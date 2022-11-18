«МЮ» работает над расторжением контракта с Роналду из-за интервью. Клуб не намерен платить ему 16 млн фунтов, оставшиеся по контракту

намерен расторгнуть контракт с .

Как пишет The Athletic, английский клуб изучает возможность расторжения контракта с форвардом после его интервью Пирсу Моргану.

«МЮ» намерен применить юридические санкции в отношении Роналду, так как считает, что этим интервью он нарушил условия контракта. Это может привести к тому, что соглашение будет расторгнуто.

Daily Mail уточняет, что «Юнайтед» не намерен выплачивать португальцу 16 млн фунтов, которые он должен получить по контракту, рассчитанному до лета 2023 года. Клуб не хочет платить Роналду компенсацию, так как считает, что это станет «вознаграждением за отсутствие лояльности».

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