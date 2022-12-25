Петиция «Франция, хватит плакать» собрала 687 тысяч подписей – втрое больше призыва переиграть финал ЧМ-2022

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу болельщики ЧМ-2022 Футбол

Петиция о повторном проведении финала ЧМ-2022 значительно уступает призывам успокоиться.

На платформе Mesopinions за переигровку матча между Францией и Аргентиной, завершившегося победой южноамериканцев по пенальти, на данный момент отдано 228 060 голосов.

На Change.org существует ответная петиция под названием «Франция, хватит плакать». На ее счету сейчас 686 980 подписей – втрое больше.

Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси

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32 комментария

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&_Bishep_&
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Во Франции так себе футбольный патриотизм. В 1998 1/4 финала Франция-Италия , на площади перед огромным экраном примерно 20% толпа болела за итальянцев.
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Айлин 1990
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За неделю дважды выиграли Францию. 🤣🤣
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Ivan Ivanych
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Никто и не сомневался что дураков не свете больше чем нормальных людей.
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varlan
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Аргентинцы стали все в какой то мере «мартинисы», грязная команда, хорошо что у них есть Месси
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Терминатор///Айлбибекович
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Среди плакс не столько французов,сколько роналдулюбов.
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TheCreator
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Ответ Данил Луговский
согласен, нытье игроков челси и левое удаление абидаля это нонсенс
А самое смешное в том матче, это то что Челси играя в большинстве пропустил гол на последних минутах с игры, но во всем был виноват судья хахах
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Direct free kick
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Ответ Барсик Юрана
Так тогда можно 3 ЛЧ Реала переиграть
После ЧМ 2022 у тебя нет права говорить про ЛЧ Реала
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Direct free kick
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Это не петиция, а туалетнаябумага
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Jordan95
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Ответ Барсик Юрана
Так тогда можно 3 ЛЧ Реала переиграть
Скорее историю Реала.
От никому ненужных 5 ушастиков в 50 годы, до 10ых годов, когда все трофеи были собраны на костях убитых судейством команд.
Останется у нашего Реала 1-2 заслуженных кубка, пусть и с отскока.

Но все эти титулы с 5 метровыми оффсайдами фрукта, левыми точками и удавлениями соперников - это действительно кринж.

Такую петицию подпишут десятки миллионов. И Реал отправят в сегунду за очевидные махинации и подкуп судей/федераций.

Фактос.
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FilinMD
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Петиции, они в 2022 продолжали подписывать петиции и думать, что они на что-то влияют))
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v.belorussky
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Don’t cry.
Argentina.
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Кирилл
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Ответ mArty-.-
С Ирландией и рукой Анри они не хотят переиграть?
«Вы не понимаете, это другое !»
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Мария Карпенко
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А переиграть день взятия Бастилии они не хотят?
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5rnk2r9wwp
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На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗❗❗❗

Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам, ФИФА обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства.

РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ
МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗❗❗❗❗❗❗
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Ivan573014
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Ответ Игорь Климов
Этот и так всем было ясно, что адекватных людей намного больше в мире, и ни о какой переигровке не может идти речь.
Поклонников Месси.
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Ванька-Манька
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Ответ Данил Луговский
согласен, нытье игроков челси и левое удаление абидаля это нонсенс
Нытьё длиной в 13 (!!!!!) лет 😂😂
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Александр Бугаев
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Ответ инок
Ну и правильно. Пора уже перестать ныть французам, что надо переиграть финал ЧМ.
Так если французская петиция мало голосов набрала, так это как раз говорит о том, что там мало кто ноет...
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Гусейн Магомедрасулов
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Больше французов, португальцы плачут. 🤪
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And-Rover
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Это ничего не изменит. Как бы не хотели того французы.
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Sevuska
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Петиции вручить золотой фаллос вместо руки не было !?
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Ман Сити
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Я за то чтобы переиграть. Но не финал, а Англия-Франция
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Лев Чернецов
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Остроумно
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Я Гражданин Мира
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Ответ mArty-.-
С Ирландией и рукой Анри они не хотят переиграть?
Зачем?
Это другой случия.
Это им выгодно было .
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инок
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Ну и правильно. Пора уже перестать ныть французам,
что надо переиграть финал ЧМ.
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Evgeny Trifonov
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Предлагаю начать переигрывать финалы чемпионата мира с 1966 года.
+8
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