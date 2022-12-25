Президент «Оренбурга»: «На трансфере Сычевого заработаем 100 млн рублей, потратив 5 млн на покупку»

Теги Крылья Советов Оренбург деньги Василий Еремякин Владимир Сычевой Футбол

Стало известно, сколько «Оренбург» заработает на трансфере Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб получит 100 млн рублей за трансфер. При этом футболист переходил в оренбургскую команду за 5 млн.

«Мы обменялись с «Крыльями Советов» письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Договорились о дате трансфера – 5 января сделка будет завершена, и Владимир Сычевой станет игроком «Крыльев Советов».

На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», – приводит слова Еремякина пресс‑служба «Оренбурга».

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8 комментариев

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Давид Agabekyan
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Зачем Сычевой на понижение пошёл то?
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Roman
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Оренбург очень грамотно ведет дела, на самом деле. Я уверен, что латиносов своих, таких как Вера или Флорентин, тоже продадут с очень неплохим наваром
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Честный контроль
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Налоговая инспекция с удовольствием прочитала сообщение президента «Оренбурга».
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Максим Савинов
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А что продолжение не пишите, что Сычевой переходит в КС, а затем его драфтует Зенит, с оговоренной минимальной суммой выкупа. 😁
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Streetbor
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100 млн рублей это даже до 2млн $ не дотягивает. Не слишком много за такого забивного игрока.
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s_h_a_m_a_n
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Деньги-это хорошо, а замена есть?
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Иван Рыбаков
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Неплохой профит.
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Валентина Николаевна
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на разнице между средствами из бюджета РФ заработаем 100 млн...
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