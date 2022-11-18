Уэйн Руни: «Смотрел видео с Марадоной, но Месси лучше, у него есть все – контроль игры, дриблинг, передачи. Роналду – больше бомбардир»

объяснил, почему можно считать величайшим футболистом всех времен.

– Если Аргентина выиграет , то это станет последней частью мозаики с точки зрения трофеев для Месси. Укрепит ли это его в качестве величайшего игрока всех времен?

– Люди говорили то же самое о , который выиграл Евро-2016 со сборной .

Это была бы отличная история для футбола, если бы Месси или Роналду выиграли чемпионат мира.

Я слышал, как некоторые аргентинские игроки говорили, что хотят выиграть для Месси. Это может только увеличить давление на них.

У всех разные взгляды на Месси и Роналду, но я много раз говорил, что считаю Месси лучшим.

Я смотрел много видео с Диего Марадоной, но Месси лучше. У него есть все – контроль игры, дриблинг, передачи. В то время как Роналду больше бомбардир.

– Почему против Месси так сложно играть?

– Не только против него. Хави, Бускетс, Иньеста. Управление игрой – вот что делало ту «Барселону» такой прекрасной.

Половину матча они ходили по полю пешком, а затем резко переключались. Это было пугающе. Посмотрите сейчас на «Манчестер Сити» – насколько они терпеливы, – заявил бывший нападающий сборной Англии.