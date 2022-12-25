«Сочи» проиграл 14 матчей подряд, следующий соперник – «Нефтехимик». Рекордная серия поражений в КХЛ – 19 игр
«Сочи» проиграл 14 матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Сергея Светлова уступила «Ак Барсу» (3:4 Б) и продлила безвыигрышную серию до 14 игр.
Южане побеждали в прошлый раз больше месяца назад – 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).
В текущем сезоне «Сочи» проиграл 37 из 42 игр и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.
Рекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежит «Спартаку» – 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.
Следующие пять соперников «Сочи»:
«Нефтехимик»;
«Динамо» Москва;
«Торпедо»;
ЦСКА;
СКА.
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