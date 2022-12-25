Петиция «Франция, хватит плакать» собрала 687 тысяч подписей – втрое больше призыва переиграть финал ЧМ-2022

Петиция о повторном проведении финала ЧМ-2022 значительно уступает призывам успокоиться.

На платформе Mesopinions за переигровку матча между Францией и , завершившегося победой южноамериканцев по пенальти, на данный момент отдано 228 060 голосов.

На Change.org существует ответная петиция под названием « , хватит плакать». На ее счету сейчас 686 980 подписей – втрое больше.

Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси