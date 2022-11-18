НБА. «Филадельфия» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» сыграет дома с «Нью-Йорком» и другие матчи
В пятницу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.
«Филадельфия» попытается продлить победную серию в домашней встрече с одним из лидеров Востока «Милуоки». Джоэл Эмбиид и Яннис Адетокумбо сразятся в дуэли двух претендентов на награду MVP.
Действующий чемпион «Голден Стэйт», неудачно начавший сезон (6-9), сыграет дома с «Нью-Йорком».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 19 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 19 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 19 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 19 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 19 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 19 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 19 ноября, 04.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 19 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 19 ноября, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 19 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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