера иностранца, у которого уже есть значимые достижения. Предпочтительным будет вариант с назначением специалиста, который сейчас находится без работы.
Ранее со сборной Бразилии связывали Карло Анчелотти, однако тренер намерен полностью отработать контракт с «Реалом», который рассчитан до 2024 года.
Представьте финал любого турнира Бразилия - Аргентина ))
На клубном уровне последнего слова явно не сказали.
Там вообще некого нето что-ли?
Лысый такой состав точно бы к победе привёл.
Тухлый в сборной Бразилии? Хаха
Почетино в сборной Бразилии? Хаха
Зидан хочет в сборную Франции и отказывает ПСЖ, но в Бразилию пойдёт?
Тухель слишком токсичный для латиноамериканской сборной, он будет лишним.
Если Почетино будет в сборной Бразилии, тогда аргентинцы его убьют.
🙄🙄🙄
Интересно смотреть именно соревнование наций..