Официально: Федор Емельяненко и Райан Бейдер проведут реванш 5 февраля

Теги UFC Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко - Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Bellator близок к официальному анонсу титульного поединка в тяжелом весе между действующим чемпионом Райаном Бейдером и Федором Емельяненко.

Их бой должен возглавить турнир Bellator 290, который пройдет в ночь на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния).

Напомним, что в январе 2019 года Бейдер и Федор уже встречались в клетке: тогда американцу удалось нокаутировать россиянина за 35 секунд.

Федор Емельяненко про завершение карьеры: «Я уже сделал то, ради чего возвращался»

Федор Емельяненко: «Отрицательно отношусь к женщинам в единоборствах»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные