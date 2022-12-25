«Сочи» проиграл 14 матчей подряд, следующий соперник – «Нефтехимик». Рекордная серия поражений в КХЛ – 19 игр

«Сочи» проиграл 14 матчей подряд в Фонбет чемпионате .

Команда тренера уступила « » (3:4 Б) и продлила безвыигрышную серию до 14 игр.

Южане побеждали в прошлый раз больше месяца назад – 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

В текущем сезоне «Сочи» проиграл 37 из 42 игр и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.

Рекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежит «Спартаку» – 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

Следующие пять соперников « »:

« »;

«Динамо» Москва;

«Торпедо»;

ЦСКА;

СКА.