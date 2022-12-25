Президент «Оренбурга»: «На трансфере Сычевого заработаем 100 млн рублей, потратив 5 млн на покупку»
Стало известно, сколько «Оренбург» заработает на трансфере Владимира Сычевого в «Крылья Советов».
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб получит 100 млн рублей за трансфер. При этом футболист переходил в оренбургскую команду за 5 млн.
«Мы обменялись с «Крыльями Советов» письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Договорились о дате трансфера – 5 января сделка будет завершена, и Владимир Сычевой станет игроком «Крыльев Советов».
На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», – приводит слова Еремякина пресс‑служба «Оренбурга».
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