Истребители F16 сопровождали самолет сборной Польши до южной границы страны при вылете в Катар
Сборная Польши вылетала в Катар на ЧМ-2022 в сопровождении истребителей F16.
Об этом сборная Польши сообщила в твиттере, написав: «До южной границы Польши нас сопровождали истребители F16! Благодарим пилотов и приветствуем их».
«Когда ты не только пилот, но еще и болельщик сборной Польши!» – написала пресс-служба польской сборной, опубликовав фото самолетов.
Также на фотографиях видно, что один из пилотов разместил на стекле надпись: «Łączy nas piłka» («нас объединяет футбол» – прим. Sports.ru).
Во вторник стало известно о падении в Польше в 8 км от границы Украины двух ракет, погибли два человека.
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