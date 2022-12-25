«Сочи» проиграл 14 матчей подряд, следующий соперник – «Нефтехимик». Рекордная серия поражений в КХЛ – 19 игр

Теги Ак Барс Нефтехимик КХЛ Сергей Светлов Сочи Хоккей

«Сочи» проиграл 14 матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Сергея Светлова уступила «Ак Барсу» (3:4 Б) и продлила безвыигрышную серию до 14 игр.

Южане побеждали в прошлый раз больше месяца назад – 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

В текущем сезоне «Сочи» проиграл 37 из 42 игр и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.

Рекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежит «Спартаку» – 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

Следующие пять соперников «Сочи»:

«Нефтехимик»;

«Динамо» Москва;

«Торпедо»;

ЦСКА;

СКА.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фёдор Кузнецов
В каждом голе Сочи поучаствовали минимум 2 бывших игрока СКА
Вы удивлены ? Это же фарм клуб .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марти Макфлай
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что-то фарм не тянет
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ цэсемьэр
надо ещё больше обменов со СКА, тогда точно попрет👍🏽
В каждом голе Сочи поучаствовали минимум 2 бывших игрока СКА
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
цэсемьэр
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
надо ещё больше обменов со СКА, тогда точно попрет👍🏽
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nik1410
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нефтехимик победят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий