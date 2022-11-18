рассказала о неуважительном поведении россиян в адрес футболистов и людей в Таджикистане.

сыграла вничью с командой (0:0) в товарищеском матче

– Было очень много написано про Таджикистан. Обзывали футболистов и людей чебуреками, гастарбайтерами. Это абсолютно пренебрежительно и унизительно по отношению к жителям этой страны.

Эти слова меня прямо вывели из себя. За это очень стыдно. Понятно, что про нашу сборную много написали. Противно очень.

– Почему российские болельщики так неуважительно повели себя по отношению к Таджикистану?

– Дело не только в болельщиках. Боюсь предположить, что это наша национальная проблема.

– Может ли повториться такая ситуация с Узбекистаном?

– Зависит от того, как сборная России сыграет. Если мы выиграем у , вряд ли кто-то напишет про чебуреков.

Абсолютно уверена, что среди моей аудитории нет таких людей, которые способны такое написать.

Меня эта ситуация задевает, потому что я в прошлом педагог и много лет прививала детям уважение к людям, – сказал жена главного тренера сборной России Валерия Карпина.