Зидан, Тухель, Почеттино и Бенитес – в числе кандидатов на пост тренера Бразилии

Стало известно, кто входит в число претендентов на пост тренера сборной .

По данным L’Équipe, на должность, ставшую вакантной после ухода Тите, претендуют , , и .

Отмечается, что руководители Бразильской футбольной конфедерации (CFB) хотят видеть на посту главного тренера иностранца, у которого уже есть значимые достижения. Предпочтительным будет вариант с назначением специалиста, который сейчас находится без работы.

Ранее со сборной Бразилии связывали Карло Анчелотти, однако тренер намерен полностью отработать контракт с «Реалом», который рассчитан до 2024 года.