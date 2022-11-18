«МЮ» подаст в суд на Роналду из-за его интервью
«Манчестер Юнайтед» подаст в суд на Криштиану Роналду.
Клуб из Манчестера нанял адвокатов для подготовки иска к 37-летнему форварду, сообщает The Guardian. На днях Роналду дал скандальное интервью, где публично раскритиковал клуб и главного тренера.
Подача иска означает, что Роналду, скорее всего, больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед». Ему также сказали не возвращаться на тренировочную базу клуба после ЧМ-2022.
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