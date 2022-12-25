Президент «Оренбурга»: «На трансфере Сычевого заработаем 100 млн рублей, потратив 5 млн на покупку»

Стало известно, сколько « » заработает на трансфере Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб получит 100 млн рублей за трансфер. При этом футболист переходил в оренбургскую команду за 5 млн.

«Мы обменялись с «Крыльями Советов» письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Договорились о дате трансфера – 5 января сделка будет завершена, и станет игроком « ».

На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», – приводит слова Еремякина пресс‑служба «Оренбурга».