Лука Дончич оформил 50-й трипл-дабл в карьере в матче с «Наггетс»

Теги Мэджик Джонсон Даллас Денвер НБА видео Оскар Робертсон Лука Дончич Паскаль Сиакам Баскетбол

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич набрал 33 очка, 12 подборов и 11 передач в матче с «Наггетс» (127:99) в пятницу.

Дончич оформил 50-й трипл-дабл в карьере, для этого ему понадобилось 278 матчей, что позволило обойти легенду НБА Мэджика Джонсона (50-й трипл-дабл в 279 матче).

Быстрее Дончича до юбилейной отметки добрался лишь Оскар Робертсон (111 матчей).

Лидер «Далласа» стал 10-м в истории лиги, кто имеет на своем счету 50 трипл-даблов.

23-летний Лука лидирует в НБА по средней результативности (34,4 очка), у него уже четыре трипл-дабла с 30 набранными очками в этом сезоне. Помимо словенца подобное пока в текущем сезоне удавалось лишь Паскалю Сиакаму один раз.

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