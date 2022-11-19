Разыгрывающий «Мэверикс» набрал 33 очка, 12 подборов и 11 передач в матче с «Наггетс» (127:99) в пятницу.

Дончич оформил 50-й трипл-дабл в карьере, для этого ему понадобилось 278 матчей, что позволило обойти легенду НБА Мэджика Джонсона (50-й трипл-дабл в 279 матче).

Быстрее Дончича до юбилейной отметки добрался лишь (111 матчей).

Лидер стал 10-м в истории лиги, кто имеет на своем счету 50 трипл-даблов.

23-летний Лука лидирует в НБА по средней результативности (34,4 очка), у него уже четыре трипл-дабла с 30 набранными очками в этом сезоне. Помимо словенца подобное пока в текущем сезоне удавалось лишь Паскалю Сиакаму один раз.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3