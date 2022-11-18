Витольд Банька переизбран на пост президента WADA

Совет Всемирного антидопингового агентства ( ) единогласно переизбрал поляка Витольда Баньку на пост президента организации.

Банька возглавляет WADA с 1 января 2020 года. Его новый срок в качестве президента продлится три года.

Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян переизбрана на должность вице-президента.

«Для меня большая честь и привилегия быть избранным президентом WADA еще на три года. Мой первый срок принес много вызовов, не в последнюю очередь – пандемию ‑19. Я горжусь тем, как WADA и сообщество чистого спорта по всему миру приняли вызов и поддерживали систему.

Мы вместе добились значительного прогресса в таких областях, как: вовлечение спортсменов, образование, мониторинг соблюдения кодекса, разведка и расследования, увеличение финансирования антидопинговых мероприятий и научные исследования», – сказал Банька.