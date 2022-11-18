Этери Тутберидзе: «Загитова обязана Горшкову своей олимпийской медалью, потому что в предолимпийский сезон именно он настоял на ее участии в юниорских прокатах»

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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась воспоминаниями о главе Федерации фигурного катания России Александре Горшкове.

«Алина Загитова, наверное, ему обязана своей олимпийской медалью, потому что в предолимпийский сезон именно он настоял на ее участии в юниорских прокатах. Он в ней увидел то, что через два года увидят все остальные. 

Он во время прокатов всегда так переживал, никогда не мог сидеть. Мне даже неловко было, потому что я сидела, а он стоял рядом. 

Вместе с ним мы потеряли эпоху. Я очень надеюсь, что мы сможем пронести ту любовь к фигурному катанию, которую он нес в себе», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. 

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