Жена Карпина осудила фанатов сборной России: «Обзывали игроков Таджикистана и людей чебуреками, гастарбайтерами. Боюсь предположить, что это наша национальная проблема»
Дарья Карпина рассказала о неуважительном поведении россиян в адрес футболистов и людей в Таджикистане.
Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана (0:0) в товарищеском матче
– Было очень много написано про Таджикистан. Обзывали футболистов и людей чебуреками, гастарбайтерами. Это абсолютно пренебрежительно и унизительно по отношению к жителям этой страны.
Эти слова меня прямо вывели из себя. За это очень стыдно. Понятно, что про нашу сборную много написали. Противно очень.
– Почему российские болельщики так неуважительно повели себя по отношению к Таджикистану?
– Дело не только в болельщиках. Боюсь предположить, что это наша национальная проблема.
– Может ли повториться такая ситуация с Узбекистаном?
– Зависит от того, как сборная России сыграет. Если мы выиграем у Узбекистана, вряд ли кто-то напишет про чебуреков.
Абсолютно уверена, что среди моей аудитории нет таких людей, которые способны такое написать.
Меня эта ситуация задевает, потому что я в прошлом педагог и много лет прививала детям уважение к людям, – сказал жена главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Комментарии