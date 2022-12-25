Петиция «Франция, хватит плакать» собрала 687 тысяч подписей – втрое больше призыва переиграть финал ЧМ-2022
Петиция о повторном проведении финала ЧМ-2022 значительно уступает призывам успокоиться.
На платформе Mesopinions за переигровку матча между Францией и Аргентиной, завершившегося победой южноамериканцев по пенальти, на данный момент отдано 228 060 голосов.
На Change.org существует ответная петиция под названием «Франция, хватит плакать». На ее счету сейчас 686 980 подписей – втрое больше.
Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси
От никому ненужных 5 ушастиков в 50 годы, до 10ых годов, когда все трофеи были собраны на костях убитых судейством команд.
Останется у нашего Реала 1-2 заслуженных кубка, пусть и с отскока.
Но все эти титулы с 5 метровыми оффсайдами фрукта, левыми точками и удавлениями соперников - это действительно кринж.
Такую петицию подпишут десятки миллионов. И Реал отправят в сегунду за очевидные махинации и подкуп судей/федераций.
Фактос.
Argentina.
Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам, ФИФА обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства.
РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ
МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗❗❗❗❗❗❗
Это другой случия.
Это им выгодно было .
что надо переиграть финал ЧМ.