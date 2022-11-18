Истребители F16 сопровождали самолет сборной Польши до южной границы страны при вылете в Катар

вылетала в Катар на ЧМ-2022 в сопровождении истребителей F16.

Об этом сборная Польши сообщила в твиттере, написав: «До южной границы Польши нас сопровождали истребители F16! Благодарим пилотов и приветствуем их».

«Когда ты не только пилот, но еще и болельщик сборной Польши!» – написала пресс-служба польской сборной, опубликовав фото самолетов.

Также на фотографиях видно, что один из пилотов разместил на стекле надпись: «Łączy nas piłka» («нас объединяет футбол» – прим. Sports.ru).

Во вторник стало известно о падении в Польше в 8 км от границы Украины двух ракет, погибли два человека.

Фото: twitter.com/LaczyNasPilka, twitter.com/LaczyNasPilka