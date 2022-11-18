Официально: Федор Емельяненко и Райан Бейдер проведут реванш 5 февраля

близок к официальному анонсу титульного поединка в тяжелом весе между действующим чемпионом и Федором Емельяненко.

Их бой должен возглавить турнир Bellator 290, который пройдет в ночь на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния).

Напомним, что в январе 2019 года Бейдер и Федор уже встречались в клетке: тогда американцу удалось нокаутировать россиянина за 35 секунд.

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