«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин – первый сезон пройдет в 2023 году

«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин.

Новая серия, получившая название «Академия Ф1», должна помочь женщинам пробиваться по карьерной лестнице молодежных чемпионатов и со времени получить шанс попасть в «Формулу-1».

Первый сезон новой гоночной серии на технике уровня «Формулы-4» пройдет в 2023 году. Использоваться будут шасси Tatuus T421. Моторы будет поставлять Autotecnica – мощность двигателя составит 165 л.с. Поставщиком шин будет «Пирелли».

В чемпионате предполагается 15 участниц и 5 команд – по 3 машины от каждого коллектива. Участвовать в чемпионате будут команды, которые уже представлены в «Формуле-2» и «Формуле-3». Сезон будет состоять из семи этапов, в рамках каждого из которых будет проводиться по три гонки.

При этом «Формула-1» будет субсидировать каждую заявку, предоставляя €150000 за сезон.

Также организаторы вновь уточнили, что новая серия не будет являться конкурентом для уже существующей серии W.

«Формула-1» работает над организацией новой гоночной серии для женщин (ESPN F1)

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