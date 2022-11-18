Официально: Федор Емельяненко и Райан Бейдер проведут реванш 5 февраля
Bellator близок к официальному анонсу титульного поединка в тяжелом весе между действующим чемпионом Райаном Бейдером и Федором Емельяненко.
Их бой должен возглавить турнир Bellator 290, который пройдет в ночь на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния).
Напомним, что в январе 2019 года Бейдер и Федор уже встречались в клетке: тогда американцу удалось нокаутировать россиянина за 35 секунд.
Федор Емельяненко про завершение карьеры: «Я уже сделал то, ради чего возвращался»
Федор Емельяненко: «Отрицательно отношусь к женщинам в единоборствах»
Комментарии