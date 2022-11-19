Пива на стадионах ЧМ не будет, Рублев в 1/2 итогового, «МЮ» хочет разорвать контракт с Роналду, документалка про Медведеву, Банька остался главой WADA и другие новости

1. ФИФА за два дня до старта турнира объявила о запрете на продажу алкогольного пива на стадионах ЧМ в Катаре. Впрочем, у гостей в вип-ложах с этим проблем не будет.

2. Андрей Рублев обыграл Стефаноса Циципаса в матче за место в плей-офф итогового турнира ATP. Ранее в полуфинал вышли Новак Джокович, Тэйлор Фриц и Каспер Рууд.

3. «Манчестер Юнайтед» работает над расторжением контракта с Криштиану Роналду из-за интервью. Клуб не намерен платить ему 16 млн фунтов, оставшиеся по контракту. Кроме того, «МЮ» не хочет, чтобы Роналду возвращался в клуб после ЧМ-2022, он стал персоной нон грата. Существуют и перспективы судебного разбирательства.

4. Хосе Гайя не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы. 19-летний Алекс Бальде из «Барсы» вызван в сборную Испании вместо него. В результате «Барса» поставила рекорд ЧМ по числу игроков одного клуба – 17.

5. Капитан сборной Франции Уго Льорис не будет носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022.

6. НБА. 32+11 Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Милуоки», «Даллас» с трипл-даблом Дончича разгромил «Денвер» и другие результаты.

7. В России сняли документальный фильм о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой – «Медведева против Медведевой».

8. КХЛ. «Спартак» проиграл ЦСКА, «Торпедо» победило «Северсталь».

9. Бразилия – главный фаворит перед стартом ЧМ по версии Goal, Аргентина – 2-я, Германия 3-я, Франция – 5-я. Португалия – вне топ-10.

10. Баскетбольная сборная Испании возглавила мировой рейтинг ФИБА. США занимали первое место более 12 лет.

11. Пилот «Феррари» Роберт Шварцман стал 7-м в первой практике на Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен выиграл вторую.

Кроме того, «Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин – первый сезон пройдет в 2023 году.

12. Федор Емельяненко и Райан Бейдер проведут реванш 5 февраля.

13. Витольд Банька переизбран на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA).

14. Владимир Путин поздравил эмира Катара со скорым стартом ЧМ-2022. Россию поблагодарили за передачу опыта проведения турнира.

15. Amazon выпустит документальный фильм про «Барселону» двух последних лет. Там расскажут об уходе Месси и Суареса, 2:8 от «Баварии», приходе Хави.

16. Футбольная ассоциация Англии готова выплатить штраф, если сборную накажут за капитанскую повязку против дискриминации на ЧМ в Катаре.

17. Истребители F16 сопровождали самолет сборной Польши до южной границы страны при вылете в Катар.

18. Аргентина и Уругвай везут по 900 кг мяса с собой на ЧМ-2022. Будут готовить асадо.

19. Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони купил Lamborghini за 385 тысяч евро в честь вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2022.

20. СКА выменял экс-блогера Никиту Попугаева у «Сочи» на денежную компенсацию.

Цитаты дня.

Роналду об отстранении после ухода с матча: «Это слишком. «МЮ» хотел, чтобы я так отреагировал. Сын спросил: «Как они могут наказывать тебя, если ты лучший игрок мира?»

Дмитрий Губерниев: «Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов! Лучше бы шли учиться и развиваться»

Глава ФНЛ Измайлов: «Лицензирование клубов из Крыма начнется в феврале. Но мосты с УЕФА и ФИФА не сжигаем»

Морган об интервью с Роналду: «Икона спорта, обнажившая душу. Ты великолепен на поле и за его пределами»

Жена Карпина осудила фанатов сборной России: «Обзывали игроков Таджикистана и людей чебуреками, гастарбайтерами. Боюсь предположить, что это наша национальная проблема»

Уэйн Руни: «Смотрел видео с Марадоной, но Месси лучше, у него есть все – контроль игры, дриблинг, передачи. Роналду – больше бомбардир»

Этери Тутберидзе: «Загитова обязана Горшкову своей олимпийской медалью, потому что в предолимпийский сезон именно он настоял на ее участии в юниорских прокатах»